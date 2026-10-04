Nehoda se stala krátce před 16:00. Při pádu se pilot zranil a byl převezen do zdravotnického zařízení. „Na místo události bude vyjíždět pracovník Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,“ uvedla mluvčí.
Podobná nehoda se v neděli stala také v Hosíně na Českobudějovicku. Posádka letadla Sting RG nezvládla přistávací manévr na letišti a stroj skončil mimo dráhu na travnaté části letiště.
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Oba muži na palubě neutrpěli žádná vážná zranění. Stroj byl poškozen. Nehodu stroje budou vyšetřovat s policisty také letečtí odborníci.
Další policejní hlídky a záchranáři vyrazili dopoledne k Blažejovu na Jindřichohradecku k nahlášenému pádu parašutisty, který byl se zraněním převezen do nemocnice. Při tvrdém dopadu si poranil nohy.