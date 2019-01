Pozorovatelé oblohy se těší na zatmění Měsíce, lidé si musí přivstat

„Hned v lednu, konkrétně v časných ranních hodinách 21. ledna, budeme moci pozorovat úplné zatmění Měsíce. V dalším týdnu, konkrétně 2. února, dojde k relativně vzácnému zákrytu planety Saturn Měsícem. Dále pak krátce před půlnocí 16. července budeme moci pozorovat další zatmění Měsíce, tentokráte však už jen částečné. A 11. listopadu uvidíme přechod planety Merkur před slunečním diskem,“ vypočítává jihlavský astronom.

Jihlavská astronomická společnost připravuje pro zájemce pozorování oblohy profesionálními dalekohledy každý pátek. A dveře na bránu Matky Boží, kde se pozorování uskutečňuje, budou otevřeny veřejnosti i při sledování těchto mimořádných astronomických úkazů.

To nejbližší se uskuteční právě nad ránem 21. ledna. Lidé budou moci pozorovat poslední úplné zatmění Měsíce viditelné z našeho území do roku 2025. Pozorovatelné zatmění začne krátce po půl páté ráno a bude probíhat až do rozbřesku.

„Maximální fáze zatmění připadá na 6.12 hodin. Naše improvizovaná astronomická pozorovatelna na bráně Matky Boží bude pro veřejnost otevřena již od 4.15 hodin,“ zve k lednové návštěvě předseda Jihlavské astronomické společnosti.

Listopadová vzácnost

Nejvzácnější jev roku 2019 však nastane až 11. listopadu, kdy bude možné sledovat přechod planety Merkur před slunečním diskem. A právě na tento úkaz se Miloš Podařil z celého astronomického roku těší nejvíc.

„Ačkoliv tento jev na rozdíl například od měsíčních zatmění není nikterak zvlášť efektní, velice atraktivní je jeho statistická vzácnost,“ vysvětluje. Příští příležitost pro spatření planety Merkur před slunečním diskem se totiž naskytne opět až v listopadu roku 2032.

Neobvyklý přírodní úkaz nastává třináctkrát za století. Naposledy jej mohli pozorovat lidé v roce 2016 a v roce 2006.

Nastává tehdy, když se Země, Merkur a Slunce dostanou do jedné přímky. Merkur pak můžeme na slunečním disku pozorovat jako malou černou kuličku. Pro pozorování tohoto jevu by lidé neměli používat obyčejné dalekohledy, ale využít optiku vybavenou speciálními filtry. Jinak hrozí vážné poškození zraku od slunečních paprsků.