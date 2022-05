Kulturní dům prodává lístky, nemá nárok na vyšší dotaci. A Přibyslav váhá

„Protože je prý kulturní dům kvůli prodeji vstupenek ziskové zařízení, byla jeho rekonstrukce přesunuta do jiné kategorie. Podpora by poklesla z šedesáti procent na pětadvacet,“ uvedl přibyslavský starosta Martin Kamarád.

Ikonická stavba s proskleným foyer, které proslavil film Ene bene s Ivou Janžurovou v hlavní roli, je typickým příkladem socialistické architektury. Už dávno je ovšem za svou životností.

Právě prosklená stěna propouští příliš tepla a je ve špatném stavu. Radnice ji chce vyměnit, ale tak, aby se nezměnila podoba stavby. Součástí investice má být i výměna vzduchotechniky a systému vytápění, oprava střechy a zateplení.

Předpokládané náklady se mohou pohybovat kolem 30 milionů korun. Přiznání nižší dotace by tak pro město znamenalo zvýšit svůj podíl o více než deset milionů. A to ještě není jasné, za jakou cenu se oprava vůbec podaří vysoutěžit.

Na investice je vhodná doba, věří starosta

První soutěž na zhotovitele radnice vyhlásila už loni. Tehdy zvítězila firma s nabídkou 22 milionů. I přes zvyšování cen stavebních materiálů byla cenu ochotna podržet do listopadu. Jenže když ani v tu dobu nemělo město jasno, jak to s dotací bude, s firmou smlouvu rozvázalo.

„Budeme muset výběr vyhlásit znovu. Předpokládáme, že kvůli inflaci, cenám energií a problémům s dodávkami materiálů půjdou výdaje výrazně nahoru,“ konstatoval místostarosta Michael Omes.

Vedení města tak bude řešit, zda se za nových podmínek do rekonstrukce vůbec pustí. V červnu o tom budou jednat zastupitelé. Podle Kamaráda se názory mezi nimi různí. Někteří by raději šetřili, jiní by se do oprav pustili i tak.

„Věřím, že rekonstrukci schválíme. Nemáme variantu, co by se dělo, kdybychom ji odmítli. Při rostoucí inflaci je na investici vhodná doba. Na účtech momentálně máme 172 milionů korun, můžeme si to dovolit,“ tvrdí starosta.