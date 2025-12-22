Vyběhat či vychodit vánoční cukroví? K pohybu láká i stále oblíbenějším kufrování

Poslední dny roku nemusejí být jen o odpočinku, návštěvách, konzumaci cukroví a sledování pohádek v televizi. Období dovolených a vánočních prázdnin mohou lidé spojit i s netradičním pohybem na čerstvém vzduchu. „Obyčejná“ procházka asi mnoho školáků ven nezláká, motivací tak může být třeba kufrování.
Při kufrování účastníci hledají dle mapy kontrolní stanoviště, kde obvykle nacházejí písmena do tajenky. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Novoměstské kufrování, které se koná 29. prosince, je vedeno hlavně ulicemi,...
„Obzvláště když je mezi svátky takové počasí, jaké poslední roky bohužel bývá - tedy bez sněhu, lidé jsou za kufrování rádi. Je to pro ně další možnost výletu nebo proběhnutí, navíc zpestřená hledáním kontrol, což je lákadlem a motivací hlavně pro děti,“ popsala Marie Rajnošková ze spolku Chaloupky, který společně s Domem přírody Žďárských vrchů pořádá oblíbené Krátecké kufrování.

Letos se jedná již o šestnáctý ročník. Tradiční akce, na niž loni zavítaly přes čtyři stovky nadšenců, provede účastníky přírodou v okolí Krátké, místní části Sněžného na Žďársku.

Kde lze koncem roku na Vysočině kufrovat

  • Do 4. 1. 2026 Krátká u Sněžného na Žďársku - Mapu lze vyzvednout v otevírací době Domu přírody Žďárských vrchů, která se během vánočních svátků u některých dní liší. (více na webových stránkách)
  • 27. 12. Žďár nad Sázavou - U skautské klubovny v parku na Farských humnech, 13.00 - 15.00.
  • 28. 12. Nové Město na Moravě - Horácké muzeum, 10.00 - 15.00.
  • 28. 12. Třebíč - Hospůdka Kančí Borek, Klimentova 225/17, 11.00 - 15.00.
  • 29. a 30. 12. Jihlava - DDM Brněnská 46, 9.00 - 12.00.

„Trasa by měla mít kolem osmi kilometrů, ale jelikož si pořadí kontrol mohou lidé zvolit sami, délka se ve výsledku samozřejmě liší,“ vysvětlila Rajnošková.

Mapku si lze vyzvednout právě v kráteckém Domě přírody, a to až do 4. ledna, kdy akce končí. V plánku mají vyznačená místa, kde se nacházejí stanoviště. Na nich pak najdou úspěšní „hledači“ část textu k výsledné tajence. A stačí jim jen tužka na zapisování písmen, obejdou se klidně bez buzoly a dalšího vybavení.

Mapa je k dispozici v otevírací době Domu přírody, tedy obvykle mezi 10. a 17. hodinou. „Pokud turisté přijdou z trasy s vyluštěnou tajenkou ještě před zavírací dobou, dostanou u nás malé občerstvení - čaj nebo šťávu. Letos máme navíc novinku: když nám tu účastníci na sebe nechají e-mail, mohou vyhrát drobný dárek,“ přiblížila Rajnošková.

Pro děti je také u Domu přírody připravena venkovní vánoční hra Putování za betlémskou hvězdou, kde je na několika zastávkách čeká plnění zábavných úkolů.

Odměna? Třeba legendární chleba se sádlem

Kdo to nemyslí se shazováním vánočních kil až tak vážně nebo má obavy z kopcovitého terénu Žďárských vrchů, může zvolit „odlehčenou“ kufrovací verzi v Novém Městě na Moravě. Jubilejní desátý ročník Novoměstského kufrování se opět odehraje v ulicích a zákoutích města. Jeho zhruba tříkilometrová trasa je vhodná i pro rodiny s menšími dětmi či s kočárky.

„Akce se účastníme pravidelně; jde nás vždy více rodin. Nové Město je plné dětských hřišť, které naše děti tolik neznají, takže mají během hledání kontrol neustále co objevovat. A my se aspoň projdeme,“ popsala pravidelná účastnice Nikola Hladíková ze Žďáru nad Sázavou.

Novoměstské kufrování, které se koná 29. prosince, je vedeno hlavně ulicemi, parky a nejbližším okolím Nového Města na Moravě.
Zatímco minulé roky byly trasy celkem podobné, letos se mohou lidé těšit na změnu. „Tentokrát účastníci zamíří do úplně jiné části města. A musím říct, že si ‚stavěč‘ trasy dal opravdu záležet,“ láká Rajnošková. Doplnila, že po cestě sice lidé dětská hřiště potkají, ale stanoviště většinou nebudou umístěna přímo na nich, jak bývalo zvykem.

Novoměstské kufrování se koná v neděli 28. prosince. Start i cíl je opět v Horáckém muzeu, a to mezi 10. a 15. hodinou. Běžci, jimž bude na požádání změřen čas, ale i další úspěšní poutníci, se mohou těšit na legendární cílové občerstvení. Největším lákadlem bývá totiž chleba se sádlem, dále i čaj a koláče. Účastníci navíc mohou zdarma zamířit do Horáckého muzea, kde na ně kromě stálých expozic čeká ještě nová vánoční výstava historických hraček.

Nováčkům vše vysvětlí zkušení „orienťáci“

Kufrovat se ale bude i v dalších městech v kraji, třeba ve Žďáře nad Sázavou, kde se akce uskuteční v sobotu 27. prosince v režii tamního oddílu orientačního běhu SKP Žďár nad Sázavou. Připraveno je hned několik tras, takže si na své přijdou jak profíci, tak úplní laici, kteří se podobné zábavě budou oddávat poprvé.

„Přijít může opravdu kdokoliv. Na místě budou zkušení členové našeho oddílu, kteří zájemcům vše vysvětlí a poradí jim. Každý si navíc volí trasu dle svých možností,“ popsala za orientační běžce Alena Rosecká.

Pokud by někoho tento sport zaujal, může se podle Rosecké rovnou domluvit na účasti na některém z tréninků; oddíl stále přijímá i nováčky.

Trávení vánočních prázdnin kufrováním láká sportovce i rodiny s malými dětmi

Na start se zájemci, dospělí i děti, mohou postavit mezi jednou a třetí hodinou odpolední, a to u skautské klubovny na Farských humnech. Tam také za dobrovolné startovné obdrží mapku - a pak už se mohou rozběhnout či rozejít po okolí. V cíli je potom čeká drobná odměna.

Opravdu dlouhou tradici má pak vánoční kufrování v Jihlavě, kde se letos, konkrétně 29. a 30. prosince, koná už 43. ročník akce. Startuje se od domu dětí a mládeže (DDM) v Brněnské ulici, vždy mezi devátou ranní a polednem, a na výběr bude opět několik tras různých délek a úrovní. Součástí akce je navíc bonus v podobě výstavy železničních modelářů v tanečním sále DDM.

Stejně jako na dalších kufrovacích akcích v kraji i tady platí, že byť se mezi účastníky najde i dost sportovců, hledících primárně na časy a výkony, převahu mají rodiny s dětmi, pro něž je akce spíš motivací k vycházce. „Zimy jsou poslední roky stejně většinou bez sněhu, a zrovna u této aktivity to ničemu nevadí,“ zmínil již loni Tomáš Rychetský z pořádajícího DDM Jihlava. Doplnil, že účast se zpravidla pohybuje kolem dvou stovek osob za dopoledne, dle počasí, a zájem o tuto aktivitu za poslední roky roste.

Téměř roční skluz. Soudní spory zdržely stavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě

Po dlouhém zdržení se práce na stavbě vysokoškolských kolejí v Jihlavě znovu...

Budování nových kolejí jihlavské Vysoké školy polytechnické (VŠPJ) u Fritzovy ulice má kvůli soudním sporům skluz o tři čtvrtě roku. Ale také se posunulo o vydatný kus dál. „Stavební práce v...

18. prosince 2025  14:42

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

18. prosince 2025  13:40

