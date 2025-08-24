Nejkrásnější s nejrovnější dráhou. Chotěbořské letiště zažívá kulaté výročí

Autor:
  10:11
Významné jubileum si letos připsal aeroklub v Chotěboři. Vznikl přesně před osmdesáti lety. Následně nadšenci vybudovali i letiště. To za svou historii prodělalo mnoho proměn, zažilo velkou tragédii a přivítalo nevšední stroje. „Je to nejkrásnější letiště v Česku,“ říká o něm předseda aeroklubu Josef Králíček.

„Však se podívejte, jak je tu nádherně,“ rozhlíží se předseda z řídicí věže. „Jsme tu na takové vyvýšené planině. Támhle je vidět až za Lipnici, tady na druhé straně jsou Železné hory a o kousek vedle se zvedají Žďárské vrchy,“ popisuje a ukazuje rukou do dáli.

Nejen skvělým umístěním nedaleko místní části Dobkov se vyznačuje chotěbořské letiště. „Máme tu i jednu z nejrovnějších přistávacích a vzletových drah v celé republice,“ okamžitě vystřelí Josef Králíček, na co jsou zdejší letci nejvíce hrdí.

Velkou chloubou aeroklubu je stroj Let L-40 Metasokol, který nejlépe slouží při vyhlídkových letech. V hangáru je však letadel víc, i mnozí členové aeroklubu mají své stroje.
Chotěbořské letiště je jedno z osmi veřejných v Kraji Vysočina. Patří mezi neobsazená, což znamená, že v týdnu není na řídicí věži dispečer.
Motorizovaný stroj Blaník opatřený dvoutaktním motorem Jawa, který aeroklub dostal jako náhradu za vichřicí zničená letadla. Podle dostupných údajů existovaly pouze dva exempláře tohoto letadla.
Nápis na hangáru vznikl při natáčení filmu z roku 1959 Prázdniny v oblacích, v němž si zahrál i Stanislav Neumann.
19 fotografií

Přistávací dráhu nechal aeroklub upravit v začátcích tisíciletí. Stalo se tak ve chvíli, kdy aeroklub získal všech 33 hektarů pozemků pod plochou letiště od přibližně tří desítek vlastníků a pachtýřů do svého majetku. Dráhu nechal profesionálně upravit a srovnat.

„Firma dovezla grejdr, celé to stáhla, srovnala, zhutnila, udusala, zkypřila, zasela,“ popisuje předseda. „Plocha je tak rovná, že ji využívá i armáda. Při výcviku na Zlínech 142 a Zlínech 143 tu trénují přistání začínající piloti,“ vypráví Králíček.

Film podle oblíbené knihy

Chotěbořský aeroklub nepatří mezi nejstarší na Vysočině. Letos v létě si však připomněl kulaté výročí 80 let od založení. Organizace vznikla v hotelu Modrá hvězda, kde se těsně po konci druhé světové války sešli zájemci o sportovní létání.

„My, Češi a Slováci, nemáme moře, přístavů ani lodí. Naším mořem je vzduch, naší lodí je větroň a motorové letadlo! My vzduch dobýváme a dobudeme!“ je napsáno na zakládající listině z června 1945.

Hned první let skončil nehodou. A letos brodský aeroklub slaví 80 let

První chotěbořské letiště vzniklo na podzim téhož roku. Tehdy bylo umístěné na malém pozemku u silnice na Českou Bělou mezi hřbitovem a železniční tratí, naproti fabrice Eckhardt, kde většina členů aeroklubu pracovala. „Létalo se jen v úzkém pásu podél trati,“ líčí Králíček.

Velice rychle se ukázalo, že takové letiště je nedostačující. A už o rok později se hledaly jiné pozemky. Letiště se poté přestěhovalo na dnešní místo mezi Dobkov a Počátky, na pozemky hraběte Dobrzenského. Už na konci srpna 1947 se na novém letišti uskutečnil první letecký den.

Letiště pak několikrát měnilo podobu. Přibývaly hangáry, přestavovala se původně dřevěná provozní budova. Jejich charakteristická podoba přilákala na letiště i filmaře. V roce 1959 se u Chotěboře natáčel film pro děti Prázdniny v oblacích. Snímek vznikl na základě knihy O letadélku Káněti.

Přišla ničivá vichřice

Velké neštěstí, které na čas paralyzovalo chod aeroklubu, se na letišti odehrálo 8. srpna 1981. Ten den se přihnala větrná smršť, která poškodila všechna zdejší letadla.

„Bylo tu vedro a natlačila se sem studená fronta. Extrémní rozdíl teplot na frontě a před ní přinesl od severozápadu húlavu,“ popisuje Králíček, který v tu dobu už byl členem aeroklubu i přímým svědkem událostí.

„Jen jsme stačili dát větroně do hangáru, přišel obrovský válec. Přehnal se ale jen úzkým pruhem. Zaparkované ‚Anduly‘ u pole se ani nehnuly. Zato větroň, který jediný byl venku, nám vítr hodil přes celý hangár až k silnici na Chotěboř. A hangár, který jsme nestihli včas zavřít, nasál vzduch, zvedl se do vzduchu a spadl zpět,“ vzpomíná Josef Králíček.

Všechny stroje zaparkované uvnitř, byly vážně poškozené. „Byla to velikánská škoda,“ přikyvuje současný předseda aeroklubu. Újmu utrpěly i kluzáky libereckého aeroklubu, jehož členové v Chotěboři v tu dobu byli zrovna na soustředění.

Náhradní větroň s motorem

Škody se tenkrát řešily přes pojišťovnu i Svazarm, jehož byl chotěbořský aeroklub členem. A řešení se nakonec našlo nečekaně originální. Aeroklub dostal náhradu v podobě unikátního stroje Blaník opatřeného dvoutaktním motorem Jawa.

„To byla ohromná rarita, nikde v okolí nic podobného nebylo,“ říká Králíček. Podle dostupných údajů existovaly pouze dva kusy tohoto letadla. Jedno létalo v Chotěboři, druhé je v leteckém muzeu v pražských Kbelích.

„Tenkrát se zkoušely různé varianty vzletu větroně se zkušebním motorem. Jenže tento motor byl tříválec, měl čtyři a půl tisíce otáček, ječel jako cirkulárka, moc neletěl a žral dvacet litrů za hodinu. Složitá byla údržba, pořád se tam něco sypalo. Na dvě hodiny letu připadalo deset hodin údržby,“ líčí Josef Králíček. Piloti si se strojem užili pět nezapomenutelných let plných adrenalinu a dobrodružství.

Dnes už aeroklub disponuje sedmi jinými letadly. Kromě větroňů to jsou motorové zlíny, využívané nejvíc pro trénink nových pilotů, nebo jedna cessna. Velkou chloubou aeroklubu je stroj Let L-40 Metasokol, který nejlépe slouží při vyhlídkových letech. Další členové klubu používají i svá soukromá letadla.

Mladým se dnes moc létat nechce

Aeroklub má dnes zhruba 45 členů, čtyři desítky z nich mají oprávnění k létání.

„Ale stárneme a mladým se létat moc nechce. Před lety jsme cvičili až dvanáct mladých pilotů ročně. Letos nemáme ani jednoho a na příští rok máme jednoho zájemce. Asi dnes mají mladí jiné zájmy,“ pokrčil rameny Josef Králíček.

Žulová plastika Aviatika vzdá hold havlíčkobrodskému letišti i pilotům

Chotěbořské letiště je jedno z osmi veřejných na Vysočině. Patří mezi takzvaně neobsazená, což znamená, že v týdnu není na řídicí věži dispečer. Piloti zde přistávají na vlastní riziko. Informace prolétávajícím letadlům o letovém provozu letiště dává jen o víkendech od devíti do šestnácti hodin.

Aeroklub každoročně v létě na letišti pořádá letecký den. Je to akce, která přiláká tisíce lidí. Během programu se obvykle představují nejrůznější létající stroje, parašutisté, v minulosti se objevily třeba i armádní gripeny nebo letečtí akrobaté. „Na příští rok bychom mohli nachystat jednu novinku. Jednáme s armádou o možnosti ukázky dronů,“ naznačil Josef Králíček s tím, že víc bude překvapení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Humpolec zabavil sto zvířat v soukromém chovu, nekontrolovaně tam množili tygry

Přes sto zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách ve zvěřinci v místní části Kletečná nechala zabavit radnice v Humpolci na Pelhřimovsku. Upozornil na to server iROZHLAS. Podle mluvčího města...

Motorkář se srazil s cyklisty a zemřel. Zraněné odvezli záchranáři do nemocnice

Při odpolední dopravní nehodě dvou kol a motocyklu na Havlíčkobrodsku zemřel řidič motorky, další dva lidé se zranili, informovala mluvčí policie Michaela Lébrová. Havárie se stala před 16:00 u České...

Řidič si na D1 vynucoval volný průjezd falešným majákem, policie hledá svědky

Dálniční policisté na Vysočině řeší od středečního poledne neobvyklý případ. Po D1 jel podle oznámení tří řidičů černý Range Rover, jehož šofér si modrým majákem vynucoval volný průjezd. Auto hlídka...

Větve padající na stezku jsou nebezpečné, upozornila žena. Modlete se, řekl jí úředník

Na jedné straně Jihlavy se kácejí zdravé stromy, jinde nechají úředníci jezdit cyklisty místy, kde občas padají na cestu suché větve. Magistrát na to upozornila žena, která u cyklostezky bydlí....

Židovská čtvrť pod bazilikou těsně unikla demolici socialistických urbanistů

Kdyby nepřišla v roce 1989 sametová revoluce, dost možná by dnes Třebíč vypadala jinak a nikdy by nebyla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Komunističtí urbanisté totiž od roku 1975 vážně...

Nejkrásnější s nejrovnější dráhou. Chotěbořské letiště zažívá kulaté výročí

Významné jubileum si letos připsal aeroklub v Chotěboři. Vznikl přesně před osmdesáti lety. Následně nadšenci vybudovali i letiště. To za svou historii prodělalo mnoho proměn, zažilo velkou tragédii...

24. srpna 2025  10:11

Elektrotechnika, robotika, 3D tisk. Technické kroužky zažívají renesanci

Keramika, hra na hudební nástroje či tancování jsou už mezi dětskými kroužky stálicemi, kde se lektoři nedostatku zájemců bát nemusejí. Každý rok se k nim však přidávají i další, zrovna populární...

23. srpna 2025  9:03

Podceňovaný může překvapit, říká o Jihlavě německá spisovatelka. Měsíc v ní žila

O Jihlavě a okolním regionu až donedávna nic nevěděla. Respektovaná německá spisovatelka Anke Stelling tam nyní strávila měsíc. „Cítím se tu dobře, nenudila jsem se,“ svěřila se těsně před svým...

22. srpna 2025  15:57

Po sporu se sousedy soud zastavil stavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě

Roky připravovaná stavba kolejí jihlavské Vysoké školy polytechnické se zastavila. Rozhodl o tom krajský soud v Hradci Králové. Po jeho verdiktu Stavební úřad v Jihlavě pozastavil stavební povolení....

22. srpna 2025  11:21

Větve padající na stezku jsou nebezpečné, upozornila žena. Modlete se, řekl jí úředník

Na jedné straně Jihlavy se kácejí zdravé stromy, jinde nechají úředníci jezdit cyklisty místy, kde občas padají na cestu suché větve. Magistrát na to upozornila žena, která u cyklostezky bydlí....

22. srpna 2025  6:45

Cestáři pracují na přeměně nebezpečného úseku, silnice se stěhuje do zářezu

Práce na přestavbě nebezpečné nepřehledné křižovatky na silnici I/34 u Květinova na Havlíčkobrodsku se naplno rozběhly. Provoz vede přes úsek kyvadlově po provizorní vozovce za řízení semaforem.

21. srpna 2025  16:06

Řidič si na D1 vynucoval volný průjezd falešným majákem, policie hledá svědky

Dálniční policisté na Vysočině řeší od středečního poledne neobvyklý případ. Po D1 jel podle oznámení tří řidičů černý Range Rover, jehož šofér si modrým majákem vynucoval volný průjezd. Auto hlídka...

21. srpna 2025  12:09

Vesnický statek ochotníci promění v operní scénu. Na magické večery zve Rusalka

Pod širým nebem a v autentickém venkovském prostředí ožije o víkendu jedno z nejznámějších děl Antonína Dvořáka. Operu Rusalka nazkoušeli pro diváky ochotníci z Radostína u Vojnova Městce na Žďársku....

21. srpna 2025  6:39

Motorkář se srazil s cyklisty a zemřel. Zraněné odvezli záchranáři do nemocnice

Při odpolední dopravní nehodě dvou kol a motocyklu na Havlíčkobrodsku zemřel řidič motorky, další dva lidé se zranili, informovala mluvčí policie Michaela Lébrová. Havárie se stala před 16:00 u České...

20. srpna 2025  18:55

Jihlavská záchytka v srpnu láme rekordy, už dvakrát musela vyhlásit stop stav

Každý rekord se u nás obvykle v nějaké větší či menší formě slaví. Ten, který ohlásila protialkoholní záchytná stanice v Jihlavě, však za oslavu rozhodně nestojí. V první polovině srpna byl o její...

20. srpna 2025  16:58

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Dopravní bizár, zuří řidiči ve Žďáře. Kvůli souběhu uzavírek kolabuje provoz

Už tak dost složitou dopravní situaci ve Žďáře nad Sázavou, kde provoz komplikuje hned několik uzavírek, zhoršili ve středu silničáři další novinkou. A to dost nečekanou. Na motoristy hned zrána...

20. srpna 2025  14:46

Humpolec zabavil sto zvířat v soukromém chovu, nekontrolovaně tam množili tygry

Přes sto zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách ve zvěřinci v místní části Kletečná nechala zabavit radnice v Humpolci na Pelhřimovsku. Upozornil na to server iROZHLAS. Podle mluvčího města...

20. srpna 2025  10:38,  aktualizováno  11:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.