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Tropickou Jihlavu chladí kropicí vůz. Denně rozstříká tisíce litrů pitné vody

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  12:06
Městskou památkovou rezervaci v Jihlavě v těchto dnech pravidelně osvěžuje kropicí vůz Služeb města Jihlavy (SMJ). Opatření má ulevit lidem i samotným komunikacím od extrémních veder, která v posledních dnech ovládla Vysočinu. Vůz do ulic za den vychrlí několik tisíc litrů výhradně pitné vody.

Cisterna se v jihlavských ulicích objevuje v pravidelných intervalech. „Kropicí vůz vyjíždí zhruba každou hodinu a půl, přičemž provoz začíná v deset hodin dopoledne a trvá do sedmnácté hodiny odpolední,“ uvedl tiskový mluvčí SMJ Martin Málek.

Kropení probíhá na základě dohody s jihlavským odborem dopravy. Nepsaným pravidlem pro nasazení techniky je situace, kdy venkovní teploty minimálně tři dny v kuse přesahují hranici 28 stupňů Celsia.

Cisterna Služeb města Jihlavy (SMJ) ochlazuje rozpálené dlažební kostky na Masarykově náměstí. Jemná mlha z trysek ulevuje od tropického vedra, které v posledních dnech Vysočinu sužuje. (24. června 2026)
Cisterna Služeb města Jihlavy (SMJ) ochlazuje rozpálené dlažební kostky na Masarykově náměstí. Jemná mlha z trysek ulevuje od tropického vedra, které v posledních dnech Vysočinu sužuje. (24. června 2026)
Cisterna Služeb města Jihlavy (SMJ) ochlazuje rozpálené dlažební kostky na Masarykově náměstí. Jemná mlha z trysek ulevuje od tropického vedra, které v posledních dnech Vysočinu sužuje. (24. června 2026)
Služby města Jihlavy kropí historické centrum krajského města. Opatření proti extrémním teplotám bude pokračovat i v dalších dnech, ochladit by se mělo až v pondělí. (24. června 2026)
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Pro rosení a kropení se používá výhradně pitná voda. Podle zástupců technických služeb je to nutné nejen z hygienických důvodů, ale také kvůli ochraně samotného vozu, který by se při použití užitkové vody mohl zanášet a poškozovat. Cisterna s kapacitou sedm kubíků vody je navíc vybavena zadní tryskou, která vytváří jemnou mlhu pro lepší osvěžení vzduchu.

Vodu pro své potřeby čerpají SMJ z hydrantu u smetkové rampy v Mostecké ulici. Zatímco napouštění cisterny trvá čtvrt hodiny, samotné kropení zabere zhruba hodinu čistého času.

Počasí jde do extrému. Bude až 39 stupňů, varují meteorologové

„Věříme, že tato služba alespoň trochu usnadní občanům města dýchání a pohyb po rozpálených jihlavských ulicích,“ dodal za Služby města Jihlavy Martin Málek.

Město si od opatření slibuje především snížení prašnosti a citelné ochlazení městské dlažby, ze které během tropických dní sálá nepříjemné horko. A potřeba kropení bude v nejbližších dnech jen sílit.

Vedra se budou do konce týdne stupňovat

Jihlavu čeká v nadcházejících dnech vlna tropických veder, která vyvrcholí právě během nadcházejícího víkendu. Od čtvrtka začnou teploty výrazně stoupat a až do neděle se budou denní maxima pohybovat v rozmezí 30 až 34 °C. Během těchto čtyř dní bude převládat jasná obloha, přičemž ani noční teploty neposkytnou výraznější úlevu, když neklesnou pod 18 °C.

Změna počasí dorazí hned na začátku příštího týdne, kdy dojde k mírnému ochlazení na příjemnějších 26 až 28 °C. Druhá polovina příštího týdne pak přinese očekávanou změnu rázu počasí, kdy se obloha zatáhne a objeví se přeháňky, které doprovodí pokles denních teplot k hodnotám kolem 26 °C.

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