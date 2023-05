Krampus čerti přečkají léto na ledečském hradě, ve sklepení otevřeli peklo

Krampusácké převleky ledečskému hradu poskytla pražská skupina Krampus & Hexe. Během zimní sezony s nimi projíždí česká, německá a rakouská města. Mimo čertovskou sezonu ale převleky až dosud ležely ladem ve skříních.

„Se souborem jsme se dohodli na zapůjčení kostýmů. Máme jich tu dvanáct. Po skončení letní návštěvnické sezony na hradě je vrátíme. Až si skupina objede svou show, zase nám je na příští rok zapůjčí,“ informoval kastelán hradu Luděk Šíma.

Spolupráci s krampus souborem zahájil v pravou chvíli. Před časem totiž s jinou skupinou partnerství ukončil. Ve sklepení hradu vystavovala malé historické zbraně. Ty už ale byly odvezeny a čtyři sklepní místnosti zely prázdnotou.

„Nastěhovali jsme sem spoustu věcí, které nám zbyly po filmařích. Udělali jsme z toho scény, kde nechybí trůny, postele nebo poklad. Zabydleli jsme to, aby to bylo pěkné a vypadalo to jako realistické peklo. Do toho jsme zasadili figuríny krampusů,“ popsal Šíma.

Písař, karbaníci, lenoši i pekelná učitelka

Na návštěvníky tak v ledečském pekle čeká třeba písař, u stolu se nenechají rušit jeho popíjející kumpáni hrající karty. Další čerti se válí v postelích, připravují pokrmy nebo hlídají vězně v kleci. Respekt hlavně u dětí pak určitě vzbudí čertovská učitelka. Na konci sklepení je velký Luciferův trůn. Protože ale vládce pekel zrovna cosi opodál řeší, může se na trůn posadit - a vyfotografovat se - každý návštěvník.

Celá nová expozice je součástí dětského okruhu. Kdo si koupí vstupenku, automaticky může do pekla zavítat. Kromě toho je její součástí opravdu rozsáhlá výstava plyšových dětských medvídků a starých hraček. Děti se mohou proběhnout ve venkovním labyrintu. Jedna část je pak věnována nejúspěšnějším filmům, jež se na ledečském hradě natáčely. Z těch českých to jsou pohádky Anděl Páně 2 a Čertí brko.

Ledečský hrad je pro návštěvníky otevřen až do konce září každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Vstupné na dětský okruh činí 80 korun pro dospělého, za děti se platí o dvacet korun méně.

Kromě dětského nabízí hrad i další dva prohlídkové okruhy. V nich návštěvníci uvidí mimo jiné retro byt, historické hodiny nebo expozici sklářství. Podívat se je možné rovněž na výstavu Jaroslava Foglara či na vyhlídkovou věž.