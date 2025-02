Třebíč hledá dlouholetého nájemce koupaliště, areál pro něj modernizuje

„Do konce března by mělo být rozhodnuto, aby se nájemce mohl připravit a 1. června zahájit provoz,“ řekl starosta Třebíče Pavel Pacal (Pro Třebíč). „Povinností nájemce bude provozovat areál v tomto roce minimálně do 10. září, v dalších letech v termínech od 15. května do 10. září,“ dodal.

Další využití bude záležet na nájemci. „Samozřejmě to bude záviset na počasí. Nájemci nic nebrání v tom, aby měl otevřeno už před 15. květnem,“ doplnil Pacal.

Dosavadním nájemcem areálu koupaliště Polanka, stejně jako krytého areálu Laguna, byla společnost Yashica. „O novém nájemci město rozhodne na základě doručených nabídek. To znamená, že nepreferujeme v současné době nic, dokud nemáme něco na stole,“ uvedl Pacal.

Podle něj chce výběrová komise zohlednit více faktorů. „Určitě nás bude zajímat spousta věcí. Jak budou mít otevřeno, jak to chtějí mít koncepčně zvládnuté, jakou chtějí mít zajištěnou cenovou politiku.“

Přestože město požaduje za pronájem areálu částku minimálně 400 tisíc korun, je připraveno poskytnout provozní příspěvek. „Protože i my máme zájem na tom, aby tam bylo přijatelné vstupné pro naše obyvatele,“ podotkl Pacal.

Areál neodpovídal potřebám 21. století

Už deset měsíců areál letního koupaliště Polanka, které bylo otevřeno v roce 1977, prochází rozsáhlou modernizací.

Letní koupaliště Polanka První plovárna na pravém břehu řeky Jihlavy v tzv. Polance byla otevřena kolem roku 1910.



O čtvrt století později, 27. května 1934, v Třebíči slavnostně zahájily provoz Říční lázně, které projektoval Bohuslav Fuchs. Součástí areálu jsou památkově chráněné dřevěné patrové převlékací kabiny.



V roce 1978 zde bylo otevřeno koupaliště s 50metrovým plaveckým bazénem, bazénem pro neplavce a skokanským bazénem.



V roce 1994 byla část s bazény rozšířena o tobogán.

„Cílem rekonstrukce je vybudovat moderní koupaliště, kde budou hlavně vyhřívané bazény, více možností občerstvení pro návštěvníky areálu, moderní zázemí s šatnami a lepší vyžití pro rodiny s dětmi,“ sdělil po podpisu smlouvy se společností Metrostav DIZ třebíčský první místostarosta Miloš Hrůza (ANO).

„Areál koupaliště není v žádném dezolátním stavu, nicméně už neodpovídá potřebám tohoto století. Hlavně se jedná o to, že tam není ohřev vody,“ pravila mluvčí města Irini Martakidisová. „V areálu bude víc vyžití pro rodiny s dětmi, pro malé děti. A zlepší se také šatny, zlepší se služby občerstvení pro lidi tak, aby to bylo příjemné koupaliště i pro další roky,“ doplnila mluvčí.

Už od letní sezony se návštěvníci mohou těšit na vyhřívané nerezové bazény, travnatou plochu se závlahou, moderní tobogány, zábavní a relaxační zónu ve velkém bazénu, lepší zázemí se šatnami nebo na dětské hřiště s novými prvky.

Plavci budou mít k dispozici dvě padesátimetrové dráhy a další čtyři o poloviční délce.

Rozsáhlou modernizaci prodražují vícepráce

Cena revitalizace se měla pohybovat kolem 185 milionů korun, 50 miliony přispěje Kraj Vysočina. Vysoutěžená částka byla 162 milionů korun, 8 milionů korun vyčlenilo město na další projekt související s úpravou chodníků, parkoviště a veřejného osvětlení v okolí.

Další navýšení ceny přinesly vícepráce. K loňským vícenákladům v ceně 15 milionů korun nyní přibyla částka 5 milionů.

„Souvisí s podkladními vrstvami příjezdových a přístupových ploch, kde ne všechny byly navržené tak, aby po nich mohla jezdit například vozidla intergrovaného záchranného systému,“ vysvětlil starosta Pacal, podle nějž dojde oproti původnímu návrhu také k úpravě travnatých ploch a předláždění některých prostor.