Poprvé základ lávky spadl na dálnici, podruhé instalace přes Sázavu vyšla

Při prvním nočním transportu konstrukce se na dálnici D1 stala nehoda. Nadměrný náklad narazil do dálničního mostu a pádem na zem se silně poškodil. K jeho nynějšímu usazení přes vodní tok už došlo v tichosti, bez přítomnosti médií.

Bránská lávka zatím zůstává na místě pouze v kovovém základu, lidé se tedy přes ni vydat nemohou. „Ocelový hranol o rozměrech osm krát čtyři metry ještě dostane pochozí plochu z tvrdého dřeva a zábradlí s ocelovým madlem s výplní z nerez sítě,“ upřesnila mluvčí radnice Blanka Sobolová.

Stejně je tomu i u nedalekého mostku Táferna, jenž se klene přes druhé rameno Sázavy. Jeho kovová kostra, rovněž černé barvy a o váze několika tun, byla jeřábem úspěšně umístěna nad koryto řeky již v závěru minulého roku.

Také tento most, čtverec o rozměrech zhruba sedm krát sedm metrů, bude ještě opatřen pochozí dřevěnou plochou a dalšími prvky umožňujícími používání přemostění, a to nejspíše na jaře, až to dovolí klimatické podmínky. Hotovo by mělo být v prvním čtvrtletí letošního roku.

Obě lávky, jež budou určeny pro pěší a cyklisty, jsou zatím obehnány páskami, zátarasy a opatřeny výstražnými cedulemi zakazujícími využívání kovových základen. I tak se ale nezkolaudované stavby stávají častým cílem vycházek obyvatel.

Třetina nákladů není vidět, je v základech

„Museli jsme se na to jít podívat, když už se o nich tolik mluvilo a psalo. A musím říct, že ve skutečnosti nám ten hranol připadá ještě větší, než jsme viděli na nákresech,“ nechala se slyšet žďárská rodina, která v pátek v podvečer vyrazila k novým mostkům na procházku.

Obě lávky vyjdou na přibližně 6,5 milionu korun s DPH, z toho 1,3 milionu pokryje dotace z Fondu Vysočiny. Za jejich návrhem stojí městský architekt Zbyněk Ryška, zhotovitelem je žďárská společnost Aquasys.

„Veřejnost se často diví zdánlivě vysoké ceně za rekonstrukce mostů a lávek, technicky jde ale o složité stavby, které mají svá specifika. Více než dvě třetiny ceny spolkne založení a spodní stavba, tedy to, co není vidět. Všechny mosty a lávky, i přes zdánlivě malý vodní tok, jsou dimenzované na stoletou vodu, která určuje rozpětí i výšku konstrukcí,“ vysvětlil Zbyněk Ryška.

Právě vysoká cena i poněkud extravagantní vzhled lávek - výrazně se odlišující od původních, klasických dřevěných mostků - jsou totiž předmětem výtek některých obyvatel k oběma novým stavbám.