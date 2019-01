Zůstalo kolem mě zdravé jádro, říká Joukl. Zvažuje návrat do politiky

Když se před více než dvěma lety volilo do krajských zastupitelstev, musel Libor Joukl, tehdejší náměstek hejtmana pro oblast dopravy, vše pozorovat pouze z povzdálí. Jeho strana, sociální demokracie, ho totiž nepustila na kandidátku. Důvodem bylo to, že společně s ředitelem krajských silničářů Janem Míkou čelil žalobě, že v roce 2009 zmanipulovali zakázku na sypače pro krajské silničáře.

Uprostřed tohoto týdne oba muži slyšeli u Krajského soudu v Brně, že jsou definitivně zproštěni žaloby. Ta byla proti nim vznesená v roce 2015.

„V životě máte kolem sebe řadu lidí, řadu známých. Ale až když je vám zle a jste v úzkých a teče vám do bot, tak poznáte, kdo vám věří a na koho se můžete spolehnout. Zůstalo kolem mě zdravé jádro,“ pronesl den po vynesení osvobozujícího rozsudku Míka.

Případnou náhradu nemajetkové újmy dá na dětské domovy

Kamarádům, známým a rodině poděkoval také Libor Joukl, který dnes pracuje jako investiční náměstek u krajské správy a údržby silnic. Neopomněl ale také zmínit například hejtmana Jiřího Běhounka, který po celou dobu za Jouklem stál a nepřipojil se k vymáhání případné škody.

„A nesmím zapomenout ani na svoje právníky,“ podotkl Joukl.

Právě s nimi bude ještě nějakou dobu v kontaktu. Po státu totiž bude vymáhat minimálně majetkovou újmu, kterou celým procesem měl utrpět.

Jedná se jednak o náklady na vypracování oponentního znaleckého posudku a jednak o náklady na právní zastoupení. Bývalý náměstek hejtmana si najal hned dvě advokátní kanceláře: právní agenturu Félix a kancelář Jansta, Kostka.

„Jsou to jedny z top ten českých advokátních kanceláří a ta částka bude asi velká na můj vkus. V této situaci jsem si ale nemohl vzít advokáty, kteří jsou zvyklí řešit přejetou kočku,“ pronesl Joukl, který počítá s tím, že všechny prostředky, které do své obhajoby vložil, zpátky nedostane. Kolik přesně to bylo, však sdělit nechtěl.

„Nebavíme se o desetitisích, ale o řádech, které pak následují.“

Zároveň momentálně zvažuje i to, že bude chtít po státu také úhradu nemajetkové újmy. „Zásah do života je strašně velký. A proto zvažuji, že budu požadovat po státu náhradu velké nemajetkové újmy. Ale nenechám si z toho ani korunu. Dám to na dětské domovy. Protože ty děti si svůj osud nevybraly, stejně jako já jsem si nevybral tuto kauzu,“ dodal Joukl.

Míka myslí na důchod

Oba muži už teď vyhlíží i do budoucnosti. Bývalý náměstek hejtmana Joukl zatím váhá s tím, zda se vrátí do politiky.

Pokud tak učiní, bude to jen na úrovni krajské politiky, jako to bylo doposud. „Když vidím, co se někdy v dopravě vymýšlí, mám chuť se vrátit. Ale pak většinou večer vychladnu a zase dělám svoje mosty na krajské správě a údržbě silnic,“ říká Joukl, jenž je až do soboty úřadujícím předsedou ČSSD na Vysočině.

Na rozdíl od něj už Jan Míka vyhlíží odchod do důchodu. Ve funkci ředitele krajských silničářů chce zůstat minimálně až do chvíle, kdy bude celá kauza definitivně uzavřená. V současné chvíli má totiž státní zástupce ještě možnost podat dovolání. „Nechtěl jsem odcházet, aniž bych se očistil. A až tohle všechno skončí, což bude asi v dubnu, budu se bavit s panem hejtmanem, co bude dál. Mám svoji rodinu a vlastní plány, co chci dělat dál,“ pronesl Míka.

Zda by uvolněné ředitelské křeslo obsadil přímo jeho náměstek Joukl, není vyloučené. „Myslím si, že tu organizaci docela hodně znám a vím, jakou formou by se dala řídit. Je to tedy jedna z variant, že se přihlásím do výběrového řízení. Každopádně bych nechtěl být jmenován napřímo, i když zákon to také umožňuje,“ pronesl Joukl.