Slavné operní árie, Dvořákovy Slovanské tance, pocta Mozartovi. Ale třeba i kytarový repertoár a nezvyklé hudební nástroje. To je jen výběr z programu, který je pro letošní koncertní sezonu připraven na zámku ve Žďáře nad Sázavou. Jedním z hlavních lákadel bude i vystoupení slavného dětského sboru Boni Pueri.
„Dramaturgyně Johanna Haniková připravila mimořádně pestrý program, který propojuje klasické mistrovství s novými přístupy a velká jména s mladými talenty,“ popsala za pořadatele Linda Vojancová ze Zámku Žďár.

Milovníky hudby čeká podle ní celkem desítka výjimečných večerů, které propojuje jedno společné téma - Světlo a stín: Hudba jako zrcadlo kontrastů života. „Jedná se o cyklus, který se v deseti zastaveních ponoří do napětí mezi světlem a tmou, mezi jemností a dramatičností, mezi tradicí a novostí,“ vylíčila Vojancová.

Doplnila, že ačkoliv série vystoupení odstartuje až v září, vstupenky je možné zakoupit již nyní, třeba i jako součást cenově výhodnějšího abonmá.

Mezi hlavními hosty programu nechybí například legendární klavírista Ivan Klánský a jeho syn Lukáš Klánský, kteří veřejnosti představí své pojetí Slovanských tanců od Antonína Dvořáka. Publikum se může těšit rovněž na Trio Bohémo, které vystoupí jak ve své komorní sestavě, tak ve smyčcovém sextetu, nebo na působivý hlas sopranistky Lucie Vagenknechtové. Ta má připraven výběr slavných operních árií.

„Hudební večery navíc obohatí tematické přesahy. Například oslava narozenin Wolfganga Amadea Mozarta nebo propojení tradičních nástrojů s neobvyklými kombinacemi - třeba houslí a vibrafonu v podání Ludmily Pavlové a Štěpána Hona,“ nastínila některá lákadla hudební série Vojancová.

Zvláštním bodem celé sezony bude dle jejích slov červnový koncert dětského sboru Boni Pueri - jednoho z nejznámějších sborových těles v České republice, které vystoupí pod vedením dirigenta Marka Štilce. Na programu bude například tvorba Mozarta, Antonína Rejchy, Bedřicha Smetany či Antonína Dvořáka; dále i některé spirituály a slavné melodie.

Otevření kulturního centra

Každý z desítky koncertů bude - stejně jako v předešlé roky, vždy obohacen o úvodní vystoupení mladých talentů ze základní umělecké školy. Navíc vždy zhruba hodinu před každým představením, od šesti večer, se opět uskuteční také diskuse s účinkujícími umělci. Díky nim budou moci zájemci nahlédnout do zákulisí jejich tvorby. Vyvrcholením sezony se pak stane slavnostní otevření nového kulturně-kreativního centra, při němž zazní skladba Her Country současné české skladatelky Nikol Bókové.

„Kompozice, která vznikla k Roku české hudby a dvoustému výročí narození Bedřicha Smetany, připomíná jeho slavné dílo Má vlast. Zazní v unikátním obsazení: hornista a dirigent Radek Baborák, mezzosopranistka Bella Adamová a autorka sama u klavíru,“ láká Vojancová.

Zmíněné kulturně-kreativní centrum je část areálu žďárského zámku Kinských - konkrétně budovy konventu, která se od loňska mění v multifunkční místo, kde se bude konat řada akcí. Tvůrčí zázemí tam také najdou různí umělci, ale i žáci, studenti, kreativci z místních firem či veřejnost. Přestavba za zhruba 200 milionů korun začala loni na podzim, slavnostní „koncertní“ otevření je v plánu na 19. červenec 2026.

