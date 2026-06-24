Cisterna se v jihlavských ulicích objevuje v pravidelných intervalech. „Kropicí vůz vyjíždí zhruba každou hodinu a půl, přičemž provoz začíná v deset hodin dopoledne a trvá do sedmnácté hodiny odpolední,“ uvedl tiskový mluvčí SMJ Martin Málek.
Kropení probíhá na základě dohody s jihlavským odborem dopravy. Nepsaným pravidlem pro nasazení techniky je situace, kdy venkovní teploty minimálně tři dny v kuse přesahují hranici 28 stupňů Celsia.
Pro rosení a kropení se používá výhradně pitná voda. Podle zástupců technických služeb je to nutné nejen z hygienických důvodů, ale také kvůli ochraně samotného vozu, který by se při použití užitkové vody mohl zanášet a poškozovat. Cisterna s kapacitou sedm kubíků vody je navíc vybavena zadní tryskou, která vytváří jemnou mlhu pro lepší osvěžení vzduchu.
Vodu pro své potřeby čerpají SMJ z hydrantu u smetkové rampy v Mostecké ulici. Zatímco napouštění cisterny trvá čtvrt hodiny, samotné kropení zabere zhruba hodinu čistého času.
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Počasí jde do extrému. Bude až 39 stupňů, varují meteorologové
„Věříme, že tato služba alespoň trochu usnadní občanům města dýchání a pohyb po rozpálených jihlavských ulicích,“ dodal za Služby města Jihlavy Martin Málek.
Město si od opatření slibuje především snížení prašnosti a citelné ochlazení městské dlažby, ze které během tropických dní sálá nepříjemné horko. A potřeba kropení bude v nejbližších dnech jen sílit.
Vedra se budou do konce týdne stupňovat
Jihlavu čeká v nadcházejících dnech vlna tropických veder, která vyvrcholí právě během nadcházejícího víkendu. Od čtvrtka začnou teploty výrazně stoupat a až do neděle se budou denní maxima pohybovat v rozmezí 30 až 34 °C. Během těchto čtyř dní bude převládat jasná obloha, přičemž ani noční teploty neposkytnou výraznější úlevu, když neklesnou pod 18 °C.
Změna počasí dorazí hned na začátku příštího týdne, kdy dojde k mírnému ochlazení na příjemnějších 26 až 28 °C. Druhá polovina příštího týdne pak přinese očekávanou změnu rázu počasí, kdy se obloha zatáhne a objeví se přeháňky, které doprovodí pokles denních teplot k hodnotám kolem 26 °C.