„Naším skromným cílem je přispět k probouzení lidí kolem nás z apatie způsobené propagandou šířenou z hlavních médií, jako je Česká televize a Český rozhlas, které jsou služebníky současné vlády,“ píšou pořadatelé ze spolku Žurnalistické praktikum na webových stránkách Slova do pranice.
„Účelem je kultivace žurnalistického umění tak, aby šlo ve stopách Karla Havlíčka Borovského. Roky tu působí Letní žurnalistická škola, která na své besedy určité lidi zve a určité lidi nezve. Chceme dát prostor i těm, kteří jsou cíleně vytěsňováni z mediálního prostoru,“ doplňuje jeden ze zakladatelů a mluvčí spolku Jan Schneider, publicista, bývalý disident a bezpečnostní analytik.
Letní žurnalistická škola je určena pro studenty a začínající novináře. Ti se během dne účastní seminářů s lektory a probírají praktické záležitosti. V podvečer a večer se pak konají veřejné besedy a debaty s pozvanými hosty.
Těmi obvykle bývají zástupci mainstreamových a liberálnějších médií, jako je Česká televize a Český rozhlas, Respekt, Deník N či E15, ale také tiskoví mluvčí nebo zástupci nejrůznějších organizací a institucí. I LŽŠ se odkazuje na Karla Havlíčka Borovského.
„Volba termínu je nešťastná a neseriózní“
„Pořádání podobně zaměřené akce ve stejném termínu považuji za neseriózní. Ale vzhledem k zaměření jejich akce to pro nás nejsou úplní konkurenti,“ vyjádřil se k souběhu obou novinářských srazů Milan Pilař, hlavní organizátor LŽŠ.
Podobného názoru je i havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS). Město LŽŠ dlouhodobě podporuje. „Letní žurnalistická škola se tu koná už roky, má tradici a určitý historický kontext. Proč pořadatelé naplánovali konkurenční akci na stejný termín, si snad sami dokážou morálně ospravedlnit. Já to však považuji za nešťastné a být jimi, volil bych jiný termín,“ vzkázal.
Společnost by měla být v neustálém sporu, vysvětluje chartista Schneider
Akce Slovo do pranice by se tak mohla jevit jako jakýsi „trucpodnik“. Například jeden z internetových deníků Schneidera otevřeně nazývá „přítelem ruských webů a zastáncem Babiše“.
Ve spolku Žurnalistické praktikum je třeba i Jiří Kruntorád, správce facebookového profilu Nepodvolení Broďáci, který jako jeden z mála loni v červnu přišel na náměstí vyjádřit nesouhlas s vládou Petra Fialy při výjezdním zasedání kabinetu v Havlíčkově Brodě. Předsedou spolku ustaveného teprve na konci dubna je pojišťovací agent Vítězslav Strnad.
Jsou osobnosti, které nejsou do médií zvány
„S pořadateli Slova do pranice se známe, s některými i dlouhé roky. Za posledních patnáct let se vydali názorově jiným směrem. Ale respektujeme jeden druhého,“ nechce se pouštět do obsáhlého hodnocení Pilař.
Schneider, který v roce 2019 obdržel od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy, v posledních letech opakovaně hovoří o jisté nesvobodě v médiích. Často poukazuje na to, že jsou osobnosti, které nejsou zvány do odborných diskusních pořadů pro svůj názor, že jsou na takzvané černé listině a jejich hlas je účelově umlčován.
Žurnalistická škola do Brodu láká známé novináře, moderátory i youtubery
„Připomíná mi to normalizační praxi, což je velice nebezpečný směr. Za život už jsem jednu normalizaci zažil. Zažít i druhou, by bylo až příliš,“ tvrdí Jan Schneider.
Pořádání akce Slovo do pranice ve stejném termínu jako Letní žurnalistická škola bylo podle něj cílené. „Ale nechceme žádnou konfrontaci. Spíše umožňujeme jakési doplnění besed a možnost si poslechnout i názory někoho jiného,“ dodává.
LŽŠ zdarma pro všechny, Slovo za poplatek
Mezi oběma akcemi, kromě zaměření, je další podstatný rozdíl: zatímco besedy žurnalistické školy jsou veřejné a zájemcům otevřené zdarma, na Slovo do pranice je nutné se předem přihlásit a zaplatit poplatek. Podle Schneidera je to hlavně kvůli zajištění dostatečného množství občerstvení, obědů a večeří.
Veškeré besedy, které se konají po dva a půl dne od 18. do 20. srpna, se uskuteční v baru Starr. Hosty mají být například Ivo Budil, Erik Best, Klára Alžběta Samková, Marek Stoniš, Petr Štěpánek či v neposlední řadě Petr Žantovský. Partnerem akce je měsíčník a internetový Deník.TO.
„Po skončení akci vyhodnotíme a posoudíme, zda jsme zvolili správný termín,“ vzkázal Schneider. Ze Slova do pranice by chtěl do budoucna udělat tradici. Její letošní založení považuje za nultý ročník.
Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského se oproti tomu letos koná pojednadvacáté, a to od 17. do 23. srpna. Během té doby si vydobyla velké jméno a prestiž. Díky spolupráci s vysokými školami se letos zúčastní i větší počet studentů ze Slovenska.
Veřejná část se v posledních letech koná v prostorách Klubu Oko. Mezi letošními hosty se objeví třeba Darja Stomatová, Andreas Papadopulos, Filip Titlbach, Daniel Stach, Karin Lednická či Martin Moravec. V minulosti se ale LŽŠ účastnili také například Erik Best, Lukáš Kovanda nebo Miloš Zeman.