Zoufalá Světlá shání zubaře, nabízí byt i miliony na vybavení ordinace

„Situaci řešíme s okolními městy i s Krajem Vysočina. Nikdo však pomoci nedokáže. Už nevíme, kudy kam, tak jsme se rozhodli pro speciální nabídku,“ konstatoval světelský starosta Jan Tourek.



Ještě před lety ve městě ordinovali zubaři alespoň čtyři. Jenže během posledních dvou let se dva z nich rozhodli činnost ukončit. Náhrada za ně nebyla žádná.

Podle vedení města se počet lékařských karet, které oba lékaři předali krajskému úřadu, blíží šesti tisícům. Přilákat zubaře nové se vůbec nedaří.

„Novému zubaři, který do Světlé přijde, připravíme byt. Zároveň vyčleníme dva miliony korun, které použijeme na vybavení ordinace přesně podle jeho představ,“ potvrdil starosta.

Podmínka: během prvního půlroku registrovat jen místní

Stomatologická ordinace by se měla nacházet v místě, kde jsou soustředěni prakticky všichni lékaři ve městě - v lékařském středisku, které je nyní v soukromých rukou. S majitelem by ohledně pronájmu a vybavení ordinace uzavřelo město smlouvu.

Pro nově příchozího stomatologa to má pár podmínek. Tou nejdůležitější je, aby během prvního půlroku registroval výhradně pacienty s trvalým bydlištěm ve Světlé nad Sázavou a jejích místních částech. „Chceme tím docílit toho, aby měli zubaře naši občané a aby za ním nemuseli nikam daleko dojíždět,“ řekl Tourek.

Při současné krizi se zubaři se totiž obyvatelé města za stomatologem i hodně nacestují. Někteří jezdí do Havlíčkova Brodu, někteří až do Jihlavy, výjimkou ale nejsou ani cesty do Ledče či Zruče nad Sázavou. „Vím i o lidech, kteří dojíždějí do Třemošnice na Chrudimsku,“ dodal starosta.

Podle místostarosty Josefa Hnika by zároveň nový zubař měl být i alespoň mírně nadprůměrně svědomitý. „Vím, že někteří mladí zubaři chtějí mít maximálně pět set pacientů a v pátek v poledne volno. Nejsou zvyklí pracovat déle. A to by byl problém,“ naznačil.

Forma podpor se vedení města nelíbí, nemá ale jinou možnost

Starosta Tourek si však uvědomuje, že tímto způsobem lákat do Světlé zubaře může být dvojsečné. Na jednu stranu se třeba podaří nového sehnat, jenže dotčeni se mohou pak cítit ti, kteří už ve městě působí delší dobu.

„Právem budou považovat za nespravedlivé, když dáme novým zubařům vybavení do ordinace i byt, a oni sami přitom nedostali nic a vše si museli pořídit za své,“ poznamenal starosta.

„Nelíbí se nám to, ale nevíme, co s tím máme udělat jiného, než ty podpory dávat,“ konstatoval starosta.