Spisovatelé Kuděj s Haškem zasednou u Světlé znovu ke stolu. Jako sousoší

Na sklonku letošního léta bude Světelsko obohaceno o jeden nevšední turistický cíl. V ateliéru sochaře Radomíra Dvořáka právě vzniká originální sousoší, které připomene působení spisovatele, cestovatele a všeuměla Zdeňka Matěje Kuděje. Instalováno bude na konci srpna ve světelské části Radostovice.
Na společné popíjení bude odkazovat plastika. Sousoší z lipnické žuly bude znázorňovat tři osoby za stolem. | foto: Radomír Dvořák

Nápad na originální plastiku se zrodil v hlavě světelského místostarosty Tomáš Roseckého. „Když děláme Haškovu naučnou stezku, která propojí Světlou, Dolní Město a Lipnici, chtělo by to něco, co by na ni ještě víc upozornilo,“ míní Rosecký.

S havlíčkobrodským sochařem Radomírem Dvořákem dali hlavy dohromady a vymysleli plastiku, která ozdobí prostranství u někdejšího slavného hostince U Puflerů. Dům už dávno nestojí. Právě v něm ale Zdeněk Matěj Kuděj společně se spisovatelem Jaroslavem Haškem rádi popíjeli. Bylo to v době, kdy Kuděj v Radostovicích bydlel.

Spisovatelé Jaroslav Hašek (vlevo) a Zdeněk Matěj Kuděj na výletě v roce 1914. Tuhle fotku zaslali do redakce Světozoru.
Zdeněk Matěj Kuděj na snímku z roku 1941. Zlom v jeho životě nastal, když v Hamburku vyhrál lodní lístek do New Yorku. V Americe potom vystřídal řadu povolání.
Autor sousoší posadil Cimrmana ke stolu a s ním i Růženku, o níž se hovoří v Hospodě na mýtince, a inspektora Trachtu, jenž je jednou z postav hry.
Miloň Čepelka (vpravo) byl před necelými třemi roky u odhalení sousoší ve Svatém Kříži. Nyní se na místo vrátil s Miroslavem Táborským.
Na společné popíjení bude odkazovat i Dvořákova plastika. Sousoší z lipnické žuly bude znázorňovat tři osoby sedící za stolem. Jedna bude ztvárňovat celoživotního bohéma, cestovatele a spisovatele Kuděje, druhá Haška. Třetí, fiktivní postava bude znázorňovat Lady Mo-Tee-Ku, adoptivní Tarzanovu babičku, hlavní hrdinku stejnojmenného Kudějova parodického románu. Sousoší bude podobné Cimrmanovu pomníku, který Dvořák před lety odhalil ve Svatém Kříži u Havlíčkova Brodu.

„Šest let jsem se pídil, zda je použité sousoší osob sedících a zaklesnutých do stolu skutečně první a originální. A asi skutečně ano. Proto jsem se rozhodl využít této sochařské inovace také na Kudějův stůl s důrazem na elegantní design křivkových řezů lanovou pilou,“ popisuje Radomír Dvořák svůj připravovaný výtvor.

Odhalení v kulisách někdejší hospody

Lady Mo-Tee-Ka už je dokončena, nyní mistr pracuje na postavách Kuděje a Haška. „Vyšlo to velice dobře. Letos náhodou uplyne sto let od prvního vydání Kudějovy knihy,“ s úsměvem poznamenal Tomáš Rosecký.

Podle něj vše vytvořením sochy neskončí. „Kudějův stůl by měl pomoci sehnat a uspořádat materiály kolem působení Kuděje a Haška v Radostovicích. Při tom veškerém snažení se už panu Dvořákovi podařilo sehnat původní Kudějův kalamář, který při odhalení do díla zakomponuje,“ prozradil.

Se sekerou na uzené. Kadeřnice popsala svérázný život bohéma Kuděje

Monument ideálně zapadne do konceptu připravované naučné stezky Jaroslava Haška. Ta právě kolem prostranství v Radostovicích, kde kdysi stával hostinec U Puflerů, bude procházet. A právě současně s otevřením stezky dojde i k odhalení neobvyklého pomníku. Stane se tak v sobotu 29. srpna v 15 hodin.

„A nebude ledajaké. Protože původní hostinec už neexistuje, na okamžik odhalení sousoší vytvoříme kulisy původní hospody,“ oznámil místostarosta. Včetně přípravy pozemku i programu odhalení vyjde památník na půl milionu korun.

