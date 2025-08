Ve složité situaci je letos koupaliště Vodní ráj v Jihlavě. Letos v létě může návštěvníkům nabídnout k vodním radovánkám jenom venkovní areál. Vnitřní část, která bývá i v létě hojně navštěvovaná, je totiž v rekonstrukci.

„Ve venkovní části areálu jsme oproti loňské sezoně přišli kvůli počasí prozatím o 8 tisíc návštěvníků. V kryté části, která je kvůli rekonstrukci uzavřená, o dalších 20 tisíc návštěvníků. To se pochopitelně projevilo na tržbách, takže ke konci července je to ztráta kolem 4 milionů korun,“ počítá Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy.

Přesto je jihlavské koupaliště stále otevřené. „Vodu stále temperujeme. Vzhledem k tomu, že nemůžeme návštěvníkům nabídnout krytý areál Vodního ráje, kvůli rekonstrukci je zavřený i bazén Rošického, jsme se rozhodli, že náš venkovní areál i přes ztráty necháme otevřený. Pro obyvatele a návštěvníky krajského města je to jediná možnost, kde se takto vykoupat,“ připomíná Málek.

Věří v lepší počasí během srpna a v září. „Ale prognózy zatím nejsou moc příznivé,“ krčí rameny. I když meteorologové avizují minimálně na následujících deset dní návrat léta...

Takhle zle už dlouho nebylo

Kvůli počasí se rozhodli provozovatelé dočasně uzavřít například humpolecké koupaliště Žabák. „Za posledních dvanáct let to je nejhorší sezona,“ zhodnotil průběh léta vedoucí Jan Vaněček.

A přitom začalo léto tak slibně. „Otevírali jsme 23. června a prvních čtrnáct týdnů dokonce převyšovala návštěvnost loňskou sezonu,“ vypráví Vaněček.

Jenže pak přišlo ochlazení a provozovatelé koupaliště 7. července kvůli počasí uzavřeli. „Zkoušeli jsme pak některé dny otevírat, ale chodily opravdu jednotky lidí. Odvolat jsme museli také všechny animační a doprovodné programy, které jsme měli dopředu nasmlouvané,“ vysvětluje.

„Teď máme koupaliště uzavřené a každý den ráno se domlouváme, zda kvůli počasí otevřeme, či necháme zavřeno. Aktuální informace najdou zájemci na našem webu nebo Facebooku,“ dodává Vaněček.

Z extrému do extrému

Několik dní už má zavřeno také venkovní koupaliště Polanka v Třebíči, které se letos 19. června otevřelo po rekonstrukci. „První tři týdny se maximálně vydařily. Byly vysoké teploty, velká návštěvnost. Teď bohužel počasí spadlo do druhého extrému, kdy jsou přes den četné přeháňky, nízké teploty a chladné noci prakticky celé léto. Na vyhřívání bazénu to je vražedná kombinace. Naši bazénáři takové léto patnáct let zpátky nepamatují,“ komentuje průběh letošního léta Jiří Novák, ředitel areálu Polanka.

Na Polance zkoušeli otevřít v teplejších dnech, ale bez větší odezvy. „Za celý den ale přišlo deset až patnáct lidí. Takový provoz se ekonomicky vůbec nevyplatí. Proto jsme venkovní koupaliště dočasně uzavřeli. Máme ale tu výhodu, že máme kryté koupaliště Laguna, kam se teď návštěvníci uchylují,“ připomíná ředitel.

Vyčíslení ekonomických ztrát plánují až v září. „Zatím věříme, že alespoň na čtrnáct dní v srpnu by se mohlo počasí trochu umoudřit, což by nám mohlo pomoci,“ doufá Novák.

Na několik dní bylo kvůli nepříznivému počasí uzavřené i letní koupaliště v Havlíčkově Brodě. V závislosti na počasí otevřou například v přírodním koupališti Malvíny v Třešti, na koupališti v Lukách nad Jihlavou či ve Velkém Meziříčí. Provozovatelé doporučují sledovat své webové stránky a sociální sítě, kam dávají aktuální informace.