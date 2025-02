Letní příměstské tábory už jsou plné, Žďár zvažuje otevřít školní družiny

„Přihlašování na tábory jsme letos otevírali 1. února a během pár hodin už jsme měli zapsaných několik desítek zájemců,“ uvedla Romana Šimurdová, zástupkyně ředitele žďárské příspěvkové organizace Active - středisko volného času.

Aktuálně jsou tam již všechny letní příměstské tábory plné, a nechybějí ani nahlášení náhradníci. „Připravujeme je přitom tak, aby pokryly skutečně celé prázdniny, na každý týden jeden, včetně toho posledního před začátkem školy,“ vylíčila Šimurdová. Jeden turnus vyjde na dva tisíce korun, plus strava.

Vzhledem k velkému zájmu nakonec Active ještě doplňoval další termíny, takže ve dvou prázdninových týdnech zajišťuje dokonce dva „příměšťáky“ souběžně. „I tyto tábory se ale obratem naplnily,“ podotkla Šimurdová.

Podobnou zkušenost mají i ve žďárské Knihovně Matěje Josefa Sychry. Tam dříve organizovali přes léto jeden turnus, kvůli poptávce převyšující nabídku ale nakonec pořádají příměstské tábory dva. „A zaplnit je opravdu nebyl problém, zájemců bylo hodně,“ konstatovala ředitelka knihovny Martina Sedláková.

Děti chtějí spát doma, pobyty tolik netáhnou

Přitom pobytové tábory zdaleka tak na odbyt nejdou. Žďárský Active pořádá tři zhruba týdenní pobyty různého zaměření a volných míst je v nich podle Šimurdové ještě dostatek.

„Dětem se odjíždět někam na týden nebo i déle nechce, chtějí prostě spát doma. A popravdě i já vítám možnost s nimi třeba po práci ještě vyrazit na hřiště nebo k vodě, abych si je přes léto užila,“ svěřila se třeba Pavla Klimentová, maminka dvou školáků ze Žďáru.

Právě těmto rodinám má pomoci takzvaná letní družina, o jejímž zavedení uvažuje pro letošek žďárská radnice. Nyní je město ve fázi zjišťování zájmu veřejnosti. Zpětnou vazbu chce mít kompletní do konce února.

„Prostřednictvím ředitelů našich čtyř základních škol jsme oslovili rodiče s dotazem, zda by měli zájem o fungování družiny i o letních prázdninách. Představili jsme jim dvě možnosti termínů,“ sdělila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

První verzí je termín 14. až 25. července a poté od 11. do 22. srpna. Druhá varianta nabízí termín od 1. července do 1. srpna. „Je to jen předestření nějakého modelu. Dle zájmu se pak rozhodne, který by byl vhodnější. Jde třeba o návaznost na vaření a podobně,“ uvedla mluvčí.

Obědy by o prázdninách nebyly dotované

Nabídka je určena rodičům žáků prvního stupně. Ti by mohli využít celkem čtyřtýdenní „hlídání“ v běžnou provozní dobu družiny. Místa pobytu se však mají střídat, každá škola by podle nynější vize pokrývala jeden týden. „Kvůli praktické stránce věci by ale pro všechna čtyři zařízení vařila kuchyně při Základní škole Švermova,“ upřesnila plány Sobolová.

Představa radnice je, že by rodiče za pobyt svých ratolestí uhradili pět set korun týdně a 105 korun denně za stravu. „Tyto obědy nebudou dotované, jak jsou lidé u školních obědů zvyklí. Vše by pak v součtu vyšlo na zhruba tisíc korun týdně,“ vyčíslila mluvčí.

Podle ní si Žďárští zjišťovali i zkušenosti z měst v okolí, kde již letní družiny fungovaly či fungují.

„Města k tomu přistupují dost rozdílně. Víme, že třeba v Jihlavě měli i negativní zkušenosti. Nejsme ale ještě tak daleko, abychom vytvářeli pravidla pro docházku nebo informovali o tom, co tam děti budou dělat a jak bude přesně družina fungovat,“ podotkla Sobolová s tím, že teď je pro radnici stěžejní zjistit, jak velký zájem bude - zda to budou jednotky, desítky či stovky dětí. „Proto uvítáme co největší zpětnou vazbu,“ dodala mluvčí.