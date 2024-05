Havlíčkův Brod má rebelské a hravé logo, písmeno H doplnil spisovatelův knír

Havlíčkův Brod nikdy své vlastní logo neměl, místo něj obvykle používal zjednodušený znak města. Jeho základem je červené opevnění s dvojicí hradebních věží a bránou uprostřed. Motiv je to podobný jako u desítek dalších sídel.

Využití městského znaku je ovšem značně limitované. „Pokud ho někdo chce použít, vždy to musíme schválit. U loga je to jiné, jsou tam odlišná pravidla,“ vysvětluje starosta Zbyněk Stejskal.

„Navíc je celá vizuální identita města a jeho organizací značně roztříštěná. V podstatě každá využívá svoji. Chtěli jsme to sjednotit po jednu hlavičku, aby bylo na první pohled patrné, že se jedná o městskou organizaci,“ dodává.

Radnice proto vyhlásila soutěž, která měla za cíl veškerá loga, typy písma a označení sjednotit. „Vzorem pro nás byl Kraj Vysočina, který své logo má a poměrně pregnantně ho využívá. My jsme se neměli v tomto ohledu dosud čím chlubit,“ svěřil se starosta.

Patriotismus, modernita i úsměv a nadsázka

Do soutěže se přihlásilo kolem dvaceti grafických ateliérů, designérů a reklamních studií. Po dvou kolech se odborná porota jednomyslně shodla na vítězi. Stalo se jím grafické studio ReDesign, jež se zabývá hlavně fonty, grafickými styly a knižní i časopiseckou grafikou.

„Spojili jsme písmeno H vycházející z městského znaku s knírkem Karla Havlíčka Borovského. Do loga jsme chtěli začlenit patriotismus, modernitu, osobitost, hravost, úsměv a nadsázku i trochu rebelství,“ popsal jednatel studia Petr Krejzek. Nové logo doplňuje slogan ‚Havlíčkův Brod, tady žije úsměv‘.

Odborníci ve spolupráci s radnicí zkoušeli hledat motiv, od kterého se odpíchnout. V Brodě ale nic konkrétního nenašli. „Nemáme tu hrad, nemáme tu zámek, nemáme tu žádnou dominantní památku nebo budovu, která se mohla stát základem grafického stylu. Za to máme Karla Havlíčka Borovského,“ pousmál se Zbyněk Stejskal.

Základním barevným provedením je červené písmeno H a modrý knírek. Studio ale navrhlo množství dalších barevných kombinací – mnohé z nich využijí městské organizace – i černo-bílé či světlé provedení na tmavé povrchy.

Knír odstartuje na internetu a v HB listech

Radnice nechala v novém vizuálním stylu vytvořit první reklamní předměty. Na světě jsou třeba trička, diáře nebo originální nálepky na auta. „Naši kolegové na úřadě poprvé nové logo viděli až tento týden ve středu. Jsme teprve na samém začátku jeho implementace,“ konstatoval starosta Stejskal.

Nejdříve by se lidé s novým logem a grafickým stylem měli setkat na internetu. Objeví se na webových stránkách města i facebookovém a instagramovém profilu. Postupně se začne stále více propisovat do hlaviček oficiálních dokumentů a tiskopisů či na vizitky. Vizuální styl by měly přejmout i plakáty a letáky, časem mají vzniknout propagační a reklamní předměty, případně i polepy na auta a možná někdy v budoucnu i celý městský informační systém.

„Chtěli bychom to zavádět postupně a nenásilně. Bude záležet i na finančních nákladech. V současné době nemáme vyčleněn balík peněz, který bychom do kompletní proměny města mohli investovat,“ pravil Stejskal.

„Během následujícího roku se s novým vizuálním stylem bude veřejnost setkávat čím dál častěji, budeme ho využívat i při všech městských akcích,“ dodala mluvčí městského úřadu Zuzana Nevoralová.

Na novou podobu by už v červenci mohly přejít Havlíčkobrodské listy, měsíčník, který radnice zdarma doručuje do všech domácností. „Bude mít jednotnou podobu, bude vzdušnější. Dokončujeme nový layout,“ podotkl Krejzek.

Co na to veřejnost? Lidé oceňují vtip

Vedení města ví, že ten nejtěžší úkol je stále před nimi – přesvědčit občany, aby nový vizuální styl přijali za svůj. Starosta Stejskal otevřeně přiznává, že z toho má trochu strach. Zvláště po zkušenostech, kterými si po změně loga prošel Žďár nad Sázavou.

„Je jasné, že nové logo část občanů přijme okamžitě, část s jistými rozpaky a bude jí to trvat, další ho odmítne a mnozí to budou považovat za zbytečné. Jednotné logo své a svých organizací ale už dnes mají města a obce všude po světě. Osobně se mi to naše velmi líbí, je hravé, živé a vtipné. Za novým logem si stojíme a přáli bychom si, aby vydrželo po mnoho let,“ vzkázal Zbyněk Stejskal.

První reakce, které se objevily na sociálních sítích, jsou vesměs pozitivní. Lidé oceňují nápad, vtip a nadsázku. Zejména využití Havlíčkova kníru si okamžitě našlo mnoho příznivců. Objevilo se ale také několik komentářů, které radnici spíše spílají. Některé považují logo za zbytečnost, ve městě vidí více problémů. Jiní v kníru spatřují spíše odkaz na Movember (každoroční listopadová charitativní akce zaměřená na zdraví mužů, pozn. red.). Dalším se třeba i knír líbí, nicméně od loga města by očekávali něco důstojnějšího.

Jedna z prvních reakcí přišla z odborných kruhů. „Návrh působí pozitivním dojmem a evokuje dobrou náladu. Výtvarně je zdařile zpracovaný, je lehce rebelský, ale zároveň i elegantní,“ zhodnotila nové brodské logo Jana Vinšová, ředitelka Czechdesign, což je organizace, která se zaměřuje na propojování designu s veřejným sektorem i soukromými firmami.