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Na Havlíčkobrodsku spadlo ultralehké letadlo, zraněný je pilot

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  19:15
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Moravskoslezského kraje

Při nehodě ultralehkého letadla se v neděli odpoledne v Havlíčkově Brodě zranil pilot. Zřejmě nezvládl přistávací manévr a dopadl s letadlem zhruba dvě stě metrů od přistávací plochy na golfové hřiště, informovala v neděli novináře policejní mluvčí Dana Čírtková.

Nehoda se stala krátce před 16:00. Při pádu se pilot zranil a byl převezen do zdravotnického zařízení. „Na místo události bude vyjíždět pracovník Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,“ uvedla mluvčí.

Podobná nehoda se v neděli stala také v Hosíně na Českobudějovicku. Posádka letadla Sting RG nezvládla přistávací manévr na letišti a stroj skončil mimo dráhu na travnaté části letiště.

Na pole u letiště Točná spadlo ultralehké letadlo, dva lidé nepřežili

Oba muži na palubě neutrpěli žádná vážná zranění. Stroj byl poškozen. Nehodu stroje budou vyšetřovat s policisty také letečtí odborníci.

Další policejní hlídky a záchranáři vyrazili dopoledne k Blažejovu na Jindřichohradecku k nahlášenému pádu parašutisty, který byl se zraněním převezen do nemocnice. Při tvrdém dopadu si poranil nohy.

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Na Havlíčkobrodsku spadlo ultralehké letadlo, zraněný je pilot

ilustrační snímek

Při nehodě ultralehkého letadla se v neděli odpoledne v Havlíčkově Brodě zranil pilot. Zřejmě nezvládl přistávací manévr a dopadl s letadlem zhruba dvě stě metrů od přistávací plochy na golfové...

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