Ledová stěna na Žďársku se zase otevřela. Pomohly mrazivé noci i bezvětří

Podmínky byly v tomto týdnu podle Matušky ideální, v údolí řeky k ránu teploty klesaly i k minus 13 stupňům Celsia. „Byly krásné mrazivé noci, jasné, bezvětrné, to znamená, nebylo nutné se prát s tím, že by vítr strhával vodu někam bokem,“ řekl. Skály velké a malé věže se podařilo pokrýt ledem v pěti dnech.

Na stěně může být najednou až 30 lezců. Led pokrývá skálu skoro do 40 metrů, většina cest se zavěšenými lany ale vede většinou do výšky 25 metrů. Vrstva ledu je někde silná i přes čtvrt metru. Na stěně se lezci střídají po čtyřech hodinách. První lezení začíná v 9:00, druhé hodinu po poledni a třetí v 17:00. Od rána do večera bude v příštím týdnu otevřeno i ve všedních dnech.

Lidé přijíždějí z celé země

Tuto zimu už byla ledová stěna v provozu od 19. prosince do 2. ledna, vystřídalo se tam okolo 400 lezců. Do Víru se sjíždějí z různých míst Česka, například z jižních Čech, Hradce Králové, Prahy nebo Liberce.

„Nejčastěji jsou to ledolezci z Brna, kde je velice silná základna,“ uvedl Matuška. Dodal, že jde často o lezce, kteří jezdí do vysokých hor. „U nás ve Víru to většinou mají jako takovou rozcvičku,“ řekl. K nim se přidávají lidé, kteří se věnují lezení na umělých stěnách a chtějí vyzkoušet novou disciplínu. „Tady se naučí, jak pracovat s cepíny a mačkami,“ uvedl. Toto vybavení se dá půjčit u ledové stěny. Matuška, který byl do konce minulého roku v armádě jako vedoucí instruktor lezení, pořádá také kurzy pro začátečníky i pokročilé.

Na stejném místě ve Víru vytváří horolezci ledovou stěnu pomocí čerpadel a hadic od přelomu let 2008 až 2009. Minulou zimu se umělý ledopád kvůli mírnému zimnímu počasí zprovoznit nepodařilo.