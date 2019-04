Kůrovec maže turistům cesty a orientačním běžcům podrobné mapy

Sázejte stromy, ale ne všechny, vyzývá Jihlava Veřejné sázení stromů uspořádali i v Třebíči. O víkendu přišlo do Libušina údolí pomoci 120 lidí. Na oblíbené výletní lokalitě, která musela být takřka kompletně vykácena, obyvatelům města záleží. Nově zde bylo zasazeno na tři tisíce stromků, přibýt má ještě dalších pět tisíc. Jak co nejrychleji osázet holiny způsobené kácením kvůli kůrovcové kalamitě, to je problém, který začali řešit i jihlavští městští radní.

Podle náměstka primátorky pro oblast životního prostředí Víta Zemana je situace nejhorší na severním okraji města směrem k pávovské průmyslové zóně. „Vzniká nám tím další problém, že veškeré znečištění z dálnice a z průmyslové zóny nám nebude mít co zachycovat. Dá se proto očekávat, že se to na ovzduší v Jihlavě začne časem projevovat,“ myslí si Zeman. Jihlava tak usiluje o to, aby se lesy na území města a po jeho okrajích co nejrychleji obnovily. Problém je však prý v tom, že například Správa městských lesů (SML) nemá dostatek lidí na to, aby dokázala vykácené prostory osázet novými stromy. „Proto vítáme aktivity od lidí, kteří začali sami sázet stromy. Je možné, že do budoucna budeme odměňovat tuto činnost,“ předestřel Zeman.

Vedení města však varuje před bezhlavým vysazováním. Proto vyzývá všechny dobrovolníky, aby předtím, než vyrazí do lesa, konzultovali svoji činnost s lesníky nebo s magistrátním odborem životního prostředí. „Les má svoje pravidla a nelze v něm vysázet úplně všechno. Před tím, než znovu začneme řešit novou výsadbu, měli bychom si sednout nad mapu a zamyslet se, zda chceme mít v lese opět samé smrky,“ podotkla primátorka města Karolína Koubová. Podle ní má SML dostatek sazenic, které už její pracovníci začali umisťovat do terénu. Horší situace je prý se sazenicemi pro městské parky.