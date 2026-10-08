K nehodě došlo 6. října krátce po půl páté odpoledne na křižovatce silnice III. třídy s místní komunikací. Školák jel na dětské elektrické motorce po chodníku na levé straně vozovky ve směru od Luk nad Jihlavou do středu obce. Měl nasazenou přilbu, při odbočování na silnici však přehlédl zprava přijíždějící nákladní automobil Ford Transit.
Řidič dodávky už střetu nedokázal zabránit a levým předním rohem auta narazil do boku elektromotorky, načež chlapec se strojem padl na vozovku.
Na místo ihned vyrazily složky integrovaného záchranného systému včetně letecké záchranky z Jihlavy. „Při dopravní nehodě si osmiletý chlapec způsobil lehké zranění. Na místě byl ošetřen nejdříve posádkou letecké záchranné služby a poté vozidlem zdravotnické záchranné služby převezen za přítomnosti zákonného zástupce na ošetření do jihlavské nemocnice,“ popsala zásah záchranářů krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
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Dechová zkouška u řidiče dodávky byla negativní, u malého motocyklisty ji policisté vzhledem k věku neprováděli. Žádnou technickou závadu jako příčinu kolize vyšetřovatelé nezjistili. Celková hmotná škoda byla vyčíslena na 25 tisíc korun.
Přesné okolnosti a míru zavinění karambolu dále šetří jihlavští dopravní policisté.