Kámen se má v Pohledu těžit ještě 4 roky. Bude pak voda na zatopení lomu?

Kamenolom je rájem pro geology i mineralogy Na výstavě jsou k vidění i šperky, které právě z minerálů, nerostů i hornin nalezených v kamenolomu dokázal vyrobit místní šperkař. Kamenolom v Pohledu není jen zdrojem stavebního kamene. Jak ukazuje současná výstava v havlíčkobrodském Muzeu Vysočiny, je rovněž cennou lokalitou pro geology a mineralogy. Expozice ve sklepení muzea se otevřela minulý týden v pátek, k vidění bude do počátku května. „Tato lokalita je pro odborníky velice zajímavá, neboť na malém prostoru se střídá mnoho typů hornin a odtud pramení i rozmanitost minerálů,“ říká o výstavě Jaroslav Havlíček. Právě ze sbírek tohoto amatérského geologa a mineraloga z nedalekých Stříbrných Hor stovky exponátů pochází. Podle regionálně-geologického členění lom spadá do pestré skupiny moldanubika. „Je to jedna z hlavních geologických jednotek Českého masivu, které vznikly před variským vrásněním nebo v době jeho působení, tj. před 285 miliony lety,“ píše se na jedné z informačních tabulí. „Lom se nachází na rozhraní dvou horninových celků, které tady budují krajinu. Na jedné straně jsou to vyvřelé horniny, na druhé přeměněné. Díky styku těchto vrstev je tu taková pestrost hornin i nerostů,“ uvedl kurátor výstavy Marek Chvátal. Zájemci na výstavě uvidí nespočet zajímavých kousků. Zastoupeny jsou tu kameny obsahující oka křemene, slídy či dalších minerálů. V horninách lze pozorovat sillimanit, granát i apatit či titanit. Všudypřítomný je žlutý pyrit. A neobvyklé nejsou ani horniny obsahující prvky cenné pro jejich technologické využití, jako jsou indium či germanium. Podle Chvátala se v lokalitě Pohledu vyskytují dokonce v takovém množství, že by stálo za to přemýšlet o jejich těžbě. K vidění jsou i šperky, které právě z minerálů, nerostů i hornin nalezených v kamenolomu dokázal vyrobit místní šperkař. „Pokud by se nějaký sběratel zaměřil výhradně na tuto lokalitu, i tak vybuduje rozsáhlou a pestrou sbírku minerálů,“ konstatoval Jaroslav Havlíček. Zároveň však amatérské sběratele upozornil, že pro vstup do kamenolomu je nezbytný souhlas jeho provozovatele.