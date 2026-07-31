Přímo u řeky Sázavy, na travnatém prostranství za kulturním domem, se v srpnu odehraje oblíbený Žďárský letňák, jehož tradice sahá do roku 2017. Čtyřdenní akce v režii městské organizace Kultura Žďár navíc tuto sezonu přinese i mnohé novinky.
„Nechceme lidem hrát filmy, které si mohou pustit doma na placených platformách. Dramaturgie letošního ročníku proto nabídne tituly, které diváci v letních kinech v okolí jen tak neuvidí. A to včetně premiérových,“ zdůraznila Tamara Pecková Homolová, ředitelka Kultury Žďár. Doplnila, že právě pro tento „premiérový účel“ organizace zapůjčí speciální projektor.
S finálním programem „letňáku“, který se uskuteční od 12. do 15. srpna, byli diváci seznámeni až nyní, v závěru července. „Chtěli jsme mít totiž jistotu, že se námi zvolené filmy neobjeví nikde jinde než v kamenných kinech nebo u nás,“ vysvětlila Pecková Homolová. Nakonec to ve výběru vyhrál „oldies film“, hororový žánr, dětský snímek a také aktuální, kvalitní letní komedie.
Ve čtvrtek 13. srpna se diváci z břehů Sázavy přenesou na pobřeží moře, kde se odehrává legendární Spielbergův horor Čelisti, natočený již před půl stoletím. Den nato přijde premiéra – komedie 6 gramů režiséra Miroslava Ondruše, kde se představí mimo jiné Ondřej Vetchý, Jiří Mádl, David Novotný nebo Martin Pechlát. V sobotu si přijdou na své děti, a to díky novému animáku Mimoni a monstra, který jinak mohou zatím vidět pouze v kamenných kinech. Po dětském snímku pak bude následovat další premiéra – hororová komedie Scary Movie.
I přes řadu novinek letošního ročníku mohou lidé nadále počítat i s každoroční klasikou, jíž je pásmo krátkých filmů, určené pro nejmenší děti. Odehraje se ve čtvrtek a pátek kolem osmé hodiny večerní, před hlavním programem.
Queen či ABBA na elektrifikovaný cimbál
Žďárský letňák bude však oficiálně zahájen už ve středu 12. srpna, kdy ale ožije prostor poblíž centra města nikoliv promítáním, nýbrž muzikou.
„Hudebník a zpěvák Roman Veverka představí projekt Blue Cimbal s prvním elektrifikovaným cimbálem na světě. Návštěvníci uslyší netradiční cimbálové úpravy skladeb skupin Queen, Beatles, Pink Floyd, U2 či ABBA, ale také lidové písně a autorskou tvorbu,“ pozvala ředitelka. Tento koncert bude také – jako jediný večer – zpoplatněn. V ceně vstupenky, jež činí 180 korun, mají příchozí i sklenku vína dle vlastního výběru.
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Letní kina expandují na venkov. Obcím stačí sehnat vybavení a film
Hned další den se mohou lidé těšit na další zpestření běžného promítání - akci navštíví i žďárský rodák, známý herec Petr Vaněk. Toho mohou diváci znát například ze snímků Tobruk, Když se zhasne, Vyšehrad Dvje, Přání Ježíškovi a mnoha dalších. Sedmačtyřicetiletý herec přijede Žďárským představit svůj autorský krátký film Kosmonaut na kole, který se bude v letním kině promítat coby „předkrm“ před hlavním titulem večera. Snímek představuje netradičně krajinu Vysočiny, jíž herec putoval na kole se svojí dcerou.
Již samozřejmostí Žďárského letňáku se vstupným dobrovolným je pak občerstvení, včetně tradičního popcornu, piva, limonády nebo možnosti opékání párků na ohni.
Na promítání lze zajít i k Pilské nádrži
Na letní kino ale letos láká rovněž další žďárská příspěvková organizace Sportis, a to do amfiteátru v rekreačním areálu u Pilské nádrže. Tam promítání odstartovalo již se začátkem prázdnin.
Po červnovém a červencovém programu se mohou zájemci těšit na další filmovou dávku 28. srpna, kdy je čeká titul Jak vycvičit draka. Kinem pod širým nebem si budou moci návštěvníci zpříjemnit rovněž start nového školního roku. Poslední promítání je totiž v plánu na pátek 4. září, kdy bude na programu česká komedie Někdo to rád v Plzni.
„Všechny filmy, které diváci během léta v amfiteátru uvidí, si vybrala právě sama veřejnost v červnovém hlasování,“ podotkl ředitel Sportisu Radim Technik. Vstup do letního kina, kde rovněž nechybí možnost nákupu občerstvení, je zdarma.
Boží úlet. Autokino s kulisami elektrárny se vrací
Netradiční prostředí pro sledování filmů mohou zvolit návštěvníci oblíbeného dukovanského autokina. Již desátý ročník této letní akce se uskuteční po tři prázdninové víkendy – od 14. do 29. srpna – na parkovišti u elektrárny. Přinese i film USA Boží úlet.
Všechny tituly se začnou promítat od půl deváté večer a lidé je mohou sledovat pohodlně přímo ze svého auta. Zvuk projekce si tam naladí přes autorádio. Pro ostatní zájemce budou připravena místa v blízkosti plátna.
„Dukovanské autokino je výjimečné také svou technickou stránkou. Pyšní se největší pevnou projekční plochou pod širým nebem v našem regionu - o rozměrech 16,4 krát 7 metrů. Promítání probíhá za každého počasí a kvalitu projekce tak neovlivní běžné rozmary letních večerů,“ popsal Radek Doležal, mluvčí jaderné elektrárny. Doplnil, že autokino je zdarma, přičemž v areálu je možné pořídit i občerstvení.
A na jaké tituly se mohou návštěvníci těšit? V pátek 14. srpna to bude Kouzlo derby, o den později pak Boží úlet. Následující víkend začne 21. srpna filmem Bláznivý Marsupilami a pokračovat má nedělním snímkem Moře na dvoře. Poslední promítací víkend naservíruje Zootropolis: Město zvířat 2 a komedii Pět švestek.
„O profesionální filmový zážitek se opět postará Kinematograf bratří Čadíků. Dobrovolné příspěvky návštěvníků podpoří organizaci Na počátku, která v Příložanech, části Jaroměřic nad Rokytnou, letos otevřela krizové centrum pro děti, které se ocitly v náročné životní situaci a potřebují rychle bezpečné zázemí, péči a podporu,“ uvedl Doležal.