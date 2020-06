Vysočina rozšíří sídlo krajského úřadu, jeho dostavba má stát 300 milionů

Pokud vše půjde podle plánu, mohla by být podle hejtmana Jiřího Běhounka nová krajská budova hotová v roce 2022. „Nemělo by to být dramaticky složité,“ uvedl Běhounek.

Dodal, že kraj by pak mohl opustit místa, která si pronajímá jinde ve městě, nebo i krajské prostory, jež by bylo možné prodat.



Kvůli letošnímu poklesu příjmů z daní způsobenému koronavirovou krizí kraj zatím plánované investiční akce nerušil. „Tento projekt je schválený, nemyslím si, že by měl být zastaven,“ uvedl Běhounek.

Kraj má 490 zaměstnanců. Místo pro novou budovu má u svého sídla, na rohu ulic Žižkova a Ke Skalce. „Měla by sloužit pro potřeby krajského úřadu a dalších orgánů kraje,“ uvedl ředitel hejtmanství Zdeněk Kadlec.

Do sídla by se měly přestěhovat i některé organizace, například Projektová kancelář Kraje Vysočina, Vysočina Tourism nebo Vysočina Education.

Současné sídlo kraje v bývalých kasárnách na Žižkově ulici za zhruba 300 milionů funguje od roku 2002. Pro srovnání před patnácti lety potřebovalo hejtmanství ke svém chodu bezmála čtyři stovky lidí, tedy zhruba o stovku méně než v současnosti.