K chrámu přibude neobvyklá kašna, tvořit ji bude socha, žlábek i báseň opata

Do centra Žďáru přibude další umělecké dílo. U prokopského kostela vznikne originální kašna, doplněná sochou patrona chrámu - svatého Prokopa. Autorem bronzové 1,5 metru vysoké skulptury je akademický sochař Jiří Plieštik. Dílo vyjde na 745 tisíc korun, město ale většinu nákladů pokryje z dotace.

„Bronzová socha bude posazena na masivním kamenném bloku z přírodního pískovce. Součástí díla je i bronzový žlábek, kterým bude protékat voda. Nasvícení žlábku doplní text básně arciopata Anastáze Opaska, vytesaný do boční stěny kamenného bloku,“ přiblížil místostarosta Rostislav Dvořák.

Na prostranství u kostela sv. Prokopa vznikne nová kašna se sochou patrona chrámu. Tu zhotoví akademický sochař Jiří Plieštik. Takto by dle vizualizace mělo prostranství v budoucnu vypadat.
Na prostranství u kostela sv. Prokopa vznikne nová kašna se sochou patrona chrámu. Tu zhotoví akademický sochař Jiří Plieštik.
Na prostranství u kostela sv. Prokopa vznikne nová kašna se sochou patrona chrámu. Tu zhotoví akademický sochař Jiří Plieštik. Takto by dle vizualizace mělo prostranství v budoucnu vypadat.
Na prostranství u kostela sv. Prokopa vznikne nová kašna se sochou patrona chrámu. Tu zhotoví akademický sochař Jiří Plieštik. Takto by dle vizualizace mělo prostranství v budoucnu vypadat.
Do tohoto provedení nového vodního prvku se podle něj promítají i historické souvislosti. Voda, jež bude protékat žlábkem, má vazbu na řeku Sázavu. Ta protíná nejen samotný Žďár, ale teče rovněž kolem starobylého sázavského kláštera. „A právě tam byl do roku 1053 opatem svatý Prokop,“ připomněl Dvořák.

Podoba kašny i sochy je podle něj konsenzus více stran, tedy hlavně města a prokopské farnosti. „My jsme především rádi, že už se snad úpravy u kostela chýlí ke konci, a doufáme, že bude brzy vše zdárně hotovo,“ vyjádřil se tamní farář Blažej Hejtmánek.

Další část historického centra Žďáru mění podobu, došlo i na Tvrz

Nová kašna, jež doplní prostranství u vchodu do svatostánku, je totiž také součástí rozsáhlé obnovy celé oblasti Tvrze. V této části širšího centra města došlo mimo jiné k výměně sítí a osvětlení, dále k rekonstrukci povrchů a pokračuje i oprava schodišť. Hotovo má být do konce června 2026.

