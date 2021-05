Světlá hodlá po dlouhých 35 letech od zahájení prací dostavět koupaliště

„Ve Světlé nad Sázavou a nejbližším okolí není žádná lokalita, která by byla využitelná jako koupaliště. Proto jsme znovu oprášili nápad na proměnu zchátralého areálu V Pěšinkách,“ uvedl světelský starosta František Aubrecht.



V okolí Světlé skutečně není žádné koupaliště. K letnímu koupání se nejčastěji využívá rybník nad zámeckým parkem. Je u něho menší písčitá pláž, udržovaná travnatá louka, převlékací kabina i mobilní toalety. Někteří lidé se jezdí koupat do nedalekých lomů, jiní na koupaliště do Havlíčkova Brodu nebo do Humpolce. Pro mnohé je to ale trochu z ruky.

Areál V Pěšinkách by tento problém vyřešil dokonale. Nachází se v centru města, jen kousek od náměstí. Rozkládá se na břehu řeky Sázavy pod Nádražní ulicí, kde k němu náležejí travnaté pozemky o ploše více než dvou hektarů.



Jako koupaliště už měl celý volnočasový areál sloužit desítky let. Stavět se začal ještě za socialismu koncem 80. let minulého století. Jenže po změně režimu už město od dokončení díla upustilo. V privatizaci areál získal soukromník, který koupaliště nikdy neuvedl do provozuschopného stavu.

Strategická investice, obhajovalo koupi město

Část rozlehlého areálu využíval ke svému podnikání, část pronajímal dál. V hlavní budově jeden čas bývaly hospody nebo diskotéka, později sklady. V posledních letech ale veškeré nemovitosti jen chátraly. Světlá nejprve v roce 2017 koupila za šest milionů korun pozemky, před dvěma roky za další čtyři miliony i budovy.

V tu dobu se na vedení města snesla kritika. Mnoho lidí nechápalo, proč město za deset milionů korun celý areál kupuje, když s ním nemá žádný konkrétní záměr.

„Je to strategická investice do budoucna. Je to krásný a velký areál v centru města. Je škoda, aby ležel ladem nebo aby ho majitel využil k něčemu, co se nám nebude zrovna líbit,“ vysvětloval tehdejší starosta Jan Tourek, dnes krajský radní.

„Rozumná a strategická investice. Prodat, nechat zchátrat a znovu koupit. To je skutečně strategie ekonomických mistrů,“ ironicky v tu dobu hodnotil postup města třeba jeden z jeho obyvatel Jakub Volek.

Biotop asi nebude, zabral by až příliš místa

Až nyní radnice přichází s nápadem, jak nikdy nedostavěné koupaliště s torzem betonového bazénu přeměnit a využít. Pomoci s tím má studie od stejného architekta, který dával podobu nové světelské sportovní hale.

„Chtěli bychom vybudovat klasické venkovní koupaliště s bazény a odpočinkovou plochou. Využili bychom i velkou budovu v areálu, v níž by byla restaurace, bowling, různé skladové prostory a klubovny například pro skauty,“ popsal záměr města starosta Aubrecht.



Ve hře je i možnost vybudovat místo bazénových van biotop, ten ale zřejmě nakonec realizován nebude. „Biotop vyžaduje velkou plochu na čištění vody. Z prostorových důvodů ho zřejmě nebude možné zřídit,“ vysvětlil starosta.

Využit nebude ani současný betonový bazén. Ten je jednak příliš malý a spíše se počítá s položením moderních nerezových van. Z budovy by pak podle Aubrechta mohl být využit především skelet, interiér ale bude třeba podstatně proměnit.

O ceně napoví až další podrobnější studie

Projekt je zatím v samém počátku. Vedení města v současné době ani nemá odhad, jak vysoko se mohou vyšplhat náklady na pořízení koupaliště. „Budou to desítky milionů korun. Více nám napoví další studie,“ vzkázal Aubrecht.

Právě snaha vyhotovit další stupně projektové dokumentace je úkolem radnice pro následující měsíce. V příštím roce by mohl být hotový projekt pro žádost o dotace z evropských fondů. Bez nich by se výstavba zřejmě neobešla.

„Pokud by všechno šlo velice hladce a uspěli bychom s žádostí, mohlo by se z kraje roku 2023 začít stavět a ještě v témže roce by mohlo být hotovo,“ podotkl František Aubrecht.

Vykoupat by se Světelští mohli V Pěšinkách poprvé v roce 2024. Tedy po více než 35 letech od doby, kdy se koupaliště začalo ve městě stavět.

Chátrající areál světelského koupaliště na záběrech z července 2019: