Domácího na Jihlavsku ubil kladivem. Soud mladíkovi z Ruska zvýšil trest na osm let

Podle rozsudku pachatel jednašedesátiletého muže loni v únoru umlátil kladivem. Útok byl surový, znalci spočítali tři desítky ran do hlavy. Mladíkovi bylo v době činu 17 let, jako mladistvému mu hrozila sazba pět až deset let vězení.

Mladík u soudu přiznal vinu. Žalobce dnes žádal 8,5 roku vězení, sedmiletý trest uložený krajským soudem považoval za nepřiměřeně mírný. „S tím se odvolací soud ztotožnil,“ uvedl předseda senátu Jiří Zouhar.

Soud poukázal na to, že mladík již dříve v opilosti napadl svou matku, tedy jediného člověka, kterou v České republice měl. Byl to i důvod, proč byl vykázán z domácnosti a sháněl ubytování.

Pachatel litoval pouze sám sebe

Soud také nezohlednil lítost, mladík podle soudce litoval pouze sám sebe. „Jednání bylo spácháno surovým způsobem, jednal v úmyslu získat pro sebe majetkový prospěch,“ doplnil předseda senátu.

Kromě trestu soud mladíkovi uložil i náhradu nemajetkové újmy. Příbuzným poškozeného musí vyplatit dohromady 800 000 korun.

26. února 2024

Čin se stal loni v pátek 23. února, tělo zavražděného muže nalezli policisté na dvorku rodinného domu, kde bydlel i odsouzený mladík, který se narodil v Rusku. V Česku však s matkou kvůli problémům nebydlel.

Starší muž utrpěl devastující zranění, znalci napočítali 15 úderů kladivem do vlasové části hlavy a 18 ran do obličejové části, stojí ve spise. Oběť na místě vykrvácela.

Mladíka kriminalisté zadrželi vzápětí, dostal se záhy do okruhu možných pachatelů. Následující den se podařilo kriminalistům zjistit jeho možný pohyb. „Policisté pracovali s velkou obezřetností, mladík byl uživatelem omamných a psychotropních látek a pod jejich vlivem bylo jeho jednání nepředvídatelné,“ uvedla tehdy policie.

Mladíka policie dopadla v sobotu 24. února okolo poledne díky kamerovému systému v Jihlavě. V centru města ho zadrželi strážníci.