Kůň Jerry rád dělal lidem radost. Teď však sám potřebuje pomoc, má astma

„Mnozí zdravotně handicapovaní, když si ho mohli na akcích pohladit, měli takovou radost a on jen ohleduplně stál a čekal, jako by s nimi soucítil. Byla bych ráda, aby zase mohl jezdit s námi na tyto akce, ale musí toho být zdravotně schopný,“ popisuje Šebestová.

Jerryho totiž před časem postihly vleklé zdravotní komplikace, na které jihlavská rodačka nebyla úplně připravená.

„Finanční polštář jsem samozřejmě pro takové případy připravený měla. Jerryho jsem kupovala s drobným zdravotním handicapem, na nějž jsou však náklady v řádech stovek korun měsíčně. Jenže nečekaně se objevily problémy, se kterými jsem nepočítala. A to v jednom časovém úseku,“ popisuje.

Potíže vyžadují permanentní léčbu

Kůň je nyní náchylný ke schvácení, má astma a Cushingův syndrom. To je nemoc způsobující například opadnutí svaloviny, ztrátu hmotnosti i při zvýšeném podávání krmiva a podobně. Zkrátka jde o potíže, které vyžadují permanentní léčbu.

„Kromě jiného bude potřeba úprava stávajícího ustájení, bude mít inhalační masku a podobné věci, aby bylo nově objevené astma pod kontrolou,“ uvedla Šebestová.

Kromě uvedeného čeká Jerryho také nákladná operace melanomu. Majitelka koně ale zůstává optimistická.

„Jerrykovi je patnáct, takže při správně nastavené péči by mohl ještě deset let celkem v pohodě fungovat. Když má dobré dny, sice hůř dýchá, ale na pastvě si zacválá a je vidět, že je mu lépe. Je ochotný k práci, má chuť do života. Jenom je potřeba té operace a dalších zmíněných věcí,“ uzavírá.