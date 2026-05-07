Zvýšený počet krádeží pohonných hmot třebíčské kriminalisty zaměstnával hlavně v druhé polovině března. Při prošetřování si všimli, že mají mnoho společného a že za nimi s největší pravděpodobností stojí stejní pachatelé.
To se potvrdilo a v polovině dubna policisté všechny čtyři mladíky dopadli. Právě velmi nízký věk všech podezřelých kriminalisty překvapil. „Dva z nich jsou ve věku patnáct a sedmnáct let a zbývající dva jsou dvacetiletí,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.
|
Zloděj na Vysočině navrtal dálkové potrubí a odčerpal tisíce litrů nafty
Komisař zahájil trestní stíhání všech mladíků, přičemž musel úkony řízení přizpůsobit věku podezřelých. „Oba dvacetiletí muži jsou obviněni z trestných činů krádeže a poškození cizí věci spáchaných ve spolupachatelství,“ řekl vedoucí třebíčské kriminálky Milan Špaček. U obou mladistvých se jednalo o provinění.
Podle vyšetřovatelů provedla parta za necelý měsíc osm krádeží, z toho šest na Třebíčsku, jednu v okolí Moravských Budějovic a jednu na Znojemsku. Zaměřili se na nákladní auta, pracovní stroje, v jednom případě naftu kradli na železničním nádraží.
„Na vytipovaná místa jezdili autem, vozili si s sebou prázdné kanystry. Měli u sebe věci k přečerpání. Většinou na místě odcizili pohonné hmoty z více zaparkovaných vozidel,“ přiblížila Kroutilová.
Zloději někdy odšroubovali či vylomili víčko nádrže, v dalších případech ale třeba prořízli palivovou hadici nebo nádrž provrtali. Škoda způsobená poškozením nádrží se tak pohybovala v desítkách tisíc korun.
Celkově mohli ukrást kolem tří tisíc litrů nafty. Tu poté prodávali za výrazně levnější cenu, než byla k dostání u čerpacích stanic. Získané peníze si rozdělili. Vyšetřováni jsou nyní na svobodě.