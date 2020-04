Lesy do čtyř let zmizí kvůli kůrovci i koronaviru, obávají se lesníci

11:52 , aktualizováno 11:52

Prakticky všechny faktory nyní hrají kůrovci do karet. K suchu se přidal koronavirus, který omezil provoz některých pil a snížil odbyt kalamitního dřeva. Správci lesů se obávají, že na Vysočině do čtyř let zmizí prakticky veškeré dospělé lesy.