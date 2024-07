Zavřená silnice je strašákem, omezení v Brodě potrvají až do konce října

Uzavírka se stala strašákem. Město bylo sice proti ní – ovšem neuspělo.

Zkraje minulého týdne se uzavřel zhruba kilometrový úsek Lidické ulice, od světelné křižovatky s Humpoleckou ulicí až po čerpací stanici Shell na jižním okraji města. Důvodem je kompletní oprava vozovky a jejího podloží.

Pro Brod je to zásah do každodenního života. Lidická ulice je součástí silnice I/38 a tvoří část hlavního průtahu městem. Navíc je na ni napojeno několik sídlišť a průmyslových areálů.

„Uzavření Lidické ulice zatím nepřineslo výraznější problémy, než které byly očekávány, přestože byl částečně navrácen tranzitní provoz na Masarykovu ulici ve směru Humpolec – Kolín. Nicméně vyhodnocení uzavírky se standardně provádí po zhruba deseti dnech,“ uvedl místostarosta Libor Honzárek.

Zaznamenal však potřebu doladit provoz světelné křižovatky s Humpoleckou ulicí, což nastane o víkendu. „Dále bude nutné se zaměřit ještě na zvýšený provoz na Havířské a Průmyslové. Na druhou stranu jsme předpokládali zvýšený provoz po Jihlavské ulici, tato obava se ale nepotvrdila a provoz je zde bez větších problémů. Stejně tak je na tom napojení komunikací Nad Žabincem a U Borové,“ dodal.

Vedení města všechny řidiče poprosilo o trpělivost. „Věřím, že situaci hodně pomůže obchvat a slabší prázdninový provoz. Upřímně ale máme už teď strach ze začátku září,“ uvedl starosta Zbyněk Stejskal.

Správce silnice tlačí čas

Vedení Havlíčkova Brodu bylo od počátku proti kompletní uzavírce ulice. Počítalo – jak to ŘSD i původně prezentovalo – s omezením a zavedení kyvadlového provozu. Jenže se protáhl výběr zhotovitele, správce silnice tlačí čas, a proto přistoupil ke změně.

„Nové řešení se nám nelíbí, nesouhlasíme s ním. Vydali jsme k tomu nesouhlasné stanovisko. Ale bohužel, to je tak vše, co můžeme dělat. O povolení uzavírky a objízdných trasách rozhodují jiní,“ posteskl si Honzárek.

Radnice podala proti rozhodnutí o uzavírce dokonce odvolání. Neuspěla. „Odvolací orgán naši námitku zamítl. Mrzí mě, že jsme po celou dobu žili v domnění, že se bude pracovat na etapy po polovinách, a aniž by se někdo zeptal, je vše jinak,“ doplnil brodský starosta Stejskal.

„Komunikace je uzavřena, stavební práce probíhají v celé délce a šířce uzavřeného úseku,“ potvrdil Jiří Veselý, mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina. Pouze ve vrchní části, mezi křižovatkou s Jihlavskou ulicí a čerpací stanicí, je do konce srpna veden kyvadlový provoz.

Náročné je cestování hlavně pro obyvatele a firmy, které jsou na Lidickou ulici napojeny. „Dopravní připojení lokality U Borové a Nad Skalkou je řešeno příčným přejezdem ulice Lidická z ulice Sekaninova řízeném světelnou signalizací,“ popsal neobvyklé řešení mluvčí ŘSD.

Objížďka pro tranzit vede po obchvatu. Na ten se ovšem kamiony přijíždějící od Humpolce a mířící na Kolín nedostanou. Pro ně je zrušen zákaz průjezdu Masarykovou ulicí. Kamiony se tak na průtah takřka středem města už po půl roce od jeho zavedení dočasně vrátily.

Novou cestu musí hledat i řidiči, kteří třeba z Brodu dojíždějí do Jihlavy do práce. Město mohou opustit jakýmkoliv nájezdem na nový jihovýchodní obchvat, případně Havířskou a Průmyslovou ulicí. Mohou rovněž po staré Jihlavské, nicméně jejich jízdu zpomalí kyvadlový provoz při napojení na Lidickou.

Nadstandardní množství poruch

Uzavírka Lidické se dotkla rovněž tří meziměstských autobusových linek. Ty jsou vedeny ulicemi Průmyslová, Havířská, Nádražní, Bezručova a Jihlavská.

„Zastávka Zemědělská škola není obsluhována, jako náhradní slouží zastávka Nový Svět,“ upozornil Veselý. Zachován je i přístup k nemovitostem v Lidické ulici pro pěší.

„Nemáme z takové situace vůbec radost, ale zároveň stojíme nohama na zemi. Víme, že Lidická ulice se pořádně opravit musí,“ konstatoval starosta Stejskal.

„Vozovka vykazuje nadstandardní množství poruch, zejména podélných deformací. Jde například o vyjeté koleje, které už přešly do stadia plošných deformací s konstrukčními poruchami,“ už dříve popsal stav komunikace mluvčí ŘSD Veselý.

Správce komunikace to dává do souvislosti s dopravním zatížením. Denně Lidickou ulicí projede přes dvanáct tisíc aut včetně kamionů. I proto je oprava komplexní a mnohem důkladnější než kdy dřív. Stavebníci po odstranění všech vrstev vozovky půjdou pořádně do hloubky.

„Vymění zeminu v aktivní zóně vozovky v tloušťce 500 milimetrů. Nová vozovka s asfaltovým krytem je navržena o síle 690 milimetrů, aby reflektovala reálné dopravní zatížení,“ prozradil Veselý.

Hodnota zakázky se pohybuje kolem osmdesáti milionů korun. Práce jsou plánovány nejdéle do 28. října. Rychlejší by měly být ve vrchní části ulice, v úseku od Jihlavské k čerpací stanici. Tam by omezení mělo trvat jen do konce srpna.