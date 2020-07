Nakažených na Vysočině přibývá, hygienici prověřují brodskou diskotéku

V Brtnici zrušili průvod černé smrti Očekávaný historický morový průvod v Brtnici se letos neuskuteční. Radní se ho rozhodli zrušit kvůli riziku koronavirové nákazy. Průvod se koná v pětileté periodě, letos se měl uskutečnit jako tradičně o posledním srpnovém víkendu. „Ještě že jsme ho včas zrušili, protože podle vývoje opatření kvůli covid-19 by se stejně nemohl uskutečnit, protože by překročil povolené počty účastníků. Přijely by dva tisíce lidí,“ řekla brtnická starostka Miroslava Švaříčková.

Ve dnech 29. a 30. srpna by se však měl uskutečnit souběžný církevní průvod, stejně jako světská pouť. „Církevního průvodu se účastní kolem stovky lidí, tam snad nebude problém,“ věří Švaříčková. Církevní průvod tradičně jde v sobotu k morovému kříži u židovského hřbitova, v neděli pak jde na náměstí k soše svatého Rocha, zastánce proti moru. Brtničtí chtějí za zrušený kostýmovaný průvod ve dnech jeho konání poskytnout částečnou náhradu: zpřístupnit zámeckou sýpku s výstavou části kostýmů historického průvodu. Vystaveny budou také kovářské výrobky a kolekce historických šicích strojů Historický průvod by se měl uskutečnit až v příštím roce, kdy se má také konat řada akcí ke dvacetiletému výročí povýšení Brtnice na město. „Pokud to vše vyjde, bude příští rok velmi pestrý,“ míní brtnická starostka. Historický průvod se koná na památku záchrany města před morem v roce 1715. Je charakteristický vážnou až chmurnou atmosférou. Jeho ústřední postavou je černě oděný mor. (tb)