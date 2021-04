Rychlá petice lípu nezachránila. Strom požírá dřevomor, Žďár kácet musí

„S ohledem na zjištěný stav dřeviny a místo jejího růstu doporučuji provést postupné kácení stromu pomocí lanové techniky nebo plošiny,“ uvedl v dendrologickém posudku Daniel Stach z firmy Arboristi ČT.

Nejvíce ohrožující se ukázala přítomnost dřevomoru kořenového, dřevokazné houby napadající kořenový systém. Špatný je rovněž stav kosterních větví ve spodní části stromu, jež nelze stabilizovat řezem ani instalací statické vazby. Obecně se ale podle Daniela Stacha jedná o souběh více rizikových faktorů v kombinaci s frekventovanou lokalitou, kde lípa roste.



Zhruba stoletý strom, jeden z dokladů původní libušínské zástavby, zachránila zkraje minulého týdne od pokácení narychlo sepsaná petice místních. Ti se o záměru dozvěděli tři dny před kácením z letáků ve schránkách.

Radnice v reakci na tuto odezvu zajistila dendrologické vyšetření. To bylo provedeno 14. dubna vizuálním posouzením i metodou akustické tomografie, která zjednodušeně řečeno ukazuje, jak vypadá kmen stromu zevnitř. S výsledky byli zájemci z řad veřejnosti seznámeni v pondělí formou online setkání, jehož se kromě zástupců arboristické firmy účastnilo i vedení města.

Autory petice fakta přesvědčila, kácení chápou

Petenti se při něm vyjádřili, že výsledky, tedy nutné pokácení lípy, po odborném výkladu arboristy Stacha respektují. Chápou, že strom musí jít v zájmu bezpečnosti k zemi.

„Kdybychom ale fakta, co zde zazněla, znali, nemusela petice vůbec vzniknout,“ upozornil na komunikační nedostatky ze strany radnice Stanislav Kopal, jeden z petentů.

Starosta města Martin Mrkos na online schůzce s občany slíbil, že lípu město následně nahradí novým, již vzrostlým stromem.

„Péče o zeleň je běh na dlouhou trať - stromy se kácejí, rostou a sázejí se nové. Lípa na Libušíně je strom v kategorii extraliga, s historií, mnozí s ním mají spojený celý svůj život. Chápeme, že situace kolem něj si zasloužila mimořádný přístup. Neznamená to však, že bychom akustickou tomografii využívali u každého stromu, to by nebylo možné,“ dodal k tomu Mrkos.

Upozornil při tom, že Žďár platí za zelené město, kde roste kolem devíti tisíc stromů. Cena za dendrologické vyšetření, jaké bylo provedeno u lípy, se pak pohybuje zhruba mezi 10 až 15 tisíci korun.

Ještě minulý týden se zdálo, že petice lípu zachránila: