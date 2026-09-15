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Lesní bar vybrali zloději už poněkolikáté, policie pátrá po muži v tričku Škwor

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  16:39
V souvislosti s vykradeným lesním barem u Bystřice nad Pernštejnem policie...

V souvislosti s vykradeným lesním barem u Bystřice nad Pernštejnem policie hledá muže na fotografii. | foto: Policie ČR

K lesnímu baru, jenž se nachází u studánky Helenka poblíž Hotelu Skalský dvůr...
K lesnímu baru, jenž se nachází u studánky Helenka poblíž Hotelu Skalský dvůr...
K lesnímu baru, jenž se nachází u studánky Helenka poblíž Hotelu Skalský dvůr...
K lesnímu baru, jenž se nachází u studánky Helenka poblíž Hotelu Skalský dvůr...
6 fotografií
Kolikrát se už lesní bar u Rovného na Žďársku ocitl bez zboží, peněz a často i v dezolátním stavu, už jeho provozovatelé ani nepočítají. Poprvé ho zloděj vykradl a poničil v roce 2023, další ataky pak následovaly. Muže, který v zařízení řádil tento víkend, zachytila fotopast. Hledají jej policisté.

„Jen za letošek nám Lesní bar u víly Helenky někdo vykradl alespoň dvakrát, třikrát? Už ani nevím,“ povzdechl si Václav Jirásek, ředitel hotelu Skalský dvůr. Právě toto ubytovací zařízení samoobslužnou osvěžovnu pro turisty, cyklisty a další výletníky už léta provozuje. A se zloději bojují majitelé baru dlouhodobě. Od první krádeže před třemi lety se to už stává každoročním koloritem.

Zatímco pachatele z roku 2023 policie následně dopadla – jednalo se o místního muže – letošní nezvané návštěvy osvěžovny policisté právě řeší. O spolupráci žádají také veřejnost.

V souvislosti s vykradeným lesním barem u Bystřice nad Pernštejnem policie hledá muže na fotografii.
K lesnímu baru, jenž se nachází u studánky Helenka poblíž Hotelu Skalský dvůr na Bystřicku, se zájemci mohou vypravit po zhruba čtyřkilometrové trase s úkoly pro děti. Snadno se k němu však dostanou i podle internetových map, od hotelu je to 20 minut chůze.
K lesnímu baru, jenž se nachází u studánky Helenka poblíž Hotelu Skalský dvůr na Bystřicku, se zájemci mohou vypravit po zhruba čtyřkilometrové trase s úkoly pro děti. Snadno se k němu však dostanou i podle internetových map, od hotelu je to 20 minut chůze.
K lesnímu baru, jenž se nachází u studánky Helenka poblíž Hotelu Skalský dvůr na Bystřicku, se zájemci mohou vypravit po zhruba čtyřkilometrové trase s úkoly pro děti. Snadno se k němu však dostanou i podle internetových map, od hotelu je to 20 minut chůze.
6 fotografií

„Policisté z obvodního oddělení v Bystřici nad Pernštejnem se opakovaně zabývají případem poškození a krádeže finanční hotovosti a zboží z takzvaného lesního baru v katastru obce Rovné. V zájmu objasnění případů by potřebovali zjistit totožnost muže zachyceného na fotografiích,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová ke snímkům z fotopasti.

V květnu zloděj odnesl celou bednu

Na nich je vidět štíhlý muž v černém tričku s logem kapely Škwor, džínových kraťasech a v tmavé kšiltovce. V ruce má igelitovou tašku Lidl. „Žádáme občany, kteří muže na fotografiích poznají nebo mají informaci o tom, kde se v současné době nachází či pohybuje, aby se přihlásili na tísňové lince 158,“ vyzvala mluvčí.

Poslední případ vloupání do samoobslužného baru se odehrál podle policie o tomto víkendu, konkrétně v sobotu 12. září odpoledne. „Pachatel přistoupil k nezabezpečené plastové bedně lesního baru, kterou otevřel a odcizil uzamknutou kovovou příruční pokladnu s drobnou finanční hotovostí,“ uvedla Lébrová.

Dodala, že v případě předchozí krádeže z 21. května zloděj dokonce bednu vytrhl z kotev a odcizil ji i s pokladnou, nápoji a cukrovinkami, které byly uvnitř.

V pokladničkách bývá jen pár drobných

Podle Jiráska není Lesní bar u víly Helenky jediným jejich zařízením, jež takovýmto útokům čelí. Podobné je to i u nedalekého Lučního baru u dráčka Poplety. Ten se nachází pár kilometrů odtud, na vyhlídce nad vesnicí Lhota. „Někdy přijdou ‚mlaďoši‘, vypijí pití, sní sušenky a zmizí. Zákeřnější zloději vytrhnou rovnou i celou pokladničku s hotovostí,“ vysvětlil Jirásek.

Pivo z podzemní bedny i QR kódy. Vysočinu křižují desítky samoobslužných osvěžoven

Částka uvnitř se dá podle jeho slov sotva odhadovat, enormní sumy to ale nejsou, neboť lidé dnes platí hlavně přes QR kód. Jedná se spíše o stovky, maximálně nižší tisíce korun. Proti nenechavcům nepomáhají zatím ani různá varování, fotopasti a další technika.

Od provozování lesních barů to ale zatím hotel neodradilo. „I když po takové události máme vždycky chuť to zabalit, zvlášť když to je činnost, na které opravdu nezbohatnete. Kvůli lidem to ale držíme. Je to už taková tradice – chodí sem nejen naši hosté, ale třeba maminky s kočárky z Bystřice. Také hodně turisté a cyklisté,“ dodává Jirásek.

5. května 2026
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