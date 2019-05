Brodský klášterní kostel se znovu otevře, provozovat ho bude divadlo

Výběrové řízení na nového nájemce klášterního kostela vyhlásil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v polovině dubna. Zájemci měli měsíc na to, aby podali své nabídky.

Stát trval na využití kostela pro kulturní a společenské účely, zájemci předpokládanou činnost v kostele měli podrobně popsat.



Tento týden ve středu ÚZSVM oznámil výsledky. Klášterní kostel získala do pronájmu městská společnost Městské divadlo a kino (MDK). „Jednalo se o jedinou nabídku v soutěži,“ konstatoval mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.

MDK nabídku podávalo v poslední možnou chvíli. O tom, že se městská společnost konkurzu zúčastní, rozhodli radní tento týden v pondělí, dva dny před uzávěrkou soutěže.

„Po dohodě se zřizovatelem jsme přeci jen nabídku podali. Teď budeme čekat na vypracování všech potřebných smluv. Klášterního kostela bychom se měli ujmout k prvnímu červnu,“ přiblížil ředitel MDK Tomáš Hermann.

Ten také potvrdil, že budoucí využití kostela bude prakticky totožné s tím, na co byli obyvatelé Brodu po léta zvyklí. „V kostele se opět budou konat slavnosti, kulturní a společenské akce, svatby a koncerty,“ prohlásil Hermann.

Některé bude vlastními silami zajišťovat MDK, u jiných se postará pouze o nezbytný servis a jejich organizaci přenechá zájemcům. Tak to bývá například v případě škol, které tu v minulosti pořádaly třeba slavnostní předávání vysvědčení.

„Čekáme, že se na nás zájemci nyní začnou obracet. Sami budeme s největší pravděpodobností první akce pořádat až na podzim,“ dodal Tomáš Hermann.

V plánu má koncert smíšeného pěveckého sboru Jasoň nebo sérii vánočních vystoupení.

Za pronájem klášterního kostela bude MDK státu platit roční nájemné ve výši 22 tisíc korun. „Vzhledem k významu objektu a možnostem jeho využití ho považujeme za přiměřené a spíše symbolické,“ podotkl Radek Ležatka.

Provozování kostela se neshodovalo s činností muzea

Klášterní kostel svaté Rodiny je skutečně jednou z nejvýznamnějších budov v Havlíčkově Brodě. Je kulturní památkou pod bedlivým dohledem památkářů. Historicky je to místo, které bylo dějištěm vážněji pojaté kultury.

„Klášterní kostel byl nezastupitelný prostor, kde se konala celá řada kulturních a společenských akcí. Ve městě za něj neexistuje náhrada,“ poukázal v minulosti předseda kulturního výboru města a zastupitel Jan Schwarz.

Až do konce loňského roku kostel po řadu let provozovalo havlíčkobrodské Muzeum Vysočiny. To ale odmítlo prodloužit opakující se sedmiletou smlouvu a z kostela odešlo.

„V první řadě jsme muzeum. Zajištění provozu kostela bylo mimomuzejní aktivitou. Stálo nás to nemalé náklady i čas, který můžeme věnovat tomu, co je nám bližší, tedy samotnému muzeu a badatelské činnosti,“ vysvětloval jeho ředitel Michal Kamp.

Stavební úpravy vnitřních prostor zatím v plánu nejsou

Ztrátu prostor pro pořádání významných kulturních a společenských akcí řešilo vedení města i zastupitelé. Shodovali se ovšem, že samo město o pronájem kostela usilovat nebude.

Historie brodského kláštera Areál havlíčkobrodského kláštera začal vznikat po třicetileté válce, tedy v polovině 17. století.



Zchudlé město v roce 1674 uzavřelo smlouvu s řádem bosých augustiniánů a povolilo, aby se usadil na horním předměstí za městskými hradbami. Tehdejší Německý Brod se tak stal jejich třetím sídlem v Čechách.

Nový barokní kostel zasvěcený svaté Rodině a tehdy zatím jednopatrová budova se stavěly v letech 1679 až 1733. Po roce 1815 bylo do prostor kláštera přeloženo gymnázium. Po zrušení řádu Josefem II. přešlo roku 1885 gymnázium pod státní správu.

Vnitřní barokní jednolodní interiér kostela je z první poloviny 18. století. Výraznou pečeť mu vtiskl sochař Ignác Rohrbach z Chrudimi. Je autorem hlavního oltáře, který je zasvěcen svaté Rodině, s obrazem od Siarda Noseckého a oltáře Pět ran Kristových, jenž je symbolem řádu augustiniánů. V Čechách existuje pouze tento jeden exemplář.

„Nemáme žádného odborníka, který by se mu mohl věnovat,“ tvrdil místostarosta Vladimír Slávka. Názor vedení radnice změnilo až nyní.

MDK získalo kostel do pronájmu se všemi stavebními částmi i s vnitřním vybavením. Jedná se o vstup do kostela, celý jednolodní interiér, chór se dvěma hrobkami, presbytář, bývalou zákristii sloužící jako sociální zařízení a provizorní šatnu. Vybavení pak tvoří oltář, kazatelna, relikviář, varhany či zpovědnice. I tyto movité věci jsou v seznamu kulturních památek.

Ač někteří zastupitelé stav části interiérů kritizovali, v současnoti MDK neplánuje žádnou přestavbu prostor. „Jakékoliv stavební úpravy momentálně nepřipadají v úvahu. S úřadem se budeme snažit dohodnout jen na pár spíš provozních změnách,“ poznamenal Tomáš Hermann.



V posledních dnech MDK rapidně přibylo úkolů a povinností. V pondělí rada města definitivně rozhodla o tom, že právě MDK se stane novým pořadatelem vánočních trhů v Havlíčkově Brodě. A nová starost o klášterní kostel mu přibyla jen o dva dny později.