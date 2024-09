Žena chodila do firmy mimo pracovní dobu krást peníze. Kupovala si za ně šperky

Sedmatřicetiletá žena se činila zejména v srpnu a v září. Nejprve jí stačily tři dny k tomu, aby firmu, v níž byla zaměstnána, takřka kompletně „vybílila“. A později, i přes již sdělené obvinění, vykrádala další podniky a zařízení.

„Když zůstala ve firmě sama, z kanceláří nejdříve za použití násilí získala pokladny, které v tašce odnesla. Pokladny vypáčila a vzala si peníze. Za většinu nakoupila šperky, elektroniku a tabákové výrobky,“ popsala první ze skutků policejní mluvčí Jana Kroutilová.

V domnění, že narazila na zlatou žílu, se do firmy následující víkendový den vrátila. To už si s sebou přivedla na pomoc dvě mladistvé dívky, slečny ve věku 15 a 16 let. Dámy společně sebraly notebooky a telefony. Odnesly rovněž trezor, s jehož přepravou a otevřením pomohl osmadvacetiletý muž.

Návštěvu u svého zaměstnavatele žena zopakovala i v neděli, kdy společně s již zmíněným mužem pobrala zbývající vybavení kanceláří. Tři výpravy jí tak vynesly 400 tisíc korun v hotovosti a další desítky až stovky tisíc na nakradeném vybavení.

Kriminalisté ženu brzy dopadli a zahájili trestní řízení. „Byla obviněna z krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ uvedl vedoucí jihlavské kriminálky Jakub Pivoňka.

Nedávno propuštěná, byla ve zkušební době

Ani obvinění ale chování ženy, mimochodem zkušené recidivistky, nezměnilo. Žena se dál společně s pětačtyřicetiletým mužem opakovaně vloupala do penzionu a do dalších prostor. Mimo jiné ukradla maso v prodejně nebo vypáčila poštovní schránky v dalším objektu. Způsobila škodu za více než 25 tisíc korun.

Za peníze získané krádežemi, si žena okamžitě kupovala nové věci. Nejvíce utrácela za šperky a elektroniku. Část těchto nově koupených věcí, ale i odcizených předmětů, které ještě nestihla zpeněžit, policisté zajistili.

Žena už v minulosti byla za majetkovou trestnou činnost opakovaně trestána. „Odpykala si i trest odnětí svobody a až do příštího roku je ve zkušební době,“ podotkla Kroutilová. Není tak divu, že ji soudce poslal do vazby.

Kriminalisté vyšetřují i všechny její pomocníky. S oběma dívkami i oběma muži je vedeno trestní řízení na svobodě.