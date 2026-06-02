Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ostatky kněží popravených komunisty uloží v jihlavském kostele

Jan Salichov
  11:58
Vysočina si v červnu připomene jednu z nejtemnějších kapitol své novodobé historie. Zároveň se ale dočká historického okamžiku usmíření. Do Jihlavy budou trvale převezeny a uloženy ostatky katolických kněží Jana Buly a Václava Drboly, kteří se v 50. letech stali oběťmi justičních vražd v rámci vykonstruovaných komunistických procesů.
Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola

Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola | foto: Biskupství brněnské

2. července 1951 večer byli v babické škole zastřeleni tři funkcionáři místního...
Snímek pořízený SNB ihned po zastřelení funkcionářů na chodbě školy v Babicích...
Blízko opravené školy v Babicích (vyšší budova v pozadí) byla nedávno odhalena...
Normalizační pomník třem zastřeleným mužům z babického národního výboru Tomáši...
22 fotografií

„Příběh Jana Buly a Václava Drboly je spojen s Vysočinou, protože je spojen s babickými procesy,“ řekl brněnský biskup Pavel Konzbul. Mučení kněží jsou do určité míry reprezentanty dalších obětí kauzy Babice. „Byli to především soukromí zemědělci, drobní živnostníci, lidé, kteří odmítali odevzdat majetek, vstoupit do družstva a podobně,“ dodal.

„Věřím tomu, že je to nyní pro Jihlavu a pro její okolí velké požehnání, protože to, co se dělo v 50. letech, je velká historická bolest,“ říká náměstek jihlavského primátora Petr Piáček (KDU-ČSL). „Jejich blahořečení vlastně kartu obrací do pozitivna. Církev věří, že tito dva kněží už prožívají radost. A věřím tomu, že ji budou předávat a budou nám pomáhat, abychom ji prožívali i my tady v Jihlavě.“

Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola
Snímek pořízený SNB ihned po zastřelení funkcionářů na chodbě školy v Babicích u Třebíče
Blízko opravené školy v Babicích (vyšší budova v pozadí) byla nedávno odhalena busta místního kněze Václava Drboly, který skončil před dvaašedesáti lety na popravišti.
Normalizační pomník třem zastřeleným mužům z babického národního výboru Tomáši Kuchtíkovi, Josefu Roupcovi a Bohumíru Netoličkovi odhalili v roce 1975.
22 fotografií

K uložení relikvií dojde bezprostředně po oficiálním blahořečení Jana Buly a Václava Drboly, které se uskuteční v sobotu 6. června 2026 na brněnském výstavišti. Veškeré akce spojené s blahořečením se ponesou v duchu hesel Věrnost pravdě, Síla lásky a Moc odpuštění.

V Jihlavě budou ostatky obou mučedníků uloženy v kostele svatého Ignáce z Loyoly. Rozhodnutí má silný symbolický i historický význam. Kostel totiž bezprostředně sousedí s objektem v ulici Hluboká, kde v minulosti sídlilo nejdříve nacistické gestapo a následně komunistická Státní bezpečnost (StB). Právě v Jihlavě byli navíc oba kněží v letech 1951 a 1952 popraveni oběšením.

Vznikne výjimečný prostor pro poutníky

„Farnost u svatého Jakuba požádala biskupství o ostatky Jana Buly a Václava Drboly, které budou umístěny právě v kostele svatého Ignáce,“ potvrdil Piáček s tím, že tento svatostánek bude po kompletní rekonstrukci tamních fresek pro uložení relikvií výjimečným místem.

„Vzhledem k tomu, že kostel stojí vedle objektu, kde sídlilo gestapo a následně StB, si myslíme, že je to vhodný prostor pro to, aby zde byly ostatky obou mučedníků umístěny. Věříme, že v budoucnosti se tento kostel stane poutním místem pro spoustu věřících i lidí, kteří budou chtít uctít památku těch, kteří v 50. letech nespravedlivě trpěli,“ doplnil Piáček.

Blahořečení kněží popravených komunisty. Na Vysočině je doprovodí mše a noční pouť

Jihlavská radnice zároveň v uplynulých dnech čelila dotazům, zda bude usilovat o to, aby po těchto významných mučednících byly v Jihlavě pojmenovány některé z ulic. Vedení města potvrdilo, že o této konkrétní formě pocty prozatím neuvažovalo, primární pozornost se nyní soustředí na důstojné uložení jejich ostatků v chrámu sv. Ignáce.

Cesta ostatků do Jihlavy má jasný harmonogram, který navazuje na vyvrcholení více než dvacetiletého beatifikačního procesu. V sobotu 6. června proběhne na Výstavišti Brno velká slavnostní bohoslužba spojená s blahořečením obou duchovních, kterou povede nově jmenovaný pražský arcibiskup. Hned v neděli 7. června se pak uskuteční další slavnostní bohoslužba přímo na místě, kde byli oba kněží zavražděni, tedy v jihlavské Tyršově ulici.

Pohřební služby urnu s popelem schovaly

„Máme velkou radost, že v tuto chvíli již budou v Jihlavě přítomny přímé ostatky Jana Buly i Václava Drboly,“ neskrývá radost Piáček. V ten den by měla převzít relikviáře jihlavská farnost.

Osud těl obou popravených se však zásadně liší. Ostatky Jana Buly se dodnes nenašly, a proto ho v připravovaném relikviáři budou symbolicky zastupovat části jeho dochovaného kněžského oděvu, konkrétně primičního ornátu.

Práce diverzantů, nebo provokace StB? Babické vraždy nejsou dodnes vyřešené

V případě Václava Drboly se naopak církvi podařilo vyzdvihnout kompletní zpopelněné ostatky. Komunisté sice po popravě v roce 1951 nařídili, aby jeho popel zmizel beze stopy, tehdejší pracovníci pohřební služby však urnu s jeho popelem tajně uchovali a zachránili před zničením. V uvolněné době Pražského jara ji pak bezpečně předali příbuzným, kteří ji v roce 1983 uložili do rodinného hrobu ve Starovičkách na jižní Moravě. Odtud ji církev v březnu letošního roku v rámci liturgického a právního aktu slavnostně exhumovala.

Drbola byl rodák ze Staroviček na Břeclavsku a před smrtí byl babickým farářem. Bula pocházel z Lukova u Moravských Budějovic a sloužil v Rokytnici nad Rokytnou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Havlíčkově Brodě spadl větroň. Pilot při nouzovém přistání narazil do benzínky

Záchranáři a hasiči ošetřují zraněného pilota přímo v kokpitu větroně, který po...

V Havlíčkově Brodě v neděli odpoledne havarovalo malé bezmotorové letadlo. Pilot větroně se pokoušel o nouzové přistání v Lidické ulici, při kterém narazil do ukazatele u čerpací stanice. Konstrukce...

Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů

Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů. (30....

První kameniště na Vysočině otevřeli v sobotu na Pivovarských loukách na západním okraji Žirovnice. Kameniště je hřiště na výuku umění balancování kamenů, čili stavění kamenů na sebe do podoby...

Poslanec za Motoristy Beran se vzdal mandátu. Vrací se k diplomacii

Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září...

Poslanec za Motoristy a někdejší velvyslanec Karel Beran (59) se v pátek ve Sněmovně vzdal mandátu. Učinil tak notářským zápisem, sdělil předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Ve Sněmovně podle něho...

Rušička Hlasu Ameriky měla víc strážných než zaměstnanců. Má se otevřít veřejnosti

Bývalý vysílač a komunistická rušička Velký Radvan u Domamile se v budoucnu...

Už je to více než sedmdesát let, co začala fungovat komunistická rušička zahraničního rozhlasového vysílání blízko rakouských hranic. V padesátých letech byla uvedena do provozu nedaleko Moravských...

Zemřel exšéf rozvědky Zeman. Za komunistů musel trávit krysy a chovat hlemýždě

Brněnský disident, signatář Charty 77 a za demokratického režimu ředitel Úřadu...

Po listopadové revoluci formoval nové bezpečnostní struktury demokratického Československa, zejména civilní kontrarozvědku, nynější BIS. Později Petr Zeman jako ředitel tři roky vedl Úřad pro...

Autor zažil trochu stresu. Sgrafita musel vyrýt, než ve vedru zaschla omítka

Výtvarník Josef Zlamal vysvětluje, že při finální části tvorbě sgrafit není...

Novou originální výzdobu získala jedna z dominant centra Žďáru nad Sázavou. Na budově bývalého městského úřadu v horní části náměstí přibyla velkoformátová sgrafita, jež připomínají místního rodáka,...

2. června 2026  8:43

Co mohlo být za pádem kluzáku na silnici? Chyba pilota, nebo spěch před bouřkou

Detail kabiny havarovaného bezmotorového letadla, které v neděli odpoledne...

Chyba pilota při dokluzu na letiště, případně nezvládnutý manévr po náhlé změně počasí. To jsou teorie, s nimiž pracují vyšetřovatelé nedělního pádu větroně v havlíčkobrodské Lidické ulici. Pilot má...

1. června 2026  15:51

Spor o galvanovnu uprostřed obce trvá 12 let. Firma chce provoz o kousek posunout

Část areálu pro někdejší zemědělskou výrobu uprostřed Rantířova. Z jedné strany...

Již dvanáct let vlekoucí se spor o nelegálně vybudovanou galvanovnu firmy M-Kovo v Rantířově u Jihlavy přechází do další kapitoly. Zatímco soud už před časem rozhodl o odstranění galvanovny,...

1. června 2026  14:32

Třináctiletý uprchlík z polepšovny chladnokrevně přepadl dívku, muže ohrožoval nožem

Třináctiletý výrostek na útěku přepadl a zbil mladou ženu, opilce ohrožoval...

Teprve třináctiletý chlapec, toho času na útěku z výchovného ústavu, surově zbil a okradl v Jihlavě mladou ženu. A ve stejnou noc stihl rovněž oloupit i podnapilého muže. Hocha policisté během pár...

1. června 2026  12:42

Kličkoval po dálnici, odřel svodidla. Pak řidič policistům nadýchal 6,1 promile

Dechová zkouška u opilého řidiče na dálnici D1 ukázala neuvěřitelné hodnoty....

Těžko uvěřitelný hazard předvedl v pátek odpoledne devětačtyřicetiletý řidič na dálnici D1 při cestě z Prahy na Brno. Na benzince do sebe nalil piva, vodky i rumy, popíjel i cestou za volantem. Když...

1. června 2026  11:28

Místo dvou kilometrů až šedesát. U Světlé začne nepříjemná uzavírka

Silnice ze Světlé nad Sázavou na Novou Ves je plná výtluků, záplat a po deštích...

O dva týdny později, než bylo původně v plánu, začne obávaná uzavírka silnice 150 ze Světlé nad Sázavou na Havlíčkův Brod. Po komunikaci od Světlé do Nové Vsi u Světlé nikdo neprojede od úterý 2....

1. června 2026  9:12

Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů

Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů. (30....

První kameniště na Vysočině otevřeli v sobotu na Pivovarských loukách na západním okraji Žirovnice. Kameniště je hřiště na výuku umění balancování kamenů, čili stavění kamenů na sebe do podoby...

31. května 2026  20:44

V Havlíčkově Brodě spadl větroň. Pilot při nouzovém přistání narazil do benzínky

Záchranáři a hasiči ošetřují zraněného pilota přímo v kokpitu větroně, který po...

V Havlíčkově Brodě v neděli odpoledne havarovalo malé bezmotorové letadlo. Pilot větroně se pokoušel o nouzové přistání v Lidické ulici, při kterém narazil do ukazatele u čerpací stanice. Konstrukce...

31. května 2026  16:44

O vyzdobení podchodů se opět postarají sprejeři, ztvární malby z historie města

Druhý podchod pod Masarykovou ulicí spojuje sídliště Pražská a Výšina se...

Havlíčkův Brod nechá nově vymalovat tři podchody ve městě. Na stěnách dvou by se měla objevit graffiti vztahující se k historii města. V podchodu u zdravotní školy by pak měli umělci obnovit...

31. května 2026  10:27

Ukradená pálka a konec stříbrné frustrace. Stolní tenisté El Niňa ovládli extraligu

Stolní tenisté pražského El Niňa slaví mistrovský titul.

Přípravu na superfinále extraligy stolním tenistům pražského El Niňa zkomplikovala nemilá věc. Jevgenu Pryščepovi při cestě z Francie, kde žije, ukradli batoh, v němž měl pálku, a tak si náhradní...

31. května 2026  6:24

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

U obce Chýstovice na Pelhřimovsku zemřel cyklista. Srazilo ho osobní auto

ilustrační snímek

U obce Chýstovice na Pelhřimovsku zemřel v sobotu kolem poledne cyklista, srazilo ho osobní auto. Nehoda se stala na silnici II/112, informovala mluvčí policie Dana Čírtková. Okolnosti nehody policie...

30. května 2026  19:33

Rušička Hlasu Ameriky měla víc strážných než zaměstnanců. Má se otevřít veřejnosti

Bývalý vysílač a komunistická rušička Velký Radvan u Domamile se v budoucnu...

Už je to více než sedmdesát let, co začala fungovat komunistická rušička zahraničního rozhlasového vysílání blízko rakouských hranic. V padesátých letech byla uvedena do provozu nedaleko Moravských...

30. května 2026  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.