Lidé si mohou vyzkoušet na deskách pod mosty street art, Žďár díla vystaví

Vyzkoušet si roli streetartového umělce mohou nyní obyvatelé Žďáru nad Sázavou. A to bez rizika a obav, že by tvořili na plochách, kde to není legální. V srpnu se totiž na Staré radnici uskuteční výstava skupiny 2. nástupiště 2. kolej s názvem Otisky času.