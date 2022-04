V Beranově neuspěl, Penny Market chce sklady postavit u Větrného Jeníkova

Už po odmítnutí v beranovském místním referendu loni na podzim vedení společnosti Penny Market avizovalo, že bude hledat místo pro sklad jinde na Vysočině.

„Máme vytipováno několik dalších lokalit a předpokládáme, že v následujících týdnech zahájíme s dotčenými obcemi jednání o budoucí spolupráci a možnostech výstavby v jejich katastru,“ uvedl tehdy Radek Hovorka, jednatel společnosti Penny s tím, že centrální sklad by chtěla firma vybudovat do pěti let.

Od té doby neuplynulo ani šest měsíců a na stůl zastupitelů ve Větrném Jeníkově přišla žádost společnosti Penny Market o vyjádření k záměru vybudovat skladovací halu na soukromých pozemcích v lokalitě „Za starou tírnou“.

„Můžeme potvrdit, že náš zájem postavit logistické centrum v oblasti Vysočiny trvá. Jednáme paralelně s vícero obcemi, přičemž Větrný Jeníkov je jednou z nich,“ stručně odpověděl Tomáš Kubík, mluvčí společnosti Penny Market na osm podrobnějších otázek, které mu MF DNES zaslala.

„Logistické centrum na Vysočině by nám pomohlo zefektivnit zásobování našich prodejen v tomto kraji a díky zkrácení přepravních vzdáleností také snížit uhlíkovou stopu a dopad na životní prostředí. Místním obyvatelům by pak přineslo jistotu stabilního zaměstnání,“ dodal pouze.

Místní varují před zimním počasím

Místo, kde by hala měla případně vyrůst, se nachází mezi městysem a sjezdem na dálnici D1. Při cestě z Větrného Jeníkova to je po pravé straně silnice II/131. V územním plánu je tato lokalita vedená zčásti jako průmyslová zóna, zčásti jako rezerva pro průmyslovou zónu. Vlastníci dotčených pozemků se záměrem společnosti souhlasí.

„Nevím, jestli je to dobře vybrané místo. V zimě je ten úsek pořád zavátý sněhem. Navíc tam je takový kopeček a nedovedu si představit, jak by odtud naložené kamiony odjížděly,“ přemítal například Jiří Vácha z Větrného Jeníkova, a upozornil tak na vrtkavé počasí, které v okolí Větrného Jeníkova v zimě panuje.

Podle materiálu v zastupitelstvu by hala měla zabírat plochu 25 tisíc metrů čtverečních, nicméně celková potřebná plocha je 90 tisíc metrů. Součástí areálu je totiž i parkoviště pro 40 kamionů a 90 osobních aut zaměstnanců. Projekt počítá také s retenční nádrží pro dešťovou vodu, vrátnicí, požární nádrží, trafostanicí i nouzovým zdrojem elektřiny. Neliší se tak od záměru, jejž chtěl stejný investor uskutečnit u Velkého Beranova.

Nový centrální sklad nabídne 160 nových pracovních míst. Společnost se také zavázala, že provoz nákladní dopravy bude maximálně do 23 hodin a veškerý provoz bude odkloněn od městyse. Využíván k tomu má být jenom úsek silnice II/131 mezi logistickým areálem a dálnicí D1.

Jeníkov nerozhodl, vyžádal si víc informací

Pokud by hala u Jeníkova vznikla, městys by do rozpočtu dostával půl milionu korun ročně v rámci daně z nemovitosti, a také část financí plynoucích z vyjmutí plochy ze zemědělského půdního fondu. Jde zhruba o 8 milionů korun.

Jednoznačné stanovisko v rámci zastupitelstva Jeníkova k dané otázce ještě nepadlo. Zastupitelé na svém dubnovém zasedání vzali žádost pouze na vědomí a debatovali o tom na pracovním semináři.

„Zatím nám společnost poskytla jenom jakýsi nástin toho, co by tam mohlo být. Požádali jsme, aby nám k záměru poslali víc informací,“ vysvětlil starosta Tomáš Helar.

Vizualizace, jak mělo logistické centrum vypadat ve Velkém Beranově:

27. července 2021

Zároveň městys plánuje v polovině května uspořádat k tématu veřejné projednání. Na něm by zástupci společnosti měli představit svůj záměr veřejnosti. A i podle zpětné vazby obyvatel by se chtělo vedení městyse dále rozhodovat.

„Kloníme se k tomu, že je to projekt natolik složitý a je tolik orgánů, které mohou zvrátit případnou realizaci, že nechceme jít nyní cestou referenda. Spíš si chceme nastavit podmínky a parametry, za jakých jsme ochotni se o tom vůbec bavit. Zkrátka si to chceme pořádně rozmyslet,“ řekla místostarostka Martina Lisová.

Halu územní plán zatím postavit nedovoluje

Lidé ve Větrném Jeníkově o záměru společnosti Penny Market zatím příliš nevědí, ale i zde jsou hlasy pro i proti. „Část lidí to vidí jako novou pracovní příležitost, další se bojí nenávratných změn životního prostředí, hluku a dopravy, zbytek říká, že k tomu nemá dostatek informací. I proto usilujeme o veřejné projednání,“ dodal jeníkovský starosta.

Jak upozornila místostarostka Lisová, k případné realizaci vede ještě dlouhá cesta a řada jednání. Projekt podle ní vyžaduje změnu územního plánu.

„Část pozemků pro výstavbu je v průmyslové zóně, další část je rezerva pro průmyslovou zónu. Nicméně územní plán zde nyní nedovoluje vybudovat jakoukoli halu. Také pozemek, jenž je vedený jako rezerva pro průmyslovou zónu je možné využít, až když bude průmyslová zóna zastavěná. A to není,“ poznamenala místostarostka.

Nutné bude také posouzení Krajské správy a údržby silnic kvůli neodpovídající šíři komunikace II/131 směrem k D1. Dále posouzení vlivu dopadu stavby na životní prostředí EIA. Vedení městyse v souvislosti s tímto projektem upozornilo i na strop kapacity čističky odpadních vod. Tu by si musela společnost na vlastní náklady vybudovat.

„Určitě budeme chtít také studie hlukové a dopravní. Jednou z našich podmínek by určitě bylo vybudovat ochranné valy do výšky haly,“ dodala Lisová.