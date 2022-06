Po rekonstrukci se jihlavský chrám svatého Ignáce více otevře veřejnosti

Pro mnohé je zahájená rekonstrukce možná i překvapením. Při zběžném pohledu na přístupné části kostela totiž chrám nepůsobí nijak zchátralým dojmem. Jenže to je jenom zdání.

Krytina střechy je na pokraji životnosti, do střechy místy zatéká, takže část krovu je shnilá. Zdobná čelní fasáda se rozpadá natolik, že jen shodou šťastných okolností zvětralý padající kus na chodníku pod kostelem nikoho nezranil.

„Děláme to za minutu dvanáct. Střecha je v havarijním stavu, fasáda je skoro průšvih. Naštěstí jsme se do toho už pustili,“ řekl premonstrát Marián Husek, farář jihlavské farnosti u sv. Jakuba, pod kterou sv. Ignác patří.

Tato první fáze velkých oprav bude stát zhruba 28 milionů korun, z nichž 26 milionů farnost získala z dotací Fondů EHP a Norska.

„Tato fáze by měla skončit na podzim příštího roku. V rámci celého projektu bychom rádi nejen kostel opravili, ale také ho oživili. Nemůže to být zavřený barák, do kterého přijde pár vyvolených jednou za čas. Chceme, aby fungoval nejen v rámci nedělních bohoslužeb či občasných koncertů, ale aby sloužil i pro návštěvníky, turisty, pro kulturní a společenské akce,“ dodal Husek.

Lidé by mohli chodit na galerie i do věže

Během současných prací bude kostel běžně přístupný. Farnost však chce v budoucnu například zpřístupnit i chrámové empory - galerie či balkony po stranách chrámové lodi - a oživit je výstavami, pokusit se zpřístupnit také jižní věž.

„Za třicet let, co jsem farářem, jsem poznal, že nemůžu být s kostelními lidmi jen v nějaké uzavřené bublině v kostele. Jsme součástí společnosti,“ podotkl Husek.

Oprava chrámu je na samém začátku, začíná obnova nejpoškozenější části střechy a průzkum fasády. Ta může skýtat velké překvapení. Neví se totiž s jistotou, jak původně vypadala, jak byla barevná.

„Generální oprava fasády se nedělala zřejmě nikdy, i když jsou tam části, které byly někdy už částečně opravovány. Naše poznání průčelí chrámu není ani dnes takové, že bychom dokázali říct, jak fasáda vypadala, hlavně co se týče barevnosti. To teprve budeme odhalovat a hledat správné řešení,“ přiblížil Aleš Taufar, technický manažer projektu z brněnského biskupství.

Při rekonstrukci bude sjednocena krytina na měděný plech, současný tzv. bonský šindel bude odstraněn.

Jak přimět holuby, aby na kostele nehnízdili

Průčelí chrámu je vedle vlivů počasí silně poničeno holubím trusem. I s tím se budou muset stavbaři vyrovnat a snažit se přimět holuby, aby na kostele nehnízdili.

Jezuitský chrám v Jihlavě Kostel svatého Ignáce z Loyoly byl vystaven v letech 1683 - 1689 na ploše předchozích 23 měšťanských domů.

Na jeho stropě se nachází rozměrná freska od Karla Františka Teppera, oltář je dílem Adama Lauterera, Josefa Kramolína a Františka Moldingera, obraz sv. Apollonie namaloval František Österreicher.

V průčelí chrámu jsou sochy devíti světců včetně zakladatele jezuitského řádu, sv. Ignáce z Loyoly.

Chrám je součástí dochovaného uzavřeného tradičního jezuitského stavebního komplexu, kde byla i kolej a gymnázium.

„Sochy v průčelí jsou v docela dobrém stavu, protože jsou v záklencích, v mnohem horším stavu jsou zdobné prvky ve vyšších patrech fasády, které jsou silně vystaveny povětrnostním vlivům. Jejich materiálem je často značně narušený umělý kámen,“ vysvětlil Taufar.

Podle něj v další fázi obnovy chrámu přijde na řadu monumentální celoplošná stropní freska, která je od doby svého vzniku zřejmě v původním stavu. „Je zaprášená, místy zdegradovaná, jednoznačně si zaslouží vyčištění a zrestaurování. To by měl být ten největší wow efekt nového prozáření tohoto kostela,“ věří Taufar.

Cena obnovy této fresky je velkou neznámou. „Může jít o miliony i desítky milionů korun, peníze už sháníme,“ řekl Taufar.

V budoucnu budou také vyměněna dřevěná točitá schodiště ve věžích. Celý startující několikaletý projekt znovuoživení kostela správci chrámu nazvali „Ukaž se!“.

Původně jezuitský chrám sv. Ignáce postavil v letech 1683 - 1689 italský stavitel Jacopo Brascha. Uvnitř se mimo jiné nachází opuková plastika Piety asi z roku 1390, umělecká památka evropského významu.