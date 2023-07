Brod vylepší okolí rybníka Cihlář, inspiraci hledal u studentů

Havlíčkův Brod má jedno oficiální koupaliště. A hned vedle něj i jedno neoficiální. Už po dlouhá desetiletí je za něj považován právě rybník Cihlář. Během letních veder k němu míří i stovky lidí denně. Připomíná brodské moře.

Na travnaté pláži si lidé rozloží deky a vystaví svá těla slunečním paprskům. Kdo chce, může se uvelebit do stínu pod několik vzrostlých stromů. Na pláži je ale dále k dispozici už jen pár laviček a odpadkových košů. Nic víc.

To by se v brzké době mohlo změnit. Vedení města by koupání v Cihláři chtělo lidem více zpříjemnit. „Přírodní koupání v Cihláři vnímáme jako historickou a tradiční letní kratochvíli obyvatel. Proto bychom chtěli prostředí trochu zkulturnit,“ říká místostarosta Libor Honzárek.

Velkorysé nápady studentů

Už na jaře si město od studentů a absolventů střední průmyslové školy nechalo vypracovat návrhy, jak by se dala pláž vylepšit. Nápadů se sešla celá řada, nejlepší výtvory vedení města ocenilo. Ale postupovat přesně podle nich nakonec nebude.

Některé další možnosti přírodního koupání v kraji Pelhřimov

rybník Stráž

Areál se po revitalizaci otevřel v minulém týdnu. Je zde nová cyklostezka i chodník lemující hráz rybníka. Přibyla odpočinková zóna s lavičkami, dřevěné molo a také parkoviště. Jihlava

rybník Borovinka

Oblíbený rybník na okraji krajského města získal loni lepší přístup do vody díky novému plovoucímu molu. Plačkov u Humpolce

rybník Pařezáč

Loni se tento rybník otevřel po rozsáhlých úpravách. Nabízí tři pláže, pozvolný vstup do vody a nová mola. Přibyly nové herní prvky pro děti, převlékárny, upravené parkoviště i dobíjecí stanice pro elektrokola. (ilm)

„Studenti to pojali velice velkoryse. Ne vše, co navrhovali, je úplně realistické, případně za rozumnou cenu. Přišli ale na některé skvělé myšlenky, které bychom chtěli uplatnit,“ vzkázal Honzárek.

„Vstup do vody není úplně ideální, dno je trochu bahnité. Ale je třeba si uvědomit, že je to rybník. Skvělé by bylo nějaké molo, mobiliář nebo odtěžení bahna alespoň v krajní části rybníka,“ říká o koupání v Cihláři Pavel Vejsada. Chodí k němu nejen v létě, ale i s otužilci po celý zbytek roku.

Přesně v tom duchu chce podle Honzárka město postupovat. Nechystá žádnou horečnou přestavbu pláže, jen drobná vylepšení. „Doplníme pár laviček a stolů, malou převlékací kabinu a postupně upravíme vstup do vody,“ naznačuje místostarosta. „Převlékací kabina tu chybí. Přece jen, když tu odpoledne bývá víc lidí, není se kam skrýt. Chlapi to moc neřeší, ale já bych nějaký koutek, kde se lze obléci do suchého, uvítala,“ pousmála se další z častých návštěvnic Cihláře Jitka Čermáková.

Ty jednodušší záležitosti by mohlo město stihnout ještě v letošním roce, byť třeba na konci koupací sezony. V uvozovkách složitější úpravy by se pak mohly uskutečnit v příštím roce.

V plánu je položení jednoduššího dřevěného mola ze břehu. Doplnit by ho mohly schůdky. A zapomenout by město nechtělo ani na dosypání štěrkopísku do krajních partií Cihláře. Vstup do vody by se pak stal mnohem pohodlnější.

„Hlavně molo by bylo skvělé. To by koupání velice zatraktivnilo. I doplnění pískem by přišlo vhod,“ kvituje zájem města Vejsada.

„Já bych toho moc neměnila. Aby se pak neztratilo kouzlo Cihláře. Čím víc atrakcí a novinek u něj bude, tím víc sem začne chodit lidí. A to není úplně to, co by každý chtěl,“ dodala Čermáková.

Voda je po deštích hodně špinavá

Co ovšem kdokoliv z radnice těžko ovlivní, je kvalita vody. Po většinu sezony je bezproblémová. Nicméně najdou se dny, kdy je voda v Cihláři špinavá a rybník připomíná spíše jednu velkou bažinu.

„Je to celou soustavou rybníků nad Cihlářem. A zvláště po prudkých přívalových deštích, kdy se zaplní suchý poldr nad Cihlářem, je rybník hodně špinavý. S tím ale město těžko něco udělá. Voda se naštěstí poměrně rychle vyčistí,“ podotkl Pavel Vejsada.

Snahy o vylepšení a zatraktivnění Cihláře nemá vedení města poprvé. Podobné úpravy zvažovalo už v minulosti. Jeden čas se dokonce hovořilo o vybudování jakéhosi chodníku položeného na hladině, aby bylo možné vodní plochu obejít dokola. To kvůli zahrádkářské kolonii na západním a severním břehu už desítky let nelze.

Poslední větší úpravy rybník doznal při revitalizaci Cihlářského potoka před dvanácti lety. Tehdy ale lidé radnici spíše kritizovali, že se při úpravách na rekreanty moc nemyslelo. Úpravy byly tehdy dělány spíše s ohledem na vodní živočichy a rostliny než na koupající se.