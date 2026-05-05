Brod bude rok bez divadla a kina, rekonstrukce dodá terasu s vyhlídkou i výtah

Autor:
  8:46
Havlíčkův Brod připravuje velkou rekonstrukci městského divadla a kina. Budova na nábřeží Sázavy zcela změní vzhled a podstatně se promění a modernizují interiéry. Kdy práce začnou, rozhodnou až noví zastupitelé. Bude to ale znamenat, že se město minimálně rok bez kina a divadla bude muset obejít.

Budova městského divadla a kina (MDKO) nese dnešní podobu už téměř čtyři desetiletí. Vznikla kompletní rekonstrukcí staršího kulturního střediska v roce 1988. Původní budova, v níž mimo jiné sídlilo i kino Bio Radio, pocházela z let 1937 a 1938. Byla dílem Prokopa Šupicha, syna a následovníka vyhlášeného stavitele Josefa Šupicha.

Vyjma několika málo detailů vypadá budova naproti kostelu svaté Kateřiny v centru Brodu už čtyřicet let stejně. Za ty roky ztratila mnohé ze své tehdejší mladistvosti, navíc se podstatně změnilo vnímání architektury, ale i samotné funkčnosti a praktičnosti kulturního stánku.

Měla by to být výstavní budova sloužící kultuře. Občany by měla oslovovat jak v interiérech, tak exteriérech.

Tomáš Hermannředitel MDKO Havlíčkův Brod

Radnice rekonstrukci budovy připravuje už několik let. Detailní plány se objevily těsně před pandemií covidu. „Od té doby máme stavební povolení. Ovšem zatím jsme uskutečnili pouze první etapu, která spočívala v rekonstrukci sociálních zařízení,“ přiblížil ředitel MDKO Tomáš Hermann.

Původně byly další etapy rozplánovány tak, aby na sebe navazovaly. Dům se měl opravovat postupně, takzvanou salámovou metodou. Jenže tento proces by se mohl stát věčným, ovlivnil by chod zařízení na mnoho let a výrazně by se prodražil. Proto se radní před časem rozhodli další etapy stopnout a zpracovat projekt na jednorázovou kompletní rekonstrukci budovy.

Architekt svou vizí zastupitele nadchl

„Vedení MDKO dostalo za úkol nechat zpracovat projekt na kompletní rekonstrukci divadla od sklepa až po střechu. Jeho součástí mají být i úpravy dispozičního řešení, proměna vzhledu budovy, modernizace zázemí i třeba vznik kavárny a vyhlídkové terasy na střeše,“ uvedl havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

S představou architekta Davida Hromady, jak by budova mohla v budoucnu vypadat, se teprve před několika dny poprvé seznámili radní. Představil jim vizualizace a vysvětlil, proč volil zrovna takové řešení a takovou podobu. Konšele svou vizí nadchl.

Současná budova městského divadla a kina v Havlíčkově Brodě má do ideálu krásy daleko. Nedostatečné už začínají být i některé technologie v jejích útrobách.
Takto si novou podobu havlíčkobrodského městského divadla a kina představuje architekt. Než k rekonstrukci budovy dojde, může se projekt ještě v mnohém změnit.
Takto vypadala původní budova městského divadla a kina, jak ji koncem 30. let minulého století postavil Prokop Šupich. Pěticípá hvězda na střeše přibyla samozřejmě až později po druhé světové válce. Takovou podobu kino mělo do roku 1988.
Současná budova městského divadla a kina v Havlíčkově Brodě má do ideálu krásy daleko. Nedostatečné už začínají být i některé technologie v jejích útrobách.
14 fotografií

„Byl to první nástřel, ale je dotažený do detailů. Velmi mne zaujala fasáda, která obsahuje řadu řemeslných a historických prvků, ale zároveň je vyvážená a dokresluje účel budovy. A také využití střechy pro terasu s vyhlídkou i řešení výtahu,“ nechal se slyšet místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Podle návrhu architekta by budova mohla zcela změnit svůj vzhled. A to jak zvenku, tak uvnitř. „Měla by to být výstavní budova sloužící kultuře. Občany by měla oslovovat jak v interiérech, tak exteriérech,“ říká Tomáš Hermann.

Proměna průčelí, nový výtah i terasa s vyhlídkou

Proměnit by se mělo průčelí budovy. Novou podobu podle návrhu má dostat vchod i samotný vstupní portál. Jinak řešený bude dnešní průhled na schodiště. Na fasádě by se měly objevit i trojrozměrné a řemeslné prvky.

Z jižní strany, tedy od řeky, na stranu severní by se měla přesunout vzduchotechnika. Znamenat to bude, že strana od řeky se oprostí od současných „žeber“ a dostane čistší podobu. U této jižní strany by měl rovněž být instalován vnější výtah, který kino a divadlo zpřístupní imobilním, hůře se pohybujícím, ale i třeba maminkám s kočárky. Ústit by mohl na speciální balkony.

V Brodě sílí kritika vzhledu kina a divadla, chystá se velká rekonstrukce

Výtahem se budou moci návštěvníci dostat až na střechu, kde by mohla přibýt ojedinělá atrakce. „Návrh počítá s nástavbou a vytvořením terasy, odkud bude jedinečný výhled na řeku Sázavu a kostel svaté Kateřiny na protějším břehu. Lidé by ji mohli využívat třeba před představeními nebo o přestávkách. Může tu fungovat i malá kavárna,“ popsal Tomáš Hermann.

Uvnitř by se mělo výrazně rozšířit foyer. Hlavně to v patře je na velikost sálu příliš malé a návštěvníci kulturních akcí se do něj nevejdou. Společně s již dokončenými toaletami a sálem by mělo dostat jednotnou podobu.

Zastaralé technologie některé soubory odrazují

Modernizace se bude týkat i zázemí divadla a jevištních technologií. V Brodě nemá domovskou scénu žádný soubor, divadlo ale často hostuje známá jména. A šatny, kde se herci připravují, už dávno neodpovídají současným potřebám a komfortu.

„Rovněž jevištní technologie se nějakým způsobem vyvíjejí. Soubory je čím dál víc využívají a začínáme narážet na to, že kvůli jejich absenci do Havlíčkova Brodu vůbec nejedou,“ zmiňuje ředitel divadla a kina.

Před filmem i divadlem lidé uvidí historickou oponu s vyobrazením Brodu

Do konce letošního roku by měla být dokončena kompletní projektová dokumentace včetně ocenění celé rekonstrukce. „Počítáme, že se budeme pohybovat kolem osmdesáti až sta milionů korun,“ odhadl možné náklady Zbyněk Stejskal.

O tom, kdy se do rekonstrukce město pustí, rozhodnou až noví zastupitelé po volbách. „Budeme ale připraveni na případný dotační program,“ zmínil starosta s tím, že jednoznačnou prioritou do dalších let je stavba nového bazénu a oprava stěžejních ulic.

Část náhradních prostor si MDKO pronajme

Až k rekonstrukci divadla a kina dojde, budou se muset občané nejméně na rok bez těchto kulturních služeb obejít. Tak velký zásah nelze dělat za provozu.

„Naštěstí je v Brodě celá řada organizátorů a provozovatelů, kteří činnost divadla a kina mohou nahradit. Počítáme i s tím, že si některé prostory, například velký sál Kulturního domu Ostrov nebo Klub Oko, budeme pronajímat,“ pravil Hermann.

Větší problém bude s kinem. Nejnovější premiéry jsou nyní distribuovány ve formátu, které ve městě vedle MDKO zvládne přehrát pouze malý přednáškový sál přírodovědného centra na Základní škole Nuselská. Ten je ovšem velikosti jedné školní třídy a pro veřejná filmová promítání není vhodný. Uvažovaným řešením je tak dočasné nainstalování městského promítacího zařízení do pronajímaných prostor. Ale tak, aby to nekomplikovalo jejich primární využití.

Lípa odmítá obchvat přes své území, najala právníky. Brod o trase nediskutuje

Nedotčená krajina u Grodlova mlýna. Město tudy chce vést obchvat, obec Lípa to...

Zásadní je, aby se obchvat Havlíčkova Brodu nedostal do zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Pro tento cíl chce Lípa učinit cokoliv. Prohlásil to její starosta Jiří Kunc. Vést silnici přes své...

Slavná sklárna byla před zánikem, teď skanzen začíná sezonu s prestižní cenou

Premium
Skláři několikrát do roka ukáží takzvanou živou výrobu. Návštěvníkům předvedou,...

Je to nejautentičtější historická sklárna ve střední Evropě, říká se o ní. Huť Jakub v Tasicích je výjimečná. Leží na samé výspě Vysočiny, jen pár metrů od Středočeského kraje, v místech, kde není...

Zakázali Jihlavě komentovat baráž? Není to pravda, namítl Loukota. Klub mluví o útoku

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Jeden výrok při rozhovoru vyvolal pořádnou odezvu. Diskuze o kritizované extraligové baráži se ale stočila ke vzájemným výpadům mezi řídícím orgánem soutěže, tedy Asociací profesionálních klubů...

Běhání s vyhlídkou na město. Horácká aréna otevřela neobvyklý atletický ovál

Na střeše Horácké areny v Jihlavě už veřejnosti slouží běžecký a atletický...

Běžci v Jihlavě se dočkali neobvyklého sportoviště. V pondělí 27. dubna v šest hodin ráno se pro veřejnost slavnostně otevřel běžecký ovál na střeše nové Horácké arény. Jde o poslední část komplexu,...

Aréna na roztrhání, lístky bleskově mizí. Otevření haly způsobilo v Jihlavě boom

Po tenistech při únorovém Davis Cupu a basketbalistech při březnové kvalifikaci...

V náročných testech obstála, pochvalu si vysloužila i od generálního manažera hokejové reprezentace Jiřího Šlégra. O novou Horáckou arénu v Jihlavě je zájem, není problém ji okamžitě vyprodat. Podle...

Při srážce dvou osobních aut na Třebíčsku zemřel jeden z řidičů

Ilustrační foto.

Při pondělní nehodě u obce Domamil na Třebíčsku zemřel po srážce dvou osobních aut řidič jednoho z nich. Řidička druhého auta se zranila. Okolnosti havárie vyšetřuje policie.

4. května 2026  21:07

D1 na Vysočině zastavil požár nákladního vozu, řidič pohotově zareagoval

Požár nákladního auta na dálnici D1 poblíž Velkého Beranova na Vysočině (4....

Dálnice D1 na Vysočině hodinu a půl stála. Provoz na 118. kilometru ve směru na Prahu zastavil požár nákladního vozu. Podle policie se událost obešla bez zranění, řidič stačil vozidlo odstavit u...

4. května 2026  13:44,  aktualizováno  13:54

O sestupu FC Vysočina nemluví, ten se ale blíží. Byl by to průšvih pro celý region

František a Lukáš Vaculíkovi se ocitli v nezáviděníhodné situaci. Do...

Nad druhou fotbalovou ligou v Jihlavě se skoro zavírá voda. Hrozba pádu je čím dál reálnější. Čas pomalu, ale jistě dochází a situace FC Vysočina se ani trochu nelepší. Ve hře je v rámci letošní...

4. května 2026  13:38

Nemocnice zprovoznila další krytou úschovnu kol a vyhlásila cyklovýzvu

Nová úschovna kol je částečně zastřešena samotnou budovou. Nachází se u...

Nemocnice v Novém Městě na Moravě myslí na cyklisty. Nechala vybudovat další zastřešenou úschovna kol, jež pojme dvacet bicyklů. Přibyla poblíž oddělení ARO a v areálu nemocnice je již druhou....

4. května 2026  8:52

Brod investuje miliony do sportovišť. Na Rozkoši i v Poděbabech vyrostou hřiště

Zastaralé hřiště v Čechovce čeká proměna. Současnou nevzhlednou asfaltovou...

Radnice v Havlíčkově Brodě důsledně dbá na dostatek pohybu a tělesných aktivit svých obyvatel. Letos zahájí hned čtyři projekty na rekonstrukci a modernizaci menších hřišť a sportovišť. Obnoveno bude...

3. května 2026  9:13

Představil se Karel. První humanoidní robot na Vysočině ukázal, jak umí chodit

Humanoidní robot Karel byl hlavní hvězdou pátečního dne otevřených dveří ve...

Zatím působí zmateně, neohrabaně, zranitelně. Umí chodit, dokonce i do boku, zastavit se a přitom nespadnout, začíná pohybovat rukama. První humanoidní robot, kterého mohla vidět Vysočina, se...

2. května 2026  16:02

Koupaliště v Novém Městě mění tvář. Dělníci staví mola a upravují přístup do vody

Delší pobytové molo umožní plavcům vstup či skok přímo do větší hloubky, nebo...

Nenápadný rybník na okraji Nového Města na Moravě má příznačný název Koupaliště. A zvlášť v letních měsících činí čest svému jménu a bývá obklopen rekreanty. Ti budou mít letos k dispozici novou...

2. května 2026  9:04

Aréna na roztrhání, lístky bleskově mizí. Otevření haly způsobilo v Jihlavě boom

Po tenistech při únorovém Davis Cupu a basketbalistech při březnové kvalifikaci...

V náročných testech obstála, pochvalu si vysloužila i od generálního manažera hokejové reprezentace Jiřího Šlégra. O novou Horáckou arénu v Jihlavě je zájem, není problém ji okamžitě vyprodat. Podle...

1. května 2026  9:12

Třebíčan jde pěšky na hokej do Švýcarska. Cestou chce jíst kebab a pomoci nemocné

Na své pouti chce cestovatel pomoci vybrat peníze pro vážně nemocnou Viktorku z...

V zimě zvládl sedmadvacetiletý Nico Moro dojít z Třebíče až na olympiádu do Milána. Pěšky tak zdolal 924 kilometrů za 31 dní. Doma se však příliš neohřál. Neuplynuly ani tři měsíce a mladík už má...

30. dubna 2026  14:04

Boj o větrníky na Vysočině vrcholí. Veřejné projednání zón bude v Praze

Projektem Větrného parku Vysočina se více než dva roky zabývá jihlavská...

Veřejné projednání vymezování akceleračních oblastí pro výstavbu větrných elektráren v oblasti Kraje Vysočina se uskuteční v pátek 15. května od deseti hodin ve společenském sále Radiopaláce na...

30. dubna 2026  11:04

Petružálek o harmonii s Reichelem: Říkali jsme věci na rovinu, to dnes už mizí

Robert Reichel na střídačce Litvínova.

Žádné šeptání za zády, ale všechno pěkně hlasitě a do očí. Za litvínovským probuzením, které hokejové chemiky ochránilo před fatálním pádem z extraligy, stál i způsob komunikace nových koučů Roberta...

30. dubna 2026  9:27

