Kronospan spustil technologii na výrobu OSB desek z dřevního recyklátu

Kronospan zatím recyklát používal například do nábytkářských dřevotřískových desek. OSB desky jsou dělané z větších třísek a používají se ve stavebnictví. Podle jednatele firmy Martina Dvořáčka se díky použití dřevního recyklátu při jejich výrobě sníží až o 50 procent spotřeba rostlého dřeva.

Takzvaným dřevním recyklátem se rozumí výrobky na bázi dřeva po skončení jejich základní životnosti. Patří k nim například palety, dřevěné obaly, bedny, trámy, desky, demoliční dřevo, ale i surová, laminovaná nebo dýhovaná dřevotříska. V neposlední řadě to je i starý nábytek či dřevěné interiérové vybavení.

Podle Petra Havelky, ředitele České asociace odpadového hospodářství, patří společnost Kronospan Jihlava mezi nejvýznamnější recyklátory v rámci celé České republiky. „Jihlavský Kronospan je schopný zrecyklovat veškerý dřevní recyklát vyprodukovaný v České republice,“ podotkl Havelka.

K povolování nové technologie měl jihlavský magistrát v minulosti připomínky. Požadoval například opatření, která by při výrobě snížila hlučnost a prašnost. To podle Dvořáčka zajistila kapotáž drtičů a dávkování recyklátu. Podle vedení společnosti má zavedením nové technologie dojít také k úspoře tepelné energie, snížení dopravy a spotřeby vody.

„Zatím co se domluvilo, to bylo splněné,“ řekl k jednání radnice s Kronospanem jihlavský radní Jaroslav Vymazal (ODS). „Nová technologie budila určité obavy, ale věřím, že technologicky je vše dobře zvládnuté a nebude to mít negativní dopad na okolí fabriky,“ dodal.

Firma zaplatí architekty, připraví úpravy okolí

Provoz a rozšiřující se aktivity závodu, který je na severním předměstí Jihlavy, dlouhodobě kritizují místní obyvatelé. Vadí jim především hlučnost, prach a znečišťování ovzduší. Kritikem společnosti Kronospan je i spolek působící pod názvem Ne prachu a hluku z dřevostavby - spolek za zdravou Jihlavu.

Jak už dříve uvedl náměstek primátorky Vít Zeman (Žijeme Jihlavou), magistrát se s Kronospanem dohodl na tom, že firma uvolní částku zhruba jeden milion korun na výběr čtyř architektonických ateliérů, které by měly navrhnout kompletní úpravy veřejného prostoru v okolí závodu.

Návrhy by měly obsahovat i ochranné prvky, třeba zelené pylony, jež budou zachycovat prach a snižovat hlučnost. Řešit by se měly i úpravy Pávovské ulice, jež trpí náporem kamionů jedoucích do závodu. Vítězný návrh bude představen v červnu.

Z Integrovaného registru znečišťovatelů vyplývá, že jihlavský podnik Kronospan CR v roce 2020 vypustil nejvíc formaldehydu v rámci celé České republiky. Bylo to konkrétně 5 928 kilogramů, což je oproti roku 2019 o dva tisíce víc. Dalších 4 141 kilogramů formaldehydu vypustil závod Kronospan OSB, jenž sídlí hned vedle Kronospanu CR a je v republikovém srovnání na třetím místě. Také v tomto případě šlo o meziroční nárůst o více než 3 000 kilogramů.

Jak však Kronospan dlouhodobě uvádí, emise formaldehydu produkované v roce 2020 stejně jako v minulých letech odpovídají plnění předepsaných limitů a oscilují v uvedených mezích již od roku 2012.