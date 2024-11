Barvy podzimu si turisté na Dalešické přehradě vychutnají i z paluby lodi

„Příroda teď opravdu hýří všemi barvami, všechno je krásně zbarvené – od žluté, oranžové a hnědé až po tóny červené. Když do toho zasvítí i sluníčko, je to nádhera. A oproti létu je tady teď samozřejmě výrazně klidněji,“ popisuje atmosféru kolem vodního díla Milan Jahoda, dlouholetý kapitán výletní lodi Horácko.

Uplynulý víkend se měly konat již poslední pravidelné plavby, vzhledem k příznivé předpovědi počasí ale vyrazí loď na projížďku ještě tuto sobotu 2. listopadu. Vypluje opět z přístaviště Kramolín, a to hodinu po poledni. Do cílového Koněšína dorazí plavidlo za pětašedesát minut a po otočení se vrací zase zpět do kramolínského přístaviště.

Zájemci tak mohou na palubě strávit klidně i více než dvě hodiny, anebo se svézt pouze mezi některými stanicemi na trase. Mnozí výletníci volí kombinaci chůze a plavby – nechají se třeba kousek „popovézt“ lodí a zpáteční trasu potom absolvují pěšky.

Na Martina se bude na palubě otevírat víno

Ani pro nadcházející podzimní a zimní období však sezona vyjížděk ještě zdaleka nekončí. Na svátek svatého Martina, tedy na pondělí 11. listopadu, je v plánu tradiční Svatomartinská plavba. „Je to akce, která se koná už dlouhé roky. Vynechali jsme snad jenom jednou, když ji nebylo možné uspořádat kvůli covidu,“ líčí kapitán.

Vyjížďka, jež startuje v deset hodin ráno, je spojena s obligátním otevřením a ochutnávkou letošních mladých svěžích vín pocházejících ze Sádku, jediné vinice a vinařství na Vysočině. Otevřou je podle tradice – přesně jedenáct minut po jedenácté hodině dopolední.

„Chybět nebude ani porcička netradičně upravené svatomartinské husy a mnohé další dobroty,“ popisuje Milan Jahoda. Ten se těší hlavně na přátelskou atmosféru, s níž je akce vždycky spojena, neboť na ni řada lidí míří již opakovaně.

„A z mnohých návštěvníků se tak nakonec postupně stali i naši přátelé,“ usmívá se kapitán. Účast je potřeba si předem rezervovat, podle Jahody však ještě nějaká volná místa jsou.

Zajímavé a netradiční zpestření konce roku

Na další plavbu se mohou zájemci vydat v neděli 17. listopadu. A loď nebude zahálet ani v prosinci. Dalešice jsou přečerpávací nádrží, a hladina tak v zimě nikdy zcela nezamrzá. Horácko tudíž může přislíbit vyjížďky i na 26. prosinec, silvestr či na Nový rok.

„Tyto zimní termíny si u lidí získaly oblibu. Na Štěpána už mají lidé dost cukroví, pohádek i návštěv a rádi si svátky zpestří třeba právě plavbou. A přelom roku je zase zajímavým a netradičním vstupem do dalšího období,“ shrnul Jahoda s tím, že v případě příznivého počasí není ani vyloučeno, že bude ještě nějaký další termín plaveb vypsán.