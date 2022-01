Při krádeži ztratil mobil, pak na něj zavolal policistům a vrátil se pro něj

Policisté byli ke krádeži v jihlavském obchodním domě přivoláni v úterý ráno. Osmadvacetiletý muž z Jihlavska tam ukradl dva vystavené mobilní telefony za šest tisíc korun. „Přeskočil uzavřený prostor pokladen a utekl,“ popsal vedoucí jihlavského obvodního oddělení Radim Novák.

Zatímco zloděj s ukradenými telefony utíkal pryč, jeho vlastní mu při útěku vypadl. Policisté přístroj zajistili a netrvalo dlouho a začal vyzvánět. „Na telefon volal jeho majitel a chtěl ho vrátit,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Policista, který hovor přijal, přisvědčil, že mobil našel v obchodě, a domluvil se s mužem, že si ho tam přijde vyzvednout. Muž se tedy převlékl a do obchodu se vrátil. Policisté jej rovnou zadrželi.

„Snažil se spojitost s krádeží popřít, ale policistům už bylo zřejmé, že se jedná o muže podezřelého z krádeže,“ podotkla Kroutilová.

Při následné lustraci na obvodním oddělení se ukázalo, že muž byl už mnohokrát odsouzený za majetkovou trestnou činnost. Loni hned dvakrát. Nejprve dostal podmínku do roku 2023, na konci roku ho pak soud za další krádeže poslal do vězení. Tam však nenastoupil, takže na něj byl ke všemu vydán i soudí příkaz k dodání do věznice.

„Policisté navíc zjistili, že se jedná o muže, který v obchodním domě odcizil zboží také na konci prosince a na začátku minulého týdne. V obou těchto případech se jeho cílem staly rovněž mobilní telefony a způsobil při krádežích škodu přes šest tisíc korun. Odcizené mobilní telefony muž po krádeži prodával a peníze používal pro svoji potřebu,“ poznamenala Kroutilová.

Zadrženého muže policisté obvinili z krádeže a okamžitě po provedení všech nezbytných úkonů jej předali do věznice k výkonu předchozího trestu. Ten se mu nyní může prodloužit o další tři roky.