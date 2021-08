Z obav před odcizením do kostela pořídili sochy vytištěné na 3D tiskárně

Na první pohled je socha svatého Jana Nepomuckého stojící v kostele ve Vyklanticích na Pelhřimovsku k nerozeznání od originálu. Až na to, že je neobvykle lehká, jako by byla z papíru. A na poklep je pružná a zní dutě. Není to obyčejná socha, je celá vyrobená na 3D tiskárně z tvrzené umělé hmoty.