Inzeráty už nestačí. Mladé lékaře nemocnice úspěšně lákají na kempy mediků

Autor:
  11:05
Nové chirurgy, internisty, neurology, ale třeba i očaře, kožaře, lékaře pro urgentní příjem, pediatry a další specialisty shánějí nemocnice napříč celou Vysočinou. Většina zdravotnických zařízení potřebuje obsadit jednotky až desítky odborných pozic. A dnes už zdaleka nestačí jenom vypsat inzerát.
V pelhřimovské nemocnici má kemp mediků už letitou tradici. Při letošním pátém...

V pelhřimovské nemocnici má kemp mediků už letitou tradici. Při letošním pátém ročníků přijelo 29 studentů. V minulosti už díky této akci nemocnice získala několik mladých lékařů. | foto: Nemocnice Pelhřimov

V pelhřimovské nemocnici má kemp mediků už letitou tradici. Při letošním pátém...
V pelhřimovské nemocnici má kemp mediků už letitou tradici. Při letošním pátém...
Kemp mediků letos poprvé uspořádala nemocnice v Novém Městě na Moravě, kde...
Kemp mediků letos poprvé uspořádala nemocnice v Novém Městě na Moravě, kde...
13 fotografií

Nemocnice na Vysočině zkoušejí stále nové způsoby, jak získat posily svých lékařských týmů. Obzvláště ty mladé. Budoucí doktory, ale i další personál se tak často snaží zlákat už v době jejich studia.

Nejde však „pouze“ o stáže a povinné praxe, nemocnice čím dál častěji nabízejí také vícedenní pobyty - takzvané kempy mediků, s atraktivním odborným i volnočasovým programem. A funguje to.

„Díky kempu mediků se nám podařilo získat nové kolegy například na internu nebo chirurgické oddělení,“ zhodnotila Alexandra Knapová, mluvčí pelhřimovské nemocnice, jež v kraji patří v této oblasti mezi průkopníky.

Naše nemocnice má moderní vybavení, dobře fungující týmy a poskytuje kompletní péči ve většině oborů. Mnoho kolegů naopak oceňuje, že je tu osobní přístup, rychlá komunikace a možnost rychle získávat samostatnost.

Alexandra Knapovámluvčí Nemocnice Pelhřimov

Zmíněný kemp se tam konal letos v září již popáté. Do města díky němu přijelo 29 mediků, od „třeťáků“ až po studenty posledních ročníků. Ti po čtyři dny poznávali reálný chod regionální nemocnice, dívali se pod ruce zkušeným lékařům i sestrám a také si sami některé dovednosti vyzkoušeli.

„Díky tomu se pak lépe orientují v každodenní praxi a získávají zkušenosti, které jim učebnice nabídnout nemohou. Kemp mediků je pro nás investicí do budoucnosti,“ okomentoval Radim Hošek, ředitel Nemocnice Pelhřimov.

Zkušenost, která pomáhá v dalším směřování

Pobyt může mladým lidem pomoci i při rozhodování o budoucí specializaci. „Řada mediků potvrzuje, že jim tato zkušenost pomohla v dalším profesním směřování. Někteří se do pelhřimovské nemocnice později vrací na povinné praxe, stáže a někteří tu po ukončení studia nastupují do zaměstnání,“ popsala Knapová.

A byť podle ní někdo může mít obavy, že menší zařízení nemá dost široké spektrum výkonů, právě praxe ho přesvědčí o opaku. „Naše nemocnice má moderní vybavení, dobře fungující týmy a poskytuje kompletní péči ve většině oborů. Mnoho kolegů naopak oceňuje, že je tu osobní přístup, rychlá komunikace a možnost rychle získávat samostatnost,“ vyjmenovala mluvčí.

Vícedenní studentský pobyt je vždy doplněn i o odborné přednášky a pestrý volnočasový program, kde nechybí návštěvy památek či sportovní aktivity.

V pelhřimovské nemocnici má kemp mediků už letitou tradici. Při letošním pátém ročníků přijelo 29 studentů. V minulosti už díky této akci nemocnice získala několik mladých lékařů.
V pelhřimovské nemocnici má kemp mediků už letitou tradici. Při letošním pátém ročníků přijelo 29 studentů. V minulosti už díky této akci nemocnice získala několik mladých lékařů.
V pelhřimovské nemocnici má kemp mediků už letitou tradici. Při letošním pátém ročníků přijelo 29 studentů. V minulosti už díky této akci nemocnice získala několik mladých lékařů.
Kemp mediků letos poprvé uspořádala nemocnice v Novém Městě na Moravě, kde pozvání využilo jedenáct budoucích lékařů. Ti se mohli dívat pod ruce odborníkům, mnohé postupy si sami vyzkoušet, dozvěděli se něco z teorie a vyzkoušeli i různé mimopracovní aktivity.
13 fotografií

Stejný koncept letos testovala rovněž nemocnice v Novém Městě na Moravě, kde pozvání využilo jedenáct mediků. Naplno se jim tam věnovali odborníci z jednotlivých oddělení.

„Během pár dní jsme se s kolegy ponořili do širokého světa neurologie - od hektického prostředí urgentního příjmu přes rutinu v ambulanci až po hloubání nad diferenciální diagnostikou na oddělení. Medici na vlastní oči viděli, že se tu setkáváme s pestrou paletou diagnóz: od zdánlivých banalit až po komplexní víceoborové oříšky. Bavilo mě sledovat, s jakým zaujetím studenti vše vstřebávali, ptali se a diskutovali,“ zhodnotil lékař Adam Pažourek.

Kempy si pochvalují i sami studenti

Pozitivně hodnotili akci také sami studenti. A to nejen praktická cvičení v nemocnici, ubytování v Hotelu Medlov, ale i doprovodný program a zvláště přístup personálu.

„Cítily jsme se vítány, lékaři o nás opravdu měli zájem, nabízeli nám maximální podporu při budoucích stážích, snažili se nás zaujmout a připravit zajímavý program. To je velká změna oproti povinným praxím, které si studenti musí v průběhu studia odchodit a kde jsou často ignorováni a kouká se na ně spíš jako na přítěž,“ shodly se medičky Anna Šiborová, Petra Klusáková a Lucie Škrdlíková.

Jihlavská nemocnice staví nový pavilon pro rehabilitaci a dlouhodobě nemocné

Budoucí doktoři zjistili, že regionální zdravotnické zařízení v menším městě může být příležitostí pro profesní rozvoj. „Ujistil jsem se, že i v malých nemocnicích se dá dělat plnohodnotná medicína na vysoké úrovni,“ dodal další z mediků Jan Pochtiol.

Ani ostatní krajské nemocnice kontakt se studenty i dalšími potenciálními zaměstnanci nepodceňují. Například v Třebíči je oblíbený Den pro mediky a lékaře, jenž letos připadá na 1. listopad. Zájemce na něm čeká mimo jiné prezentace jednotlivých oddělení, prohlídka nemocnice i neformální setkání s lékaři a vedením zařízení.

Několik dnů po boku primářky či primáře

V Jihlavě se v září odehrál dvoudenní projekt Poznej svoji nemocnici a havlíčkobrodské pracoviště zase láká na akci Medici před startem. „Zájemci při ní mohou strávit jeden den, ale i déle - dle individuální domluvy - po boku primáře či primářky. Uvidí ‚život‘ na odděleních, zapojí se do jejich chodu, popovídají si o všem, co je zajímá, a uvidí i to, nač během praxe nedojde,“ vylíčila Petra Černo, mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod.

Tam teď nejvíce chybějí lékaři na plicním a infekčním oddělení, kožní ambulanci či klinické a radiační onkologii. Poptávka je ale i po odbornících pro oddělení chirurgie, neurologie, rehabilitaci či internu.

Krajské „špitály“ ale nezůstávají jen u jednoho způsobu shánění nových posil. „Každý rok zkoušíme jinou kampaň. Rádiovou, televizní reportáže, billboardy, sociální sítě,“ vyjmenovává za Nemocnici Třebíč její mluvčí Jitka Mácová. Již samozřejmostí je pak i účast na řadě veletrhů, spolupráce se školami a různé nástupní a zaměstnanecké bonusy a benefity.

Zájemci o práci ve vysočinských nemocnicích, studenti lékařských fakult a zdravotnických škol mohou od roku 2017 využívat i stipendia od Kraje Vysočina a získat tak až desetitisíce ročně.

„Za posledních osm let jsme podpořili celkem 199 studujících budoucích lékařů a 44 stomatologů. Z rozpočtu kraje jsme za tuto dobu uvolnili 26,3 milionu korun. A naše podpora pokračuje,“ uvedl v létě hejtman Martin Kukla. Zhruba polovina stipendistů už nastoupila do některé z pěti krajských nemocnic. Postupně zahajují činnost i stomatologové.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Treehousy na Vysočině: můžete zde bydlet jako ptáci v korunách stromů

Šest metrů nad zemí se vznášejí dva apartmány, které propojují subtilní ocelovou konstrukci s dominancí dřeva a velkoformátovými okny. Specifický koncept bydlení představoval pro všechny zúčastněné...

Tragédie na Vysočině. Třináctiletý chlapec zemřel po pádu z okna gymnázia

Policisté prověřují okolnosti tragické události v Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku. Po pádu z okna na tamním gymnáziu v pondělí zemřel třináctiletý chlapec. Na místo byli povoláni psychologové a...

Zámek byl před zřícením, zachraňuje ho řád. Obnovenou kapli posvětil biskup

Ještě před třiceti lety to vypadalo se zámkem ve Stránecké Zhoři na Žďársku bledě. Renesanční stavba jen těžko odolávala dlouhodobému chátrání. V roce 1999 se jí ale ujal Řád rytířů Kristových a ten...

V říjnu se řidičům na Vysočině otevřou dva obchvaty, u Jihlavy a u Rytířska

Dvě významné dopravní stavby v Kraji Vysočina jsou ve finále. Pravděpodobně už 17. října bude zprovozněna poslední část obchvatu Jihlavy. A do konce října se otevře rovněž nový nedaleký obchvat osady...

Dozorce odsoudili za týrání vězeňkyně. Riskujeme životy, ale nemáme zastání, bědovali

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové se přiklonila k rozhodnutí Ústavního soudu a uznala vinnými dozorce, kteří za nevhodné chování připoutali vězeňkyni ve věznici ve Světlé nad...

Pivní pálenka vznikla za covidu z nouze, stal se z ní sběratelský artikl

Když bylo humpoleckému rodinnému pivovaru Bernard nejhůř, v době covidové pandemie a nejrůznějších s ní spojených restrikcí, vznikla pivní pálenka víceméně z nouze. A když se výrobce piva opět dostal...

21. října 2025  7:42

Aligátory čínské v Jihlavě prohlédli světoví zoologové, řeší genetiku i rodokmen

Pod pečlivým dohledem veterinářů a evropského koordinátora chovu je skupina tří aligátorů čínských, kteří se v roce 2023 vylíhli v jihlavské zoologické zahradě. Odchov kriticky ohroženého druhu je...

20. října 2025  15:51

Tragédie na Vysočině. Třináctiletý chlapec zemřel po pádu z okna gymnázia

Policisté prověřují okolnosti tragické události v Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku. Po pádu z okna na tamním gymnáziu v pondělí zemřel třináctiletý chlapec. Na místo byli povoláni psychologové a...

20. října 2025  13:15,  aktualizováno  14:15

Umělecké „lešení“ zůstane déle, debatu o stavu Velkého náměstí rozproudilo

Dřevěná rozhledna na Velkém náměstí v Hradci Králové měla stát kolem secesní studny jen čtyři měsíce, ale zůstane nejméně do září 2026. Úkolem umělecké instalace nazvané Corral je provokovat a...

20. října 2025  11:50

Zámek byl před zřícením, zachraňuje ho řád. Obnovenou kapli posvětil biskup

Ještě před třiceti lety to vypadalo se zámkem ve Stránecké Zhoři na Žďársku bledě. Renesanční stavba jen těžko odolávala dlouhodobému chátrání. V roce 1999 se jí ale ujal Řád rytířů Kristových a ten...

20. října 2025  11:33

Stará transfuzní stanice těžko zvládá nápor dárců, čeká ji velká proměna

Původní transfuzní stanice v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě má už své nejlepší roky za sebou. V budově z 50. let minulého století dobrovolní dárci absolvují tisíce odběrů ročně. Roste i...

20. října 2025  8:22

Trochu mě unavuje, jak jsou lidé schopni civět, říká zpěvačka Binková

Zpěvačka Anežka Binková s kořeny na Třebíčsku vydala v pátek 17. října své první pětipísničkové hudební album Buď, žij, miluj. Zpěvačka vešla ve známost svou úspěšnou účastí v televizní soutěži Česko...

19. října 2025  10:10

Jihlavský Beran zná jen hru v azylu: Na novou arénu jsem hrozně natěšený!

Do aktuálního ročníku Maxa ligy vstupovali jihlavští hokejisté s vědomím, že je před otevřením Horácké arény a prvním utkáním na vlastním ledě čeká minimálně třináct venkovních zápasů v řadě....

18. října 2025  10:05

Muzeum si k výročí nadělilo expozici. Ukazuje Humpolecko v 19. století

Unikátní horácký kožich či sto let staré modely venkovských chalup. To jsou některé z perel právě otevřené nové expozice v Humpolci. Tu nadělilo jako dárek návštěvníkům i samo sobě humpolecké Muzeum...

18. října 2025  9:17

Treehousy na Vysočině: můžete zde bydlet jako ptáci v korunách stromů

Šest metrů nad zemí se vznášejí dva apartmány, které propojují subtilní ocelovou konstrukci s dominancí dřeva a velkoformátovými okny. Specifický koncept bydlení představoval pro všechny zúčastněné...

18. října 2025

Advantage Consulting, s.r.o.
PROCESNÍ INŽENÝR S ANGLIČTINOU (63-73.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Kraj Vysočina
nabízený plat: 63 000 - 73 000 Kč

Dalších 32 244 volných pozic

Farma z Vysočiny uspěla s kapří paštikou, v Británii dostala prestižní ocenění

Českého kapra, ovšem v poněkud netradiční podobě, nabízí zákazníkům Farma Poříčí z Pelhřimovska. Jejich kapří paštika nasbírala už řadu ocenění, k nimž teď přibylo další. Již podruhé farma získala...

17. října 2025  15:21

Most v Habrech se opět otevírá řidičům. O 12 dní dříve, ale s omezením

Tisíce řidičů a stovky obyvatel okolních obcí si oddychnou. O dvanáct dní dříve, než původně čekali. V sobotu ráno se pro dopravu opětovně otevře most v Habrech na silnici 38 spojující Kolín s...

17. října 2025  11:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.