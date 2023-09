Riziko na křižovatce smrti u Zvěrkovic mají snížit nové odbočovací pruhy

Křižovatka smrti, nebo také rovinka smrti. Tak se říkalo úseku hlavního tahu z Jihlavy na Znojmo a Vídeň jen pár kilometrů jižně od Moravských Budějovic. Silnice 38 je tu rovná, široká, přehledná. Přesto bývala velmi nebezpečná.

V roce 2016 a 2017 na ní došlo ke dvěma nehodám, které se řadí mezi ty vůbec nejtragičtější, jaké se na Vysočině odehrály. Při té první pod koly dvou kamionů skončilo malé auto. Ze čtyř členů posádky tři lidé zemřeli. O rok později při srážce tří aut zemřeli dva lidé.

„Obě tragické nehody měly společného jmenovatele, protože vždy jedno z těch vozidel z hlavní silnice odbočovalo. Řidiči na hlavní nedokázali včas reagovat, když auto jedoucí před nimi začalo odbočovat na Zvěrkovice,“ vysvětlovala v tu dobu mluvčí policie Dana Čírtková.

Křižovatka byla přitom výrazně označena. Na nebezpečí upozorňovaly tabule, rychlost byla snížena na 70 kilometrů v hodině. Přesto to nestačilo. Značení i omezení rychlosti dodržoval málokdo. Široká rovná silnice s dostatečným rozhledem sváděla k rychlejší jízdě.

Křižovatka se rozšířila, stala se přehlednější

Nyní by už k tragickým následkům na křižovatce docházet nemělo. Alespoň se tak domnívají projektanti, dopravní inženýři i policisté. Křižovatka, která se často objevovala ve výčtu nejnebezpečnějších míst na českých silnicích, se podstatně mění. A práce se po čtyřech měsících chýlí ke konci.

„Postupně došlo k rozšíření silničního tělesa, aby bylo možné zřídit řadicí pruhy. Rovněž došlo ke směrové úpravě silnice druhé třídy číslo 400. Celý prostor je teď přehlednější a motoristé mohou bezpečněji odbočit z hlavní trasy do Zvěrkovic a přitom nijak neomezují dopravu,“ popsal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.

ŘSD bylo investorem a iniciátorem celé přestavby. Práce, včetně položení nového povrchu na křižovatce, přišly na dvanáct a půl milionu korun. Zcela hotové ale ještě nejsou. „Zbývá posledních několik drobností, například vodorovné dopravní značení,“ poznamenal Veselý.

Po několik měsíců se místem projíždělo kyvadlově. Provoz řídily semafory, tvořily se nárazově i poměrně dlouhé kolony. To by se ještě v září mohlo zopakovat. „V době, kdy se na dopravním značení bude pracovat, dojde ke krátkodobému omezení dopravy, zúžení jízdních pruhů a snížení maximální rychlosti na 60 kilometrů v hodině,“ upozornil Veselý. Hotovo bude do měsíce.

Obec Zvěrkovice by do úseku „sáhla“ ještě víc

Podle starosty Zvěrkovic Libora Nečesala se teprve uvidí, nakolik přestavba křižovatky pomůže. „Kdybych já měl ty možnosti, asi bych ji ještě víc rozšířil. Ale jsme rádi za každou úpravu, která pomůže vylepšit její bezpečnost,“ konstatoval.

Jak starosta dodal, bonus spatřuje v instalaci zeleno-bílých plastových sloupků, které řidiče navádí a o křižovatce dávají vědět už s předstihem. Důležité bude, aby na místě vydržely. „A také to, aby značení dodržovali řidiči,“ poznamenal Nečesal.

10. října 2019

Přes odbočku na Zvěrkovice projede denně podle sčítání dopravy přes sedm tisíc vozidel. Dvě třetiny z toho tvoří nákladní auta a kamiony. Dopravci a spediční firmy používají silnici 38 jako jednu z alternativ pro cesty z a do Rakouska.

V té souvislosti obec na rizika spojená s odbočením z hlavního tahu upozorňovala dlouhodobě. „Už před dvaceti lety se mluvilo tom, že se tato křižovatka bude řešit, až tady budou nějaké smrťáky. Nakonec muselo být těch smrťáků šest,“ pokrčil rameny Nečesalův předchůdce ve funkci zvěrkovického starosty Štěpán Bartuněk.

Přestavba křižovatky se měla původně uskutečnit už v předchozích letech. Přípravu investice ale nabouralo množství administrativních úkonů. Bylo potřeba vypracovat geometrický plán, vykoupit pozemky, čas zabralo i stavební povolení a výběr zhotovitele. Zpoždění nabralo také čekání na verdikt ohledně nedaleké křižovatky na Vesce, jejíž uzavření marně požadoval kraj.