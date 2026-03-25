Na Jihlavsku hořelo dvacet hektarů lesa, vodu shazoval i vrtulník

Autor:
  18:15
Hasiči museli ve středu odpoledne vyjet k rozsáhlému lesnímu požáru u Vyskytné nad Jihlavou, který způsobil škodu pět milionů korun. O rozsahu požáru informovala mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.
ilustrační snímek | foto: Luboš Pavlíček, ČTK

Podle prvotních informací hasičů zasáhl lesní požár plochu asi tří hektarů. Později mluvčí uvedla, že plameny zasáhly dvacetihektarový porost. Příčinu požáru hasiči zjišťují.

K požáru vyjeli po 12:30. K hašení byla přivolaná i letecká služba. Před 15:30 se podařilo dostat plameny pod kontrolu.

„Ukončené bylo letecké hašení, na požářiště bylo provedeno 23 shozů vody,“ uvedla po 17:00 Musilová.

V uplynulých sedmi dnech hasiči na Vysočině likvidovali pět požáru lesa, hrabanky nebo polní trávy, škodu nevyčíslili.

