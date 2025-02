Nekonečný příběh se žďárskou „gilotinou“ pokračuje, lávka má i po opravě závady

Jen těžko by někdo hledal lávku, již provází tolik technických nesrovnalostí, kritiky, reklamací, neúspěšných oprav a dalších komplikací.

A ačkoliv je to „jenom“ menší most pro pěší a cyklisty, který nemá ve městě zásadní logistický význam – jedná se hlavně o zkratku ze Žižkovy ulice do zmíněného parku, mezi místními se během zhruba čtyř let peripetií stal doslova legendou. Na pozornost, která je ke stavbě ze strany veřejnosti i médií upírána, si ostatně zvyklo už i vedení města.