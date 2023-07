Lávky ve Žďáře se razantně změní. Mezi obyvateli budí emoce vzhled i cena

Novou podobu nyní dostává například stavba ve Dvorské ulici, jež vede souběžně s kamenným historickým mostem. Rekonstrukční práce mají co nevidět odstartovat také na dvou dřevěných lávkách pod Bránským rybníkem, které přemosťují ramena řeky Sázavy a slouží pěším a cyklistům. Později přijde na řadu most u Tálského mlýna, určený i pro motorovou dopravu.

„Před lety, když se zřítila lávka v Troji, se tato událost stala pro řadu měst impulzem k revizi a intenzivnímu řešení stavu jejich lávek a mostů. I my jsme si udělali komplexnější prověření těchto staveb,“ popsal žďárský starosta Martin Mrkos.

Z revize vyplynula potřeba postupných rekonstrukcí, přičemž teď přichází na řadu ta přemostění, která obnovu potřebují nejvíce.

„Součástí tohoto našeho záměru je také oprava lávek pod Bránským rybníkem a mostu u Tálského mlýna. To jsme zadali jako jednu zakázku na vytvoření projektové dokumentace. Nyní jdeme do realizace dvou lávek pod Bránským rybníkem. Most Tálský mlýn je už také vyprojektován, ale realizace proběhne později,“ objasnil Mrkos.

Chybí část zábradlí, občas vypadne prkno...

Celkové náklady na tato tři díla činí 20 milionů korun, přičemž dvě dřevěné „bránské“ lávky, jejichž proměny se lidé dočkají do konce roku, vyjdou na sedm milionů.

„Je už načase je opravit, jejich stav je opravdu katastrofální. Chybí tu část zábradlí a čas od času vypadne vyhnilé prkno. Když to místní nahlásí, město díry nechá celkem rychle zadělat - ale vede tu cyklotrasa, a kdyby někdo do otvoru vjel na kole, neskončí to dobře,“ míní Ema Smažilová bydlící v jednom z blízkých bytových domů.

Oba mostky využívá často, na kole i pěšky. Z ulice Purkyňova je to nejkratší napojení na cyklostezku podél Sázavy. Po ní se lidé dostávají do centra Žďáru i k rekreačnímu areálu Pilák. Jde tedy o poměrně frekventovanou propojku.

Klasické dřevěné lávky budou zbourány a nahradí je zcela nová přemostění. „Stavba již byla předána zhotoviteli a nyní probíhají přípravné práce,“ uvedl v pátek Jan Prokop, vedoucí žďárského odboru strategického rozvoje a investic. Realizace se zhostí firma Aquasys.

Proč molo, když tam pořádně nesvítí slunce?

Budoucí podoba mostků však budí mezi lidmi silné emoce, stejně jako cena, za niž mají být postaveny. „Bylo by možné udělat příště anketu mezi obyvatelstvem, jako tomu bylo u divadla? Protože tyto návrhy by obyvatelé určitě nevybrali. K čemu molo, když tam pořádně nesvítí, a bude tam jen nepořádek ze stromů a od kačen,“ vyjádřil se na městském facebookovém profilu Martin Pavelka k první lávce, jež se nachází přímo u odbočky z cyklostezky. Podobný názor má i další diskutující Aleš Dospěl, který stavbu přirovnává k předraženému odpočívadlu pro kachny.

Lávka má podle návrhu městského architekta Zbyňka Ryšky získat podobu jakéhosi mola nad vodou, s krajními „vyhlídkovými“ plochami mimo hlavní těleso mostku. Na tyto relaxační terasy se lidé budou moci dostat vrátky v ocelovém zábradlí.

„Jde o lávky, jejichž životnost předpokládáme na desítky let, takže je jasné, že nebudou zadarmo. Za poslední roky i měsíce šly ceny stavebních materiálů i prací výrazně nahoru. Výsledná částka tak bohužel není nic mimořádného,“ okomentoval starosta diskusi k údajně přemrštěným cenám – sedm milionů za dva mostky.

Co se týče vzhledu, platí podle něj, že zavděčit se každému v silách města není. „Mně osobně se líbí, ale obecně si myslím, že architektura by se neměla hodnotit jen ve smyslu líbí/nelíbí. Jde tu i o funkčnost, technické řešení a kontext místa,“ dodal.

Také druhá lávka projde totiž razantní proměnou, na niž si nejspíš místní budou nějakou dobu zvykat. Po demolici dřevěného mostku přibude přes levé rameno Sázavy ocelový hranol opatřený střechou a také zábradlím z nerezové sítě. Oproti původní stavbě bude mít lepší zabezpečení proti podemletí a zvětší se i průtočný profil řeky.